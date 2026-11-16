Scoops McGoo hat neu entschwärzte Daten zur SV 40 Thematik von Health Canada erhalten.

Der bisherige Stand kann im vorherigen Artikel zum Thema nachgelesen werden.

Ich habe die KI Perplexity den bisherigen geschwärzten Datensatz aus dem letzten Artikel mit den frischen Dateien mit teils neu entschwärzten Stellen vergleichen lassen. Diese neu lesbaren Stellen habe ich mir als chonlogisches, narratives Review zusammenfassen lassen.

Nichtstun war ausdrücklich nicht empfohlen

Die freigegebenen Akten zeigen mehr als eine interne Irritation über den Namen SV40: H ealth Canada hielt bestimmte regulatorische DNA Elemente im Herstellungsplasmid für unnötig, kritisierte ihre anfängliche Kennzeichnung und formulierte eine konkrete Austauschoption . (IAS, Seiten 2 und 3) Die spätere Qualitätsbewertung dokumentiert eine n achdrückliche Entfernungsempfehlung und hält zugleich fest, dass Pfizer lediglich einer weiteren Prüfung der behördlichen Bitte zustimmte. (Qualitätsbewertung, Aktenseite 193) Zwischen „nicht erforderlich“, „bitte entfernen“ und „wir prüfen das“ lag damit ein bemerkenswert geräumiger Verwaltungