Aktuell versuchen einige Autoren Krebs durch Gentherapie als eine neue Erkenntnis zu verkaufen und sind stolz darauf, dass die FDA das sogar zugibt.

Diesmal betroffen: Zolgensma.

Der ursprüngliche Plan von Novartis war, das AMN1-Gen, welches bei der der Spinalen Muskelatrophie fehlt, wodurch Motoneuronen im Rückenmark absterben durch eine einmalige intravenöse Infusion dauerhaft in die Zellen zu bringen.

Zolgensma nutzt AAV9 (Adeno-assoziiertes Virus Serotyp 9).

AstraZeneca COVID-Injektion nutzte ein Adenovirus von Schimpansen (ChAdOx1), die J&J COVID-Injektion nutzte ein menschliches Adenovirus (Ad26). Das sind andere Viren, als sie in Gentherapien verwendet werden. Bei den Viren der Covid-”Impfungen” soll die DNA episomal bleiben, d.h. die DNA verbleibt frei im Zellkern. Sie schwimmt separat und integriert sich nicht in die menschliche DNA, zumindest bisher, theoretisch, bis das Gegenteil bewiesen ist, genau wie bei Zolgensma. Einige Autoren, werfen diese Viren aber in einem Topf. Der eindeutige Beweis für JJ und AZ stehen aber noch aus. Das ist eine Arbeitshypothese, genau wie bei Zolgensma. Der Beweis ist erst erbracht, wenn man den erste Fall einer Insertion der COVID-Produkte von AZ und JJ publiziert und eindeutig belegt. Dieser Beleg steht aktuell (noch) aus.

Nun hat die FDA auch für Zolgensma zugegeben, dass diese Gentherapie Krebs verursachen kann. Das ist weder neu, noch überraschend, wenn man die alten Daten kennt.

Ich zitiere hier einmal aus einem Paper von Claus Chichutek aus dem Jahr 2011

X-SCID:

Unbehandelt sterben die Kinder früh an schweren Infektionen. […] Im Jahr 1999 wurde am Necker-Hospital in Paris eine erste Gentherapiestudie bei zehn X-SCID-Patienten durch geführt. Das intakte Gen für die γc-Kette wurde ex vivo mittels eines gammaretroviralen Vektors in autologe CD34+-hämatopoetische Stammzellen eingebracht, die dann den Patienten reinfundiert wurden. Eine ähnliche Studie wurde auch bei zehn Kindern in London durchgeführt. Fünfzehn der 20 X-SCID-Patienten konnten erfolgreich behandelt werden. Jedoch entwickelten vier der zehn Kinder in der französischen Studie und eines von zehn Kindern in London 24 bis 68 Monate nach der Gentherapie eine akute lymphatische T-Zell-Leukämie. Ein Kind ist an dieser Erkrankung verstorben. Die vier anderen Kinder sprachen gut auf eine Chemotherapie an und sind in Remission. Als Ursache für diese T-Zell-Dysproliferation wurde eine Insertionsmutagenese identifiziert. In vier Fällen konnte in den entarteten T-Zellen eine Integration des verwendeten retroviralen Gentherapievektors im oder nahe des Proto-Onkogens LMO2 nachgewiesen werden, was zu einer Überexpression dieses Proto-Onkogens führte. Bei einem der vier Patienten fand sich noch eine weitere Integrationsstelle in der Nähe des Proto-Onkogens BMI1. Bei dem fünften Patienten wurde eine Integration im Proto-Onkogen CCND2 detektiert. Bei allen fünf Patienten traten zu sätzlich weitere genetische Veränderungen wie chromosomale Translokationen oder Deletionen eines Tumor-Suppressorgens (z.B. CDKN2A) auf. Der Versuch, X-SCID bei zwei jugendlichen Patienten im Alter von 15 und 20 Jahren gentherapeutisch zu behandeln, blieb erfolglos.

