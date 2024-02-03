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fabian
Feb 3, 2024

Hallo!

Bitte mal James Tour zu Origin of Life anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=63okeSJwiyk&ab_channel=Dr.JamesTour

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fabian
Feb 3, 2024

Meiner unmaßgeblichen Meinung nach haben wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erlebt, wie die Wissenschaft so ziemlich jedes Versprechen nicht eingelöst hat, das großspurig gegeben wurde.

Die Energie ist nicht billig oder gar frei, nicht sauber und sicher nicht nachhaltig.

Die Medizin hat keine relevanten Gesundheitsprobleme mehr gelöst und kann keine Krankheiten erklären.

Die angeblich alles erklärende Genetik ist ein Luftschloss, das errichtet wurde, damit Konzerne alles patentieren können. Erwin Chargaff hat in "Das Feuer des Heraklit" beschrieben, was auf dem Spiel steht.

Man kann nicht einmal einen verstorbenen Hamster klonen.

Weston Price hat in "Nutrition and Physical Degeneration" vor 100 Jahren auf der ganzen Welt noch Menschen beschrieben, die weder Zahnverfall noch sonstige Zivilisationskrankheiten (Karies, Diabetes, Krebs, MS, Rheuma) hatten, gesunde Menschen also!

Die Krebstherapien sind angeblich irgendwo im Rockefeller Center unter Verschluss.

Vom Impfen und den großartigen Errungenschaften der Virologie ganz zu schweigen, kann man weder Rheuma noch einen Schnupfen heilen.

Man kann sagen, vom Urknall über die Ursuppe bis zur Weltformel, fast alles, was massiv propagiert wird, ist Humbug, unbewiesen bzw. nicht falsifizierbar.

Unbestreitbar sind die Ingenieursleistungen sowie Bach, Beethoven, Wayne Shorter und die Sixtinische Kapelle, aber bei der Wissenschaft sollte man langsam wirklich mal ein wenig besser aufpassen.

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