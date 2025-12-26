DrBine’s Newsletter

Beweis
9h

Herzlichen Dank für Ihre starke Arbeit in 2025! Fürs kommende Jahr wünsche ich Ihnen weiterhin viel Kraft und Frohsinn.

Heute stieß ich auf einen Substack-Post von Steve Kirsch. Er will Akademikern mit Zugang zu öffentlichen Mortalitätsdaten weltweit Geld dafür bezahlen, wenn sie diese Daten für objektive Analysen zugänglich machen.

https://kirschsubstack.com/p/if-you-are-affiliated-with-an-academic

Allein der Umstand, dass solche Daten hinter "Firewalls" schlummern, ist extrem bedenklich. Umso wichtiger, diese Daten zu befreien, um einen Blick auf die wissenschaftlichen Endpunkte unserer Zeit zu bekommen (Tode von Menschen).

Was da wohl rauskommt, wenn alle Datensätze zusammenkommen? Beendigung und Umkehrung der weltweiten "Bevölkerungsexplosion"? Ich unterstütze Kirsch gerne, sein Vorhaben in die Welt zu tragen, habe aber leider keinen entsprechenden Zugriff.

1 reply by DrBines verbales Vitriol
Michael Uhl
9h

Dann haben wir ja noch einiges vor, danke für die fleißigen Hände die hier alles Dokumentieren

