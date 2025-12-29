Vor einem Monat habe ich meine Blutwerte bekommen. Ich habe hohe IgE-Werte und reagiere mit schwankenden IgG-anti-Spike-Antikörpern bei Kontakt auf Geimpfte.

Ich habe damals die Hypothese aufgestellt, dass es auch Menschen geben muss, die wohl mit klassischen IgE Antikörpern allergisch auf das Spike-Protein reagieren. Meine Hypothese war, das das freie Spike-Protein in der Luft wie ein klassisches, luftübertragenes Allergen wirken kann.

DoorlessCarp🐭 kannte tatsächlich ein neuere Publikation, bei der IgE gemessen wurde nach Virenkontakt. Natürlich nicht bei Menschen mit Shedding-Symptomen, das traut sich aktuell keiner bzw. man bekommt es nicht veröffentlicht. Es gibt aber nun zumindest Daten, dass das Spike-Protein ein Allergen ist, welches IgE induziert.

Genova S, Pencheva M, Burnusuzov H, Bozhkova M, Kulinski G, Kostyaneva S, Tilkiyan E, Abadjieva T. High Free IgE and Mast Cell Activation in Long COVID: Mechanisms of Persistent Immune Dysregulation. Life (Basel). 2025 Oct 1;15(10):1538. doi: 10.3390/life15101538. PMID: 41157211; PMCID: PMC12565182. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12565182/

Die Grundlagen zu IgE vermittelten Reaktionen sind im obigen Artikel erklärt.

IgE ist normalerweise ein Antikörper, der auf externe Reize hin gebildet wird.

Mir ist kein Fall bzw. bisher keine Krankheit bekannt, bei welcher IgE passend zu einem vom Körper selbst hergestelltes Protein hergestellt wird.

Der Fall ist komplexer als eine Allergie auf das Produkt selbst, denn man ist allergisch auf das Protein, welches durch das Produkt vom Körper erzeugt wird. Das kann man vorher nicht durch einen Allergietest testen, weil man nicht auf das Produkt selbst allergisch ist. Dennoch ist das Produkt letztendlich die kausale Ursache für eine Allergie.

Die Daten aus dem Paper oben behandeln IgE als Ursache von Long COVID.

Hintergrund: Bei schweren COVID-19-Verläufen wurde über erhöhte IgE-Werte im Serum berichtet, was auf eine Mastzellaktivierung, allergische Reaktionen und eine mögliche Virus-Immunumgehung hindeutet.

Menschen, bei denen es zu einem schweren Verlauf kommt und deren Blut und inneres Immunsystem somit in Kontakt mit dem Virus kommen, weil dieses die Schleimhautbarriere überwunden hat, können auf das Virus/Spike-Protein mit IgE Antikörpern reagieren.

Methoden: Diese retrospektive Studie umfasste 21 Patienten mit schwerem COVID-19 oder damit verbundenen Atemwegserkrankungen, die in Plovdiv, Bulgarien, hospitalisiert waren (Februar 2020 bis Mai 2022). Die Serum-Immunglobuline wurden mittels Immunoassays quantifiziert; IL-10 und IL-33 wurden ebenfalls gemessen. Das Lungengewebe von 30 Autopsien wurde histologisch und immunhistochemisch unter Verwendung von CD117 (Mastzellen) und CD138 (Plasmazellen) untersucht.

Wir haben hier also Daten von spätestens 2022, die bis 2025 gebraucht haben, bis sie endlich öffentlich wurden.

Ergebnisse: Bei 10 von 21 Patienten trat ein erhöhter IgE-Spiegel (>100 IU/mL) auf, wobei zwei Patienten Werte von über 1000 IU/mL aufwiesen. Ein hoher IgE-Spiegel korrelierte mit einer Verringerung der Eosinophilen und Basophilen, außer bei post-COVID-Lobärpneumonie. IL-10 war signifikant erhöht, während IL-33 bei akutem und langanhaltendem COVID verringert war. Die Lungenhistologie zeigte eine Ansammlung von Mastzellen und Plasmazellen (5–20/Feld) während der Phasen der diffusen alveolären Schädigung und des akuten Atemnotsyndroms (ARDS), jedoch nicht in späteren fibrotischen Stadien. Basophile befinden sich in der Nähe der Kapillarbasalmembranen und des Endothels.

Ich hatte (im November, da fliegen keine Pollen) einen Wert von

Ich bin aber nicht geimpft und bei mir ist es nur eine klassische Aktivierung wie bei Heuschnupfen, wenn ich sheddenden Menschen begegnen.

Holger nur:

Bei Holger hilft Famotidin sehr gut, bei mir gehen davon zumindest einige Symptome weg (trockener Husten wird besser).

Schlussfolgerungen: SARS-CoV-2 kann IgE-gesteuerte allergische Mechanismen auslösen, die zur Schwere der Erkrankung beitragen. Die Überwachung der IgE- und Mastzellaktivität kann prognostischen und therapeutischen Wert haben, während ein erhöhter IgG4-Spiegel die Auswirkungen von IgE abschwächen könnte.

Was hier nicht ausgesprochen wird, es ist ein bestimmter Teil des Virus, das Spike-Protein, welches wahrscheinlich diese Reaktionen verursacht. Genau der Teil des Virus, den die Menschen nun selbst herstellen.

Wenn IgE ein Problem bei long COVID ist, könnte es auch ein Problem bei post Vac sein?

Gibt es Daten zu IgE gegen das Spike-Protein bei Post-Vac?

Kann man das überhaupt in irgendeinem Labor messen lassen?

Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass IgE-vermittelte Signalwege nicht nur zu einer akuten Lungenverletzung beitragen, sondern auch zu einer anhaltenden Immundysregulation nach COVID, was möglicherweise die bei einigen Patienten beobachteten anhaltenden Atemwegsbeschwerden erklärt. Es wird angenommen, dass Zytokine die B-Zell-Proliferation, den Klassenwechsel von Immunglobulinen zu IgE und die Degranulation von Mastzellen und Basophilen vorantreiben. Eine Typ-2-Entzündung ist durch eine Gewebeinfiltration mit Eosinophilen und Basophilen gekennzeichnet, gefolgt von der Degranulation dieser Zellen. Mastzellen und Basophile setzen bei Aktivierung durch IgE eine Vielzahl von Entzündungsmediatoren frei, darunter Histamin, Proteasen und Zytokine, die die Alveolarschädigung und die Gefäßpermeabilität verschlimmern können.

Rubio-Casillas et al. (2025) erweiterten diese Beobachtung und vermuteten, dass der Anstieg von IgG4 eine kompensatorische Reaktion auf die erhöhte Produktion von IgE durch Basophile und Mastzellen darstellen könnte. Immunglobulin G4 (IgG4) ist ein entzündungshemmender Antikörper mit einer begrenzten Fähigkeit, wirksame Immunantworten auszulösen, und kann allergische Reaktionen durch Blockierung der IgE-Aktivität abschwächen. Darüber hinaus deutet die dynamische Wechselwirkung zwischen IgE und IgG4 auf einen komplexen Regulationsmechanismus hin, bei dem IgG4 versuchen könnte, die durch IgE verursachte Entzündung abzuschwächen, gleichzeitig aber die wirksame Virusclearance beeinträchtigen könnte.

Die mussten damals so umständlich argumentieren, weil man IgE nicht direkt gemessen hat, aber IgG4 in diversen Publikationen gemessen wurde. Man müsste nun spezifisches IgE gegen Spike-Proteine direkt messen, bei Geimpften und Ungeimpften. Mit dem Spike-Protein könnte ein neues Allergen unterwegs sein, das für einige Menschen so fies wie Erdnüsse ist.

Jüngste Studien haben eine unerwartete IgE-Reaktion gegen die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) und andere SARS-CoV-2-Proteine aufgezeigt; dies wurde sowohl nach einer natürlichen Infektion als auch nach einer Impfung beobachtet [14,15,16,17]

Bei den Fußnoten 14-17 wird es interessant, schauen wir uns diese etwas genauer an:

14: Portilho AI, Silva VO, Da Costa HHM, Yamashiro R, de Oliveira IP, de Campos IB, Prudencio CR, Matsuda EM, de Macedo Brígido LF, De Gaspari E. An unexpected IgE anti-receptor binding domain response following natural infection and different types of SARS-CoV-2 vaccines. Sci Rep. 2024 Aug 28;14(1):20003. doi: 10.1038/s41598-024-71047-5. PMID: 39198569; PMCID: PMC11358332. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39198569/

“COVID-19 induzierte natürliches IgE, aber die Impfung erhöhte dessen Spiegel. Probanden, die mit zwei Dosen ChAdOx1 geimpft wurden, zeigten eine stärkere Reaktion als diejenigen, die mit zwei Dosen CoronaVac immunisiert wurden; nach der Auffrischungsimpfung mit BNT162b2 wiesen jedoch alle Gruppen ähnliche IgE-Spiegel auf. IgE zeigte eine mittlere bis hohe Avidität, insbesondere nach der Auffrischungsimpfung.”

“Überraschenderweise beobachteten wir eine IgE-vermittelte Immunantwort sowohl auf eine SARS-CoV-2-Infektion als auch auf eine Impfung mit den Impfstoffen ChAdOx1, CoronaVac und BNT162b2.”

Überraschend?! Hätten das die Hersteller vielleicht vorher prüfen sollen?

15: enthält keinen Treffer bei IgE, keine Ahnung, warum das in den Zitaten an dieser Stelle steht.

16: de la Poza JFD, Parés AR, Aparicio-Calvente I, Blanco IB, Masmitjà JG, Berenguer-Llergo A, Fontova JC. Frequency of IgE antibody response to SARS-CoV-2 RBD protein across different disease severity COVID19 groups. Virol J. 2025 Mar 4;22(1):58. doi: 10.1186/s12985-025-02677-y. PMID: 40038712; PMCID: PMC11877796. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40038712/

“Von 64 mit SARS-CoV-2 infizierten Patienten wurden 28,1 % positiv auf IgE-Isotyp-Antikörper gegen das S-Protein-RBD getestet, deren Prävalenz über alle Schweregradgruppen hinweg ähnlich war: leicht 23,8 %, schwer 28,6 % und kritisch 31,8 % (p = 0,842). Patienten mit IgE-Reaktion wiesen im Vergleich zu Nicht-IgE-Reagierenden höhere LDH-Werte (Lactate dehydrogenase) auf, mit einem Anstieg von 40 % (p = 0,037) und einer nicht signifikant höheren Tendenz bei anderen Entzündungsmarkern.”

28,1% der Menschen, die mit dem Virus in Kontakt kommen entwickeln IgE Antikörper. Das Virus, bzw. das Spike-Protein ist ein extremes Allergen, wenn das bei so vielen Menschen IgE-Reaktionen verursacht.

17: enthält keinen Treffer bei IgE, keine Ahnung, warum das in den Zitaten an dieser Stelle steht.

Zwei Studien belegen also, dass das Virus eine allergische Reaktion über IgE verursacht, eine Studie sagt klar, es ist die RBD des Spike-Protein (Rezeptorbindedomäne), die anderes Studie zeigt, dass sich die IgE auch nach “Impfung” bilden.

Das gleichzeitige Vorhandensein von IgE und IgG4 bei COVID-19 deutet darauf hin, dass das Virus eine sogenannte allergische Immunantwort auslösen könnte, um sich der Immunüberwachung zu entziehen. Das Verständnis dieser Wechselwirkungen könnte neue Biomarker für den Schweregrad der Erkrankung aufzeigen und potenzielle therapeutische Ansatzpunkte zur Modulation allergischer Immunantworten bei COVID-19 hervorheben.

Da wir aus den Fußnoten oben wissen, es ist nicht das ganze Virus, sondern nur die RBD des Spike-Proteins, haben wir hier endlich wieder einmal einen neuen Schadmechanismus. IgE gegen das vom Körper selbst produzierte Spike-Protein bzw. allergische Reaktionen auf gesheddetes Spike-Protein.

“Vergleich der IgE-, IgG-, IL-10- und IL-33-Serumspiegel zwischen geimpften und nicht geimpften Patienten.”

“Geimpfte” und Ungeimpfte sind beide betroffen, nur unterschiedlich stark, weil die “Geimpften” das Allergen in sich tragen und ständig nachproduzieren, die Ungeimpften das Allergen nach Kleidungswechsel und Dusche bzw. nachdem das Virus auskuriert ist, wieder los sind.

“Vergleich der IgE-, IgG-, IL-10- und IL-33-Spiegel bei Patienten mit schwerem, mittelschwerem und leichtem COVID-19.”

IgE als Prädiktor für einen schweren Verlauf, bzw. ein schwerer Verlauf wegen einer IgE Reaktion auf die RBD des Spike-Proteins?

Ist IgE ein potentielles Maß für Impfschäden?

Ist IgE möglicherweise mit ursächlich für Symptome eines Impfschadens?

Ist IgE auf Spike-RBDs ein neuer Schadmechanismus?

Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine SARS-CoV-2-Infektion eine IgE-vermittelte, allergieähnliche Immunantwort hervorrufen kann, die sowohl zur Schwere der akuten Erkrankung als auch zu einer langfristigen Immundysregulation nach COVID-19 beiträgt. Erhöhte IgE-Spiegel waren häufig und standen in Zusammenhang mit Mastzellaktivierung, anhaltenden Entzündungen und Exazerbationen bei Patienten mit vorbestehenden allergischen oder autoimmunen Erkrankungen. Im Gegensatz dazu können hohe IgG4-Spiegel eine gegenregulatorische Wirkung ausüben und IgE-gesteuerte Reaktionen abschwächen. Die beobachteten Zytokinprofile (erhöhtes IL-10, vermindertes IL-33) stützen zusätzlich eine dysregulierte Immunbalance. Zusammengenommen deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die Überwachung der IgE- und Mastzellaktivität wertvolle Einblicke in die Immunpathogenese von COVID-19 liefern könnte, während IgG4 einen potenziellen gegenregulatorischen Faktor darstellen könnte.

Den Menschen dieser Welt wurde ein Produkt gespritzt, dass möglicherweise bei einem Viertel zu einerklassischen Allergie über IgE gegen das von ihnen teilweise noch immer produzierte körperfremde Eiweiß geführt hat?

Eine IgE-Reaktion auf ein Allergen im Körperinneren?

Wie behandelt man so etwas?!

Ich verstehe aber nun einige Fälle von Sheddinggeschädigten, die ihre Symptome mit klassischen Allergiemitteln der Heuschnupfenzeit im Griff haben.