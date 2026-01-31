DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Marielus's avatar
Marielus
2h

Solange Staatsanwälte in diesen Land weisungsgebunden sind, kann ein Richter lesen was er will. Er wird dieses Wissen nicht anwenden können. An wem auch? Das ist die Frage, die beantwortet werden muss.

Reply
Share
Creator's avatar
Creator
6h

Richtern ist das völlig egal, weil sie nach den jeweiligen Verfahrensgesetzen dazu verpflichtet sind, Sachverständige beizuziehen, meistens Ärzte, weil es schlicht keine Sachverständigen für Nanomedizin gibt. Sachverständige sind in Listen des jeweiligen Gerichts zu bestimmten Fachgruppen aus den vorgegebenen Fachgebieten eingetragen und müssten sich zertifizieren lassen. Um zertifiziert zu werden, müssen Fachgebiet und Fachgruppe existieren und Kenntnisse/Erfahrungen über eine gewisse Zeit - meist 5 Jahre - bei Sachverständigen vorliegen. 5 Jahre Kenntnisse/Erfahrungen bei Impfschäden? Das war's. Nanomedizin ist als Querschnittsmaterie nicht einmal eigetragen. Molekularbiologen, organische Chemiker oder rexhnische Physiker, die etwas können, setzen sich nicht um lächerlich geringe Gebühren Kritik aus. Das ist adverse Selektion vom Feinsten, übrig bleiben Personen, die brav um wenig Geld erwünschte Märchen erzählen und dafür vom System geschützt werden. Welche Krähe hackt schon der anderen ein Auge aus?

Reply
Share
1 reply
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture