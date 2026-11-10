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Perry Simms
3hEdited

Hätte ich die Macht, wäre DrBine leitender Produzentin einer Reportage-Sendung im Täglichen Fernsehen. 1x neue Folge pro Woche, morgens und abends wiederholt ausgestrahlt -- jeden Tag.

Absolut korrekt:

"Bei Gentherapien sind wir aber wieder beim Thema Risiko:Nutzen. Wenn diese Krankheiten per se schnell und im Kindesalter tödlich enden und die Nebenwirkung der Behandlung eine behandelbare Krebserkrankung ist, nach der man immer noch alt werden kann, muss man eben abwägen."

Mittlerweile sieht die Bilanz auch bei den 'klassischen' Impfungen fragwürdig aus.

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