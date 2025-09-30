Eine Postdoktorandin stürzt sich vom Dach ihres Instituts. Sie hinterlässt keinen Abschiedsbrief, hält aber in ihrer Hand eine Visitenkarte, welche sie mit auf ihren Todessprung genommen hat.

Der Ermittler Vince Brickle ist schon einmal aus dem Dienst entlassen worden, weil er nicht weiß, weiß, wann es Zeit ist, einen Fall zu schließen und zu den Akten zu legen.

Vince muss in einer ihm fremden Welt ermitteln, deren Regeln er weder kennt noch im Detail versteht. Er bekommt Hilfe aus dem Institut durch Frank, einen deutschen Postdoktoranden.

Hendrik Streeck ist kein begnadeter Geschichtenerzähler. Die Geschichte ist 0815 Standard wie man sie von einfachen, billigen Kriminalgeschichten aus dem deutschen Fernsehen kennt. Kein Tiefgang, keine Raffinesse. Ein linear erzählter, einfacher Krimi, der aber wegen seiner Details aus dem Laboraltag in das seltene LabLit Genre fällt, welches von Jennifer L. Rohn postuliert wurde, die zwei WIRKLICH gute LabLit Bücher geschrieben hat.

LabLit, also Laborliteratur, zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Leben und Arbeiten in einem Labor realistisch darstellt und den fachfremden Lesern einen realistischen Eindruck von Forschung vermittelt.

Hendrick Streeck Schreibstil ist, wie man es von wissenschaftlicher Literatur kennt: Hauptsätze aneinandergereiht mit maximal einem, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt, mit weiteren Nebensätzen. Das ist keine schön zu lesende Prosa, das liest sich wie ein Reviewartikel nur eben als Krimi. Das ist am Anfang stilistische gewöhnungsbedürftig bis unangenehm, erinnert aber streckenweise auch an Alexandre Dumas, der per Zeile bezahlt wurde, und daher schnelle, kurze Dialoge schrieb, weil er hoch verschuldet war.

Der ständige Perspektivenwechsel zwischen den Figuren und deren inneren Monologen zwischen den Kapiteln ist ein netter Versuch, aber die Figuren bleiben flach. Jedes Kapitel gibt dabei an, aus wessen Sicht man die Situation gerade erfährt. Die Sichtweisen ergänzen sich dabei nicht, sondern es wird nur zeitversetzt erzählt.

Warum ein deutscher Wissenschaftler seine Geschichte in Boston ansiedelt, obwohl wir durchaus eigene entsprechende Labore hätten, ist wohl dem Zeitgeist geschuldet. Man hätte den Roman auch auf der Insel Riems , Berlin oder in Marburg spielen lassen können. Das ist aber bei deutschen Autoren häufig, die darauf hoffen, ins Englische übersetzt zu werden, und die ausländischen Leser nicht mit deutschen Setting überfordern wollen (und dabei dann peinliche kulturelle Patzer machen wie Kerstin Gier in ihrer Zeitreisetrilogie, über welche sich dann die echten Engländer amüsieren).

Wenn ein Virologe, der in der Corona-Zeit zumindest ein wenig Kontra gegeben hat, einen Roman über Biowaffenforschung mit Viren schreibt, geht man als Leser natürlich mit einem andern Leserahmen an die Geschichte heran, als wenn das irgendein gescheiterter Doktorand oder Postdoc aus einer unbekannteren Uni in Deutschland geschrieben hätte. Was will der Autor uns zwischen den Zeilen mitteilen? Will er uns etwas mitteilen?

Aus Seite 100 könnte man das fast vermuten.

“Abgeordneter Don Webb ist plötzlich und unerwartet mit zweiundvierzig Jahren an einem Herzinfarkt verstorben.”

Wenn man das Buch jedoch gelesen hat weiß man, dass es “nur” Teil der Geschichte ist, die hier erzählt wird, weil das Todesvirus, welches in Verantwortungsdiffusion hergestellt wird, so dass keiner der Beteiligten das ganze System versteht, exakt das tut: Einen Herzinfarkt verursachen, der natürlich wirkt. Also kein Hinweis auf die Plörren der Corona-Zeit. Es war nicht die Impfung, es war das Virus (oder vielleicht der Klimawandel und die 20°C Sommerhitze).

Es gibt durchaus Hinweise auf die Zusammenarbeit amerikanischer Wissenschaftler mit den virologischen Institut in Wuhan. Auch die Protagonisten des Romans gehen zu einer Symposium in Wuhan (S. 117) und wollen Kooperationen initiieren zwischen dem chinesischen Staat und ihrer Arbeitsgruppe. Wenn das Geld im eigenen Land nicht mehr ausreichend fließt, sucht man sich andere, welche die Forschung über Drittmittel finanzieren. Am besten sind dabei Industriegelder, weil die nicht kameralistisch verwaltet werden müssen.

Womit sich Hendrick Streeck in seinem Roman an Kritik nicht zurückhält ist somit die Förderung der Forschung über Drittmittel und wie man sich dafür verbiegen muss.

“Besser mit dem Strom schwimmen, kein Risiko eingehen, sich einreihen und bloß nicht querdenken. Wir erforschen und fördern etwas, von dem man glaubt oder gar weiß, dass es Erfolg haben wird. Fortschrittlich ist das nicht.” (S. 122)

Es ist in einigen Fällen sogar noch extremer. Man stellt Anträge für Projekte, die schon beendet sind und wo man weiß, was dabei heraus kommt, damit man die gewünschten, beantragten Resultate tatsächlich liefern kann, um dann, mit den neuen Fördermitteln was ganz anderes zu erforschen. Wie das so mit Verwaltung und Geldern zu meiner Zeit an den Unis lief, kann man im Laborjournal in der Serie “Ansichten eines Profs” nachlesen. Was Streeck beschreibt ist gute, alte Praxis seit Jahrzehnten. Ich habe selbst 5 Jahre Drittmittelverwaltung gemacht, da bekommt man am Rande so einiges mit.

Auch die miserable finanzielle Lage der Jungforscher wird thematisiert. Da Menschen, die sich für die Forschung entschieden haben, ihre Arbeit liegen und sich damit identifizieren, sind sie perfekt, um mit wenig Geld ausgebeutet zu werden.

“Markus ist ganz anders als ich (Frank der Doktorand des Romans). Während ich mich den Naturwissenschaften verschrieben habe, wollte er sofort Geld verdienen. Er verließ die Schule nach der zehnten Klasse und absolvierte eine Lehre zum Bankkaufmann. Er war gerade mal sechzehn, al er ins Berufsleben eintrat. Ich hingegen blieb bis zum Abitur. Als ich mein Studium begann, hatte Markus bereits ein monatliches Einkommen von 2500 EUR. Jetzt mit achtundzwanzig, besitzt er bereits seine erste Eigentumswohnung. Bei mir (Frank) hatte es noch einige Jahre gedauert, bis ich ein ähnliches Gehalt erreichte wie er. Nach dreizehn Jahren Studium, vier Jahren im Master und weiteren vier Jahren für meine Doktorarbeit verdiene ich nun endlich so viel wie Markus bereits vor einem Jahrzehnt.” (S. 213 f)

Das ist absolut korrekt wie Frank seine Situation beschriebt. Hinzu kommt, dass sein Freund Markus einen unbefristeten Vertrag und Planungssicherheit hat und Frank sich von befristetem Vertrag zu befristetem Vertrag hangeln muss um irgendwann, wenn er wieder nach Deutschland zurück kommen möchte, wegen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes nicht mehr einstellbar zu sein. Für die normale Industrie ist er aber überqualifiziert und landet somit entweder in Hartz IV oder in einem fachfremden Job. Sehr viele hochqualifizierte Wissenschaftler verkümmern so als ungenutztes Potential. Von 2500 EUR konnte ich an der Uni übrigens nur träumen. Meint er Butto oder Netto? Netto auf keinen Fall.

Womit junge Forscher vor allem erpresst werden ist das “publish or perish” Prinzip. Man könnte das als “Veröffentlichen oder Scheitern” bezeichnen. Man muss seine Forschung gut verkaufen und ein guter Geschichtenerzähler sein (S. 241). Vielleicht ist das einer der Gründe, warum die Virologen solch unrealistische Horrorszenarien entwerfen. Sie verkaufen ihre Forschung in eine unrealistische Schreckensgeschichte verpackt, damit sie ihre eigentlich langweilige Forschung weiter betreiben können. Würde man diese Menge an staatlichen Gelder locker machen, wenn die Virologen klar sagen würden:

Tödliche Viren verursachen keine Pandemien und sind automatisch selbstgegrenzend RNA-Viren bekommt man mit Zink und Canabis locker in den Griff Die restlichen Viren, wie Ebola, macht man (beim US-Militär) mit CDL platt

Entspannt auch also. Keine Panik.

Wer würde dann noch die Virologie finanzieren?

Die Plandemie hat den Virologen als weltweit Erzählung für die nächsten Jahre ihre Drittmittelfinanzierungen gesichert, würde ich sagen.

“Der Teufel scheißt auf den größten Haufen." (S. 269)

Das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, ist Storytelling, um die virologische Forschung weiter zu finanzieren, damit Doktoranden wie Frank ein paar Jahre selbstausbeuterisch Forschen können, um anschließend überqualifiziert irgendwo finanziell um ihr Überleben zu kämpfen, weil keiner sie einstellen will, weil sie zu alt (nicht mehr formbar) und zu teuer sind (überqualifiziert). Ab einem bestimmten Punkt kommt man mit seiner Expertise nur noch in der Forschung unter und da sind die Stellen dünn gesäht. Noch dünner, wenn man jene Stellen abzieht, welche über Seilschaften vergeben werden und wirklich offen und frei ausgeschrieben sind. Überqualifizierungsfalle sage ich dazu nur, da bin ich selbst hineingetreten. Daher arbeite ich nun kostenlos, unterstützt von meinen Eltern und einigen Menschen, die mir Zuwendungen schicken, weil sie meine Arbeit schätzen, damit ich zumindest intellektuell meinen Spaß habe. Ich verkümmere nicht wie einige meiner Studienkollegen, die jetzt Leiter eines EDEKA sind. Immerhin können sich nach dem Biologiestudium das Obst und Gemüse in ihrem Markt mit lateinischen Namen benennen (oder auch nicht, wenn sie Schwerpunkt Biochemie hatten). Spätestens an der Fischtheke muss der lateinische Name dabei stehen laut WKD (Warenkontrolldienst), sonst gibt es Ärger. Es ist egal, dass 99,9% der Kunden mit dem lateinischen Namen nichts anfangen können und wahrscheinlich auch der Typ vom WKD gar nicht erkennen würde, wenn da eine lateinische Beleidigung statt des Namens des Fisches stehen würde. Da ist ein EDEKA mit studiertem Biologen als Marktleiter klar im Vorteil, würde ich sagen.

“Ich konnte damals nicht hinter die Fassaden schauen. Ich sah nicht die Intrigen, das Ausnutzen, das Publizieren um jeden Preis, für das Daten beschönigt wurden. Ich sah nicht, dass diejenigen, die Karriere machten wollten, skrupellos sind und über Leichen gehen. Ich stehe vor dem Nichts. Mehr noch. Ich habe alles verloren: mein Vertrauen in die Wissenschaft, meinen Antrieb, etwas zu der Erkenntnis beizutragen. Ich hatte eine so andere Vorstellung von Wissenschaft.” (S. 400)

Gratulation Frank, willkommen in meiner Realität. Wer naiv wirklich nur Wissen schaffen und forschen will (so wie ich), geht im aktuellen System unter und wird ausgebootet. Du bist nicht er erste und nicht der letzte Jungforscher, der diese Erkenntnisstufe erreichet hat.

Das Beispiel, was im Buch herangezogen wird für Top Forschung, die Recht behielt aber eben keine guten Geschichten erzählen konnte ist S. 240 Lynn Margulis.

Aber niemand kann in Ruhe forschen, wenn die Lieben Kollegen einem beim peer-review quer schießen. Peer-Review als Gatekeeper, Zensor oder eben Karrierekiller wird in diesem Buch auch thematisiert.

“Die Veröffentlichung dieser bahnbrechenden Entdeckung scheiterte jedoch an […] den lieben Kollegen - am Begutachtungprozess. Ein solches Verfahren bringe zwangsläufig Interessenkonflikte mit sich!” (S. 241)

Die Politische Zensur käme noch hinzu, von der lässt der Autor aber lieber die Finger.

Das Thema Biowaffen und dual-use Forschung wird im Roman auch behandelt. Es geht dabei um Technologien, die man einerseits in der Medizin kontrolliert einsetzen könnte, die aber in der Hand des Militärs oder von Terroristen oder Staaten durchaus auch zur gezielten Beseitigung unliebsamer Menschen eingesetzt werden könnten.

“Sie hat immer davon fabuliert, dass man die Technologie für die gezielte Tötung von Menschen einsetzen könnte. Eine Biowaffe. Aber das glaube ich nicht.” (S. 127)

Streeck lässt seine Protagonisten auch das Thema militärische Biowaffenforschung anschneiden.

“Das Militär macht virologische Forschung?”

“Ja, recht viel sogar. Nicht nur in Fort Detrick, sondern auch in Fort Meade und am Walter Reed Army Institute of Reasearch.”

[…]

“Woran wird geforscht?”

“Wie gesagt, das ist streng geheim. Angeblich geht es um Biowaffenabwehr.”

“Wird an Biowaffenabwehr oder gleich an Biowaffen geforscht?”

“Auch das weiß ich nicht. Aber der Begriff “Biowaffenabwehr” ist dehnbar. Wenn man verstehen will, wie eine potenzielle Biowaffe funktioniert und wie man sie abwehen kann, muss man sie doch erst einmal haben, und dazu muss man sie erst mal entwickeln. Verstehst du? Du kannst ja auch keine Schädlinge im Garten bekämpfen, wenn du nicht weißt, obes sich um Pilze oder Läuse handelt. Ich weiß aber, dass in Fort Detrick an Gain-of-Function gearbeitet wird.”

“Gain-of-was"?”

“Gain-of-Function. Diese Experimente werden durchgeführt, um ein Virus ansteckender zu machen oder seine Funktion zu verbessern.” (S. 211f)

“Zwischen 2001 und 2011 wurden in China und Taiwan umfangreiche Arbeiten mit dem SARS-Virus durchgeführt. Deren Gain-of-Function-Experimente zielten darauf ab, das Virus genetisch zu modifizieren, um seine Übertragbarkeit und Pathogenität zu erhöhen. Versehentlich wurde 2003 ein Mitarbeiter mit SARS im Labor infiziert. Das SARS-Virus verläuft in knapp zehn Prozent der Fälle tödlich! Nicht auszumalen, wenn es versehentlich zu einer Freisetzung von so gefährlichen hochinfektiösen Viren käme. Das hätte katastrophale Auswirkungen und könnte die nächste Pandemie ausläsen.” (S. 213)

Es kam nicht nur zu einer ungewollten Übertragung, es gab diverse Ausbrüche und keine führt zu einer Pandemie. Hier hat der Protagonist des Romans keine Ahnung, was jedoch nicht bedeutet, dass es der Autor nicht weiß. Man darf nicht vom Protagnisten auf den Autor schließen.

Auch Corona und Impfungen ist ein Thema, aber nur ganz am Rand. Kritiker werden also enttäuscht sein. Herr Streeck bezieht hier keine kritische Position.

“Haben Sie sich gegen Corona impfen lassen?!

“Ja, dreimal”

“Haben Sie einen mRNA-Impfstoff bekommen?”

“Ja, genau”

“Sehen Sie, damit haben sie im Grunde einen genetischen Code in ihren Muskel bekommen. Daraus wurde das Oberflächenprotein des Virus in der Zelle gebildet, und dagegen hat der Körper dann Immunantworten gebildet.” (S. 128)

Ganz abgesehen, dass es keine mRNA sondern modRNA war, schweigt man sich lieber über die entsprechende Immunantwort aus, die zumindest bei BioNTech/Pfizer wegen Produktion des Spike-Proteins im Endoplasmatischen Retikulum, über MHC-I läuft und so CD8-T-Zellen (Killerzellen) aktiviert. Immunologie braucht man in diesem Buch nicht erwarten. Die Wissenschaftlicher, die in diesem Buch dargestellt werden, sind Mainstream.

