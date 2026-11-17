Das Oberlandesgericht Köln hat in drei Urteilen vom 5. Oktober 2026 über zivilrechtliche Schadensersatz-, Schmerzensgeld- und Auskunftsansprüche gegen den Impfstoffhersteller Moderna Biotech Spain S.L. wegen vermeintlicher Impfschäden durch das Vakzin Spikevax entschieden. In allen Fällen hob das Berufungsgericht die abweisenden erstinstanzlichen Urteile der Landgerichte Köln und Bonn auf und verwies die Rechtsstreitigkeiten zur erneuten Verhandlung und Entscheidung dorthin zurück. Zur Begründung rügte der Senat, dass die Vorinstanzen die Anforderungen an die Substantiierungspflicht von Patienten in unzulässiger Weise überspannt und den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt hätten . Da komplexe medizinische Fragen und die Prüfung von Kausalzusammenhängen wie Myokarditiden oder Lungenembolien im Raum stehen, sei eine umfassende Beweisaufnahme durch Sachverständigengutachten unerlässlich . Zudem betonte das Gericht, dass die a rzneimittelrechtliche Zulassungsentscheidung der Europäischen Kommission keine absolute Bindungswirkung für die zivilrechtliche Beurteilung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses entfaltet.

Was bedeutet das konkret für Geschädigte (Kläger)?

Keine vorschnelle Klageabweisung ohne Beweisaufnahme mehr Die Landgerichte dürfen Klagen von Impfgeschädigten nicht mehr einfach abweisen mit dem Argument, die EU-Zulassung des Impfstoffs zeige bereits verbindlich ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis.

Das OLG Köln stellt klar: Frühere Behördenentscheidungen (wie von EMA oder CHMP) geben nur den damaligen Wissensstand wieder. Für Gerichtsverfahren ist der aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisstand im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung maßgeblich, welcher durch gerichtlich bestellte Gutachter geklärt werden muss. Deutlich geringere Hürden bei der Darlegung der eigenen Krankheitsgeschichte Das OLG Köln befand, dass die Landgerichte das rechtliche Gehör der Geschädigten (Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt und die Anforderungen an deren Vortrag unzulässig überspannt haben.

Geschädigte sind keine medizinischen Experten und müssen nicht selbst komplexe wissenschaftliche Kausalitätsgutachten oder lückenlose Krankenakten aus der Zeit vor der Impfung vorlegen.

Es reicht aus, wenn Betroffene den zeitlichen Ablauf der Symptome nach der Impfung konkret schildern sowie das Fehlen offensichtlicher anderer Ursachen allgemein behaupten. Das Einholen medizinischer Gutachten ist Aufgabe des Gerichts. Gestärkter Auskunftsanspruch gegen den Hersteller (§ 84a AMG) Geschädigte haben ein Recht auf umfassende Auskünfte des Herstellers (z. B. zu bekannten Nebenwirkungen, Chargenprüfungen und Verdachtsmeldungen).

Dieser Auskunftsanspruch darf nicht pauschal als unzulässige „Ausforschung“ abgelehnt werden und verjährt nicht vor dem Schadensersatzanspruch selbst. Neustart der Gerichtsverfahren Da die erstinstanzlichen Urteile der Landgerichte Köln und Bonn aufgehoben wurden, gehen die Fälle zurück an die Landgerichte, wo nun eine ordnungsgemäße medizinische Beweisaufnahme durchgeführt werden muss.

Was bedeutet das in einfachen Worten für Laien?

Kein automatischer Gewinn, aber das Recht auf ein faires Verfahren: Die Entscheide des OLG Köln bedeuten noch nicht automatisch, dass Moderna Schadensersatz zahlen muss. Sie bedeuten jedoch, dass die Verfahren nicht mehr vorschnell abgewiesen werden dürfen und den Betroffenen das Recht auf eine gründliche Untersuchung durch unabhängige medizinische Sachverständige zusteht.

Waffengleichheit für Patienten: Kranke Menschen müssen vor Gericht nicht den Nachweis erbringen, den sonst nur hochspezialisierte Ärzte erbringen könnten. Wenn der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfung und Beschwerden schlüssig dargelegt wird, muss das Gericht von Amts wegen medizinische Experten hinzuziehen.

Signalwirkung für weitere Verfahren: Die Urteile bilden eine wichtige Richtschnur für viele andere anhängige Verfahren wegen behaupteter Impfschäden, da gerichtlich klargestellt wurde, dass sich Gerichte nicht allein hinter behördlichen Zulassungsbeschlüssen verstecken können.

Olg Köln Urteil Zurückweisung 5 U 75 25 417 22 204KB ∙ PDF file Download Download

Olg Köln Urteil Zurückweisung 5 U 62 25 1462 23 230KB ∙ PDF file Download Download