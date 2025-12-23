Aktuell kursiert ein Bild auf Twitter, das darauf hindeutet, dass BioNTech entgegen der Fachinformation, einen Übertragungsschutz behauptet haben soll:

Nun ist es so, dass man, wenn man das juristisch nutzen will, eine Quelle haben muss, die nachvollziehbar ist. Ein Bildschirmfoto reicht als Beweis nicht.

Auf der aktuellen Webseite von BioNTech wird man nicht fündig, aber im Internetarchiv ist diese Aussage archiviert und noch abrufbar.

Diese Archivkopie ist vom 24.Juni 2022. Bis 16. März 2023 ist diese Webseite so im Netz gestanden, die nächste Archivkopie vom 14. Juli 2023 bringt nur eine Fehlermeldung.

In der Zeit dazwischen muss die Aussage entfernt worden sein.

Am 17. Juli 2023 wurde man bereits auf das Fachportal umgeleitet.

2

Janine Small von Pfizer hat in der Sitzung des COVI-Sonderausschusses am 10 Oktober 2022 eigeräumt, dass man vor Markteinführung gar nicht wusste, ob die Impfung vor der Übertragung von COVID-19 schütze.

Die berühmte “speed of science” Aussage:

Konnte BioNTech zu diesem Zeitpunkt bereits wissen, dass das eine Falschbehauptung ist?

Ja, denn diese Behauptung widerspricht der Fachinformation. Ein Hersteller darf auf seiner Webseite nichts behaupten, was von der Fachinformation nicht belegt ist.

Was steht in der Fachinformation?

In den alten EPARs, die auch die Fachinformationen beinhalten, stand für die früheren Versionen das Gleiche.

In der Fachinformation ist Comirnaty nur zum Selbstschutz in Form der Vorbeugung von COVID-19 zugelassen, was auch immer COVID-19 genau sein soll. Böse Zungen behaupten, das Mittel würde vor einem positiven PCR-Test schützen.

Laut Doccheck ist COVID-19:

“COVID-19 ist eine erstmals 2019 aufgetretene meldepflichtige Infektionskrankheit, die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst wird.”

Schauen wir uns den damaligen Text von BioNTech doch ein wenig näher an:

mRNA-Impfstoffe basieren auf Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) und sind eine neuartige Technologie, die die körpereigene Immunantwort stimuliert. Diese Impfstoffe enthalten Informationen aus der mRNA, darunter den „Bauplan“ oder Code eines bestimmten Virusmerkmals (Virusantigen).

Falschbehauptung:

mRNA statt modRNA oder modifizierter RNA, teils wird auch mmRNA genommen. Aber auf keinen Fall mRNA, das ist einfach nur falsch.

Bewusste Irreführung

“die die körpereigene Immunantwort stimuliert”: Welche köpereigene Immunantwort? Es gibt nicht die körpereigene Immunantwort. Aber dennoch ist der Singular an dieser Stelle korrekt, wie wir gleich sehen werden, denn es handelt sich um eine bewusste Irreführung.

Anhand der Informationen kann der Körper dieses Antigen selbst produzieren: Die mRNA überträgt die Informationen für die Produktion des Antigens an unsere Zellmaschinerie, die Proteine herstellt.

Ist dem Leser aufgefallen, dass hier von einem Antigen gesprochen wird und nicht von einem Immunogen?

“Als Immunogen wird eine Substanz bezeichnet, die eine Immunantwort auslösen kann. Immunogene und Antigene unterscheidet man wie folgt: Immunogene sind Substanzen, die eine adaptive Immunantwort auslösen, während ein Antigen als eine Substanz definiert ist, die an einen spezifischen Antikörper binden kann. Demnach besitzen alle Antigene das Potenzial, die Bildung spezifischer Antikörper hervorzurufen, aber nicht alle Antigene sind immunogen.

Das zeigt sich besonders deutlich am Beispiel der Proteinantigene. Zwar sind Antikörper gegen Proteine in der experimentellen Biologie und Medizin außerordentlich nützlich, aber aufgereinigte Proteine sind nicht in jedem Fall immunogen. Das liegt daran, dass diese Proteine keine mit Mikroorganismen assoziierten Muster (microbial associated molecular patterns, MAMPs) enthalten und deshalb keine angeborene Immunantwort auslösen. Um eine Immunantwort auf ein aufgereinigtes Protein hervorzurufen, muss das Protein zusammen mit einem Adjuvans verabreicht werden.” (Janeway- Immunologie, 9. Auflage)

Wie kann ein Antigen die gewünschte “die körpereigene Immunantwort” auslösen?

Und schon passt der Singular. Gewünscht ist die Produktion von Antikörpern, eine adaptive Immunantwort muss ein Antigen nicht auslösen, das würde ein Immunogen machen. So gesehen, hat BioNTech nicht direkt eine Falschbehauptung aufgestellt, sondern bewusst irregeführt.

Zellen in unserem Körper präsentieren dann das Antigen auf ihrer Oberfläche und lösen dadurch die gewünschte spezifische Immunantwort aus.

Eine spezifische Immunantwort ist nicht gleichzusetzen mit der adaptiven Immunantwort. Die spezifische Immunantwort die die Generierung sinnloser IgG Antikörper.

Wie genau das an der Oberfläche ausgelöst wir, da hält man sich lieber bedeckt, obwohl es im Schulbuch steht.

Pfizer selbst gibt den daraus resultierenden Autoimmunangriff in einer Publikation zu, ohne es zu merken:

Inwieweit diese spezifisch und gewünscht ist sei mal dahin gestellt.

Wenn der Körper mit dem Virus in Kontakt kommt, erkennt das Immunsystem das spezifische Antigen und kann das Virus und somit die Infektion schnell und gezielt bekämpfen.

Das ist eine Falschbehauptung, weil dazu IgA benötigt würde aber nach der Injektion IgG produziert wird. Zudem sind Antikörper kein Maß für Immunität.

Im Fall des mRNA-Impfstoffes gegen COVID-19 erkennt der Körper und damit das Immunsystem, den Virus anhand des Spike Proteins [sic!] des Coronavirus, das sich auf der Virusoberfläche befindet.

Falschbehauptung mRNA statt modRNA wird wiederholt, was es nicht besser macht.

“Das Immunsystem” ist sehr schwammig, das Immunsystem ist ein Überbegriff für verschiedenste Mechanismen, die zusammen in einem koordinierten Zusammenspiel ein Immunsystem ergeben, daher auch SYSTEM.

Die natürliche Immunreaktion erkennt aber auch das Nukleokapsid nicht nur das Spike-Protein.

mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 sind so konzipiert, dass sie unserem Körper den Code lediglich für die Produktion eines nicht infektiösen viralen Spike-Proteins bereitstellen.

eines viralen Spike-Protein oder des viralen Spike-Proteins? Eines oder von 10 verschiedenen im Falle von 3 verschiedenen Injektionen?

Damit weisen sie die Zellmaschinerie an, eine natürliche Immunantwort zu stimulieren.

Was genau ist eine “natürliche Immunantwort”? Es gibt die adaptive und in die angeborene Immunantwort. Alles, was das Immunsystem machen kann ist Teil des Plans der Natur. Das Immunsystem kann nur das, was es natürlicherweise auch tun kann. “Natürliche Immunantwort” ist ein nonsens Begriff.

Diese Immunantwort wird hauptsächlich mithilfe von T-Zellen und über die Produktion neutralisierender Antikörper durch B-Zellen erreicht, mit dem Ziel, SARS-CoV-2-Infektionen sowie die zugehörige Erkrankung COVID-19 zu verhindern.

T-Zellen, die B-Zellen aktivieren? Also CD4 T-Zellen? Wie wird verhindert, dass CD8 T-Killerzellen auch aktiviert werden?

Die Abbildung findet man auf Seite 238 unten im Linder Biologie Gesamtausgabe 23. Auflage.

Laut Pfizer selbst werden auch CD8 T-Killerzellen aktiviert

Wenn eine geimpfte Person später mit SARS-CoV-2 in Kontakt kommt, erkennt das Immunsystem die Oberflächenstruktur, kann das Virus bekämpfen und eliminieren.

Wo? Im Blut, wenn man schon eine Sepsis hat, weil IgG im Blut und nicht auf den Schleimhäuten vorkommt, wie man im Janeway 9. Auflage in Kapitel 10. Abbildung 30 sehen kann?

Gegen SARS-CoV-2 gerichtete neutralisierende Antikörper zirkulieren in Ihrem Körper und binden sich dann sofort an das Virus, „neutralisieren“ es und verhindern das Eindringen des Virus in die Zelle.

Das würde nur bei einem schweren Verlauf helfen, der schon die Schleimhautbarriere durchbrochen hat.

Auf diese Weise werden Sie vor einer Erkrankung geschützt.

Erkrankung oder Infektion? Was genau ist mit Erkrankung gemeint?

T-Zellen unterstützen das Immunsystem beim Bekämpfen intrazellulärer Infektionen, und sie können die infizierten Zellen auch direkt töten.

Hier werden CD4 und CD8 T-Zellen bunt gemischt. CD8 Zellen töten direkt, aber nur bei Virusbefall und nicht bei Spike-Befall? Wie soll das funktionieren?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen enthält ein mRNA-Impfstoff somit selbst keine viralen Proteine, sondern nur die Informationen, die unsere eigenen Zellen benötigen, um ein Virusmerkmal zu produzieren, das die gewünschte Immunantwort auslöst.

Gewünschte Immunantwort ist schwammig. Die gewünschte Immunantwort des Herstellers kann durchaus eine andere sein als die des Patienten. Der Hersteller kann sich durchaus IgG als Immunantwort wünschen, weil IgG einfach messbar ist. Der Patient sollte sich aber IgA wünschen, wenn er vor einer Infektion geschützt sein möchte.

Durch die mRNA-Technologie wurde die Entwicklung mehrerer Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 möglich. Sie repräsentiert ein flexibles Werkzeug, das auch potenziell neu aufkommende, gefährliche Virusvarianten adressiert.

Adressieren kann ich vieles. Ob es dann auch heilsam ist, ist eine andere Frage.

Heute sieht die gleiche Webseite übrigens so aus bzw. man wird bei der Eingabe von https://www.biontech.com/de/de/home/covid-19/mrna-vaccines.html auf https://pro.biontech.com/de/de/public.html?destination=/content/probiontech/de/de/home umgeleitet.

BioNTech wurde damals übrigens von den üblichen Verdächtigen geschützt wie

Correctiv:

und der Tagesschau.

Warum widersprechen Correctiv und die Tagesschau Jens Spahn eigentlich nicht?

Wo ist der Correctiv Artikel zu Jens Spahn?