“Zum Beispiel ist die Impfstoffentwicklung ein wichtiger Bereich er militärischen Forschung. Wusstest Du, dass rund die Hälfte aller Erwachsenen-Impfstoffe durch das US-Militär mitentwickelt wurden? Allein der Grippe-Impfstoff, der 1948 am Walter Reed entwickelt wurde, hat seit der Zulassung Abermillionen Menschen das Leben gerettet. Genauso sind Impfstoffe gegen Malaria, Dengue, Chikungunjya und HIV in der Entwicklung und gegen Zika und Ebola erst kürzlich zugelassen worden. Da geht es vorrangig nicht um Kriegszwecke, sondern um den Schutz der Bevölkerung, der Soldaten und auch den Schutz von Menschenleben weltweit.” (S. 216)

An der Seitenzahl des Zitates sieht man, dass dieses Zitat im Roman eher zum Themenkomplex Militärforschung gehört und nicht zum Thema Corona-Impfung. Stellt man das Zitat aber zum Corona-Themenkomplex framed man einerseits, setzt aber auch andere Schwerpunkte. Ich bin so nett darüber aufzuklären, was ich hier getan habe, das macht nicht jeder.

Was die Grippeimpfung angeht, die wohl eine Militärentwirklung ist, die funktioniert nicht und das weiß man seit Jahren, denn sie erhöht die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren. Obwohl… wenn es eine Militärentwirklung ist, dann tut die Grippeimpfung vielleicht exakt das, was sie tun soll: Die Infektionswahrscheinlichkeit erhöhen. Schon mal daran gedacht?

Die Entwicklung der Corona-Impfstoffe war auch unter Militärkontrolle incl. der Verteilung der Endprodukte (Countermeasures). Dass diese Countermeasures keine Leben gerettet haben, wird in dieser Publikation Schritt für Schritt hergeleitet und mit welchen PR-Mitteln und Verdrehungen die Menschen belogen wurden.

Der Protagonist des Romans verbreitet also brav die Mainstreamlehre vom heilsbringenden Impfstoff entgegen der wissenschaftlichen Belege. Weiß der Autor es nicht besser oder ist sein Postdoc in diesem Roman einfach naiv?

Vielleicht wird diese Mainstreamgeschichte auch einfach gebraucht, damit die stark konstruierte Geschichte überhaupt funktionieren kann, denn das Virus, um das es in diesem Roman geht, ist zu 100% tödlich (S. 218), was biologisch unmöglich ist, denn die Biologie funktioniert nach Naturkonstanten wie Normalverteilung. Ein 100% tödliches Virus kann es gar nicht geben. Für dieses Virus, das in diesem Roman entwickelt wurde, gibt es keinen Impfstoff (was korrekt ist, Impfstoffe funktionieren ohnehin nicht, schon gar nicht bei Respiratorischen Viren wie in diesem Fall) und es gibt keine Gegenmittel. (S. 218) Auch das ist Quatsch, bei RNA Viren reicht schon Zink und Ebola hat das US-Militär mit CDL (ja, dem bösen Schwurblermittel) in den Griff bekommen, was man auf der Webseite des US-Militärs auch selbst nachlesen kann.

“Irgendwer muss das doch kontrollieren! Nicht auszumalen, was damit passieren könnte. Wir hatten doch gerade eine Pandemie. Wenn ein Virus so tödlich ist, kann, nein, darf man damit doch nicht forschen! Überwacht das denn niemand?” (S. 219)

Ganz abgesehen davon, dass wir keine Pandemie hatten

kann ein tödliches Virus keine Pandemie auslösen, weil der Ausbruch selbst begrenzend sein wird wie bei Ebola. Das sollte der Autor wissen, daher lässt er diesen Unsinn auch den Polizisten sagen, der keine Ahnung hat und so den Glauben der einfachen Menschen verbreitet. Der Polizist darf somit, aufgrund seines mangelnden biologischen Wissens, diesen Mainstreamunsinn verbreiten, er weiß es wirklich nicht besser. Der Doktorand in der Geschichte müsste ihn eigentlich korrigieren, was er aber nicht macht.

Um richtig schön Angst vor Biowaffen zu verbreiten erzählt der Doktorand noch vom historischen Einsatz von Biowaffen in Kriegszeiten wie 500 v. Chr. als die Chinesen Pockentote über die Stadtmauer geschleudert haben und von Einheit 731 im zweiten Weltkrieg (S. 221). Sogar Project-Coast wird erwähnt.

S. 275 kann der Autor es nicht lassen, eine Protagonistin Alice die Lüge vom gefährlichen Schnupfenvirus zu verbreiten, dabei scheitern Schnupfenviren im Normalfall bereits an den Schleimhäuten.

