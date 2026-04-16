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Christiane Brischke
2h

Guten Tag

Gerne möchte ich Euch meine Möglichkeiten als HP und Kinderkrankenschwester aus der Funktions- und Erfahrungsheilkunde besonders der letzten Jahre mit-teilen!

Näheres könnt Ihr auf

praxis@heilpraxis-brischke. de

erfahren.

Würde mich riesig freuen!

Den Querdenkern gehört die Zukunft

Christiane Brischke

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