Danke an meine Leser, ihr macht es möglich, dass ich hier weitermachen kann und auch Material zum weitermachen habe.

Vielen Dank für die Bücher, die ihr mir zu Weihnachten geschenkt habt, die ich nun nach und nach abarbeiten werden, zusammen mit jenen, die ich bereits in meinem Archiv habe.

Ich habe vor, mich nächstes Jahr wieder mehr auf die Literaturanalyse zu verlegen und mir die Bücher der Entscheidungsträger und Täter vorzunehmen, soweit meine Sprachkenntnisse reichen. Bei Englisch und Französisch reicht es, wobei ich bei französischen Büchern gleichzeitig den Vokabellerneffekt habe. Zum Lesen an und für sich reicht mein B2 Niveau.

Geschrieben wurden die Bücher in einer Zeit, als diese Menschen glaubten im Recht zu sein, als niemand ahnen konnte, dass die Studienunterlagen herausgeklagt werden würden. Nun liest man ihre Bücher natürlich anders als damals, weil man viele herausgeklagte Daten hat.

Ich habe mir auch alte Buchkalender/Chefkalender besorgt von 2019-2022 und werde versuchen die Daten und Ereignisse, welche in den Büchern der Entscheidungsträger genannt werden, in eine für mich erfassbare und haptische Zeitlinie zu bringen und das soweit es geht länderübergreifend. Elektronik funktioniert für mich nicht.

Mein Fokus ist auf die in den Geständnissen in Buchform zugegebenen Netzwerke und die Bücher untereinander querzureferenzieren zusammen mit FOIAS und so Falschbehauptungen in den Büchern zu entlarven, denn einige dieser Autoren werden früher oder später Rede und Antwort stehen müssen. Dazu muss man wissen, was sie geschrieben haben, um sie darauf festzunageln.

Was wusste wer, wann, wo und hat es auch schriftlich zugegeben.

Das sind Vorarbeiten, um Christian Drostens Buch mit den Büchern seiner gleichgestellten Verantwortungsträger zu zerlegen. Er klagt zu gerne, da muss ich besonders sorgsam vorgehen.

Unter den Büchern, die ich mir, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, für 2026 vorgenommen habe sind:

Entscheidungsträger:

Boris Johnson - Unleashed

Hendrick Streek - Hotspot

Andreas Kekulé - Der Corona-Kompass

Georg Mascolo - Ausbruch

Peter Loftus - The Messenger

Anthony Fauci - On Call

Igmar Hoerr - Der Mann der das Impfen erfand

Sarah Gilbert - Vaxxers

Karl Lauterbach - Bevor es zu spät ist

Jeremy Farrar - Spike

Alena Buyx - Leben und Sterben

Jens Spahn - Wir werden einander viel verzeihen müssen

Christian Drosten - Alles überstanden?

Augenzeugenberichte

Andrew Huff - The Truth about Wuhan

Fang- Fang - Wuhan Diary

Schweden

Johann Anderberg - The Herd

Gruselige Kinderbücher aus der Corona-Zeit

Ursula Leitl - Die Corona-Häschen

Conni macht Mut in Zeiten von Corona

Der Plan ist, dass jeden Sonntag ein Teil Buchanalyse online gehen wird.

Das Endziel (in ein paar Jahren) ist ein Roman oder eine Roman Trilogie à la Ken Follett aber mit den original historischen Dokumenten im Text, um das historische Erlernen dieser prägenden Phase der Geschichte für spätere Generationen zu erleichtern. Eine illustrierte Ausgabe wie man sie von Dan Brown kennt. Dafür müssen die Fakten stimmen und da kommen für die Charakterentwicklung die Bücher der Zeitzeugen ins Spiel. Ich habe auch Bücher mit Kleinstauflagen, wo Menschen ihre Corona Tagebücher verlegt haben.

Tagebücher sind wichtig. In Emmendingen gibt es ein Tagebucharchiv. Werft die Tagebücher aus dieser Zeit nicht weg, solltet ihr bei Verstorbenen welche finden. Schickt sie mir oder nach Emmendingen ins Tagebucharchiv.

Das Setting ist klar (muss aber sauber recherchiert sein), Plot und Story werden sich aus den Tagebüchern und Biografien ergeben, die ich im Archiv habe. Hier zahlen sich die Vorlesungen zu Literaturgeschichte und Literaturanalyse in Anglistik aus, schätze ich.

Das ist aber noch Zukunftsmusik. Noch bin ich in der (jahrelangen) Recherchephase und am Sammeln der Dokumente, denn anders als Kenn Follett habe ich kein Rechercheteam.

Des Weiteren habe ich Kontakt zum Merck Archiv und hoffe das Methylenblausilber (Argochrom) Projekt weiter voran zu bringen. Ziel ist eine Publikation in einem Journal für historische Medizin zusammen mit jemandem, der noch an einer Uni arbeitet und eine Letzautorenpublikation gebrauchen kann. In Zeitschriften für historische Medizin kann man alte Informationen für die neue Medizin platzieren, ohne an Zensurschranken zu stoßen, so der Plan.

Vielleicht wird aus den vielen Buchanalysen eine neue Lektürehilfe mit den gesammelten Analysen der Bücher der Verantwortungsträger. Ich hoffe, dass nicht alle so aufwändig zu sezieren sind wie Ugurs Werk. Schon anders Tegnells Buch war aufwändiger als gehofft. Der letzte Teil zu Anders Tegnells Buch wird am 18. Januar 2026 online gehen.

Wer noch Tipps hat von Büchern von Verantwortungsträgern der Corona Zeit, geschrieben in der Corona Zeit, die es auf Deutsch, Englisch oder Französisch gibt, bitte in die Kommentare.

Gute Vorsätze habe ich auch. Ich will mich wieder mehr meinen Handarbeiten widmen, das ist in den letzten Jahren stark auf der Strecke geblieben. Früher habe ich wirklich aufwändige Stücke gearbeitet. Das ist in den letzten Jahren zu Gunsten von Kleinkram wie Socken oder Pullis auf der Strecke geblieben.

Ich wünsche allen meinen Lesern ein erfolgreiches neues Jahr. Möge die Aufarbeitung 2026 richtig ins Rollen kommen.

Schon die Bibel lehrt, dass Reue (Umkehr) und das Bekennen der Sünden wesentliche Schritte auf dem Weg zur Vergebung sind; ohne Reue gibt es keine wahre Vergebung, aber die Sühne (Wiedergutmachung) ist der Grund für die Vergebung, während das eigene Bekennen und der Wunsch nach Veränderung (Reue) die Voraussetzung ist, um diese Vergebung auch anzunehmen. Das ist auch im Sinne der Täter, damit sie sich selbst vergeben können und die Corona-Zeit viele viele Täter erzeugt.