“Aber du machst doch genetische Veränderungen. Ist so etwas bei einem so infektiösen Virus wie dem Rhinovirus nicht trotzdem gefährlich? Das kann doch alles Mögliche bewirken. Bis hin zur Krebsentstehung, oder nicht? DU könntest auch die Mortalität des Virus aus Versehen manipulieren. Was wissen wir denn, was bestimmte Änderungen im Virus bewirken?”.

“Es geht im Prävention, damit keine verdammten Terroristen so ein Virus herstellen und wir am Ende hilflos dastehen. Wir erfoschen, wie man solche Biowaffen verhindert! Wir retten Leben.” (S. 304)

“Wer weiß, ob SARS-CoV2 nicht auch aus dem Labor gekommen ist, und vielleicht weiß das FBI ja sogar mehr, als die Behörden der Öffentlichkeit weismachen wollen.” (S. 313)

Gut, diese Zitate stammen aus verschiedenen Szenen/Gesprächen mit unterschiedlichen Protagonisten im Roman und sind manipulierend zusammengestellt, das gebe ich zu.

ABER der Autor deutet durchaus an, dass er nicht unbedingt an das von Fauci und Drosten lancierte Marktplatzmärchen von Wuhan glaubt. Ich denke mittlerweile dürfte jeder akzeptiert haben, dass das Virus, welches als Vorwand für die Plandemie diente, aus den Labor stammt. Nur.. aus welchen? Unfall oder Absicht? War es nur ein Unfalle oder mehrere mit verschiedenen Viren (was erklären würde, warum Omikron so ganz anders ist als die anderen Linien). Die Idee, dass es (mal wieder) mehrere Laborunfälle gab, die vorher niemandem je aufgefallen sind, weil man nicht hingeschaut hat und das das vielleicht weder neu, noch ungewöhnlich, noch gefährlich ist, die vertritt aktuell keiner. Wäre auch eine echt langweilige Geschichte, die sich schlecht verkauft, die ich aber für realistisch halte.

Daher verbreitet der Autor in seinem Roman auch die Geschichte eines Schnupfenvirus, das zum Herzinfarkt führt (S. 334). Genau das, was die Medien aktuell verbreiten, wenn die Menschen plötzlich und unerwartet an einem Herzinfarkt versterben: Das Virus war’s oder der Klimawandel. Genau! Es kann unmöglich die preisgekrönte Heilspritze gewesen sein. Daher beginnen gegen Ende des Buches auch diverse, dem System lästige Menschen, “plötzlich und unerwartet” (S. 408, 412) an einem Herzinfarkt zu versterben, eine neue Pandemie! (S. 408f) In der Welt des Romans natürlich verursacht von einem neuen Schnupfenvirus. Wie oft waren die plötzlich und unerwartet Verstorben gegen Corona geimpft? Ich frag ja nur.

“Du sprichst von einer Pandemie? Ausgelöst durch das Militär?”

Frank nickt: “Vielleicht ist ihnen die Kontrolle über das Virus bereits entglitten.” (S. 409)

Einige handwerkliche Fehler des Protagonisten sind mir gegen Ende aufgefallen.

100 ml Serum Blutplasma sind genug für eine Untersuchung ? (S. 350) Aber hallo, da reicht schon deutlich weniger.

S. 355 pipettiert Frank eine PCR, korrekt mit Positivkontrolle, nur… woher hatte er die Positivkontrolle? Überhaupt, warum lagert er Primer bei -80°C? Da reicht ein handelsüblicher Gefrierschrank mit -20°C. Für gewöhnlich waren unsere von Liebherr vom örtliche Elektrohändler, der bei der Lieferung immer pflichtschuldig darauf hinwies, dass die Kühlschränke aber keine Laborzulassung hätten und sie bei so häufigem auf und zu wie im Labor entgegen der Werbung trotzdem zueisen würden, weil sie für einen normalen Haushalt ausgerichtet wären.

Fazit:

Stilistisch schwach.

Flache, vorhersehbare Story.

Flache Charaktere.

Voller üblicher Mainstreampropaganda und biologischer Fehler.

Kann man lesen, man hat aber auch nichts verpasst, wenn man es bleiben lässt.

Erscheinungsdatum: 27. Februar 2025

Sprache: deutsch

Seitenanzahl: 432

Verlag: Piper Verlag GmbH

ISBN: 9783492609777