Zum Thema Insertionsmutagenese, schreibt Herr Cichutek:

Eine Integration des Gentherapievektors in das Genom der Zielzelle kann zu einer Überexpression oder zu einer Inaktivierung des von der Insertion betroffenen Gens führen. Auch ein Einfluss von in der Nähe der Integration befindlichen zellulären Regulatorelemente auf die Transgenaktivität ist denkbar. Ergebnisse von Untersuchungen des Integrationsmusters retroviraler Vektoren deuten darauf hin, dass die Integration weniger zufällig erfolgt als zunächst angenommen. So konnte gezeigt werden, dass gammaretrovirale Vektoren bevorzugt in oder nahe von Promotor und kodierenden Genbereichen integrieren, allerdings nicht in den am stärksten exprimierten Genen. Es waren bevor zugt solche Gene von einer Vektorintegration betroffen, deren Expression einen Wachstums- und Proliferationsvorteil für die Zelle erbrachte. Infolge einer Aktivierung von Proto-Onkogenen durch Vektorinsertion und einer daraus resultierenden klonalen Selektion der betroffenen Zellen ist es, wie oben beschrieben, in X-SCID-, X-CGD- und WAS-Gentherapiestudien zur Entwicklung von akuten T-Zell-Leukämien und einem myelodysplastischen Syndrom gekommen. Lentivirale Vektoren integrieren ebenfalls verstärkt in kodierende Bereiche, allerdings mehr uniform über die gesamte Länge des Gens verteilt. Sowohl für gammaretrovirale als auch für lentivirale Vektoren konnte ein zelltypspezifisches Integrationsmuster beobachtet werden. Dies wurde auf Unterschiede in der Genexpression verschiedener Zellarten zurückgeführt. Eine Insertionsmutagenese muss nicht zwingend zu klinischen Nebenwirkungen führen. Das Ausmaß eines möglichen Sicherheitsrisikos durch Vektorintegration ist nach derzeitigem Kenntnisstand abhängig vom • verwendeten Vektorsystem, • Transgen, • Zielzelltyp, • Therapieprotokoll und • klinischem Kontext. Die Integrationsstellenverteilung und ein möglicher Einfluss der Vektorinsertion auf das Wirtszellgenom sind von großer Bedeutung für die Sicherheitsbewertung und klinische Anwendung der Gentherapie. Angestrebt wird ein gerichteter, ortsspezifischer Einbau des Vektors an einer bekannter Stelle des Zielzellgenoms. Bei der klinischen Anwendung sollte das Integrationsmuster regelmäßig analysiert werden, um rechtzeitig der Entstehung von schwerwiegenden Nebenwirkungen entgegenwirken zu können.

Das Zolgensma nun das verursacht, was man schon von anderen Gentherapien kennt, war vorhersagbar, wurde aber natürlich negiert, bis erste Fälle auftraten und der Beweis erbracht war.

Die historischen X-SCID-Fälle waren nur die erste klinische Dokumentation.

In klinischen Studien zu Elicel (Skysona), einer lentiviralen Gentherapie für Jungen mit CALD, entwickelten etwa 10% der Patienten ein myelodysplastisches Syndrom (MDS) oder eine akute myeloische Leukämie (AML), integrierte sich der virale Vektor bevorzugt nahe den Onkogenen MECOM oder PRDM16. Bei der zerebralen Adrenoleukodystrophie (CALD) handelt es sich um die schwerste Verlaufsform der X-chromosomalen Adrenoleukodystrophie (X-ALD). Es ist eine seltene, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung, die fast ausschließlich Jungen betrifft und ohne rechtzeitige Behandlung schnell zu schweren neurologischen Schäden und zum Tod führt.

Bei Studien zur Erforschung von Gentherapien gegen die Sichelzellkrankheit (wie LentiGlobin) traten ebenfalls Fälle von AML und MDS auf. AML (Akute Myeloische Leukämie) und MDS (Myelodysplastisches Syndrom) sind zwei eng miteinander verwandte, bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems im Knochenmark. Hier wird in der Wissenschaft aber diskutiert, ob die Genotoxizität der vorbereitenden Chemotherapie (Busulfan) oder die Replikationsbelastung der Stammzellen der Hauptauslöser war.

Bei Gentherapien sind wir aber wieder beim Thema Risiko:Nutzen. Wenn diese Krankheiten per se schnell und im Kindesalter tödlich enden und die Nebenwirkung der Behandlung eine behandelbare Krebserkrankung ist, nach der man immer noch alt werden kann, muss man eben abwägen.

Man muss den Eltern gegenüber aber so ehrlich sein und ihnen sagen, dass die Gentherapie unter Umständen auch eine Krebstherapie nach sich ziehen könnte.

Bei Zolgensma gab es immerhin eine Geld zurück Garantie (erfolgsabhängigen Vereinbarungen (Pay-for-Performance)). Ob die auch bei Krebs als Nebenwirkung gilt? Ist das dann ein Teilerfolg?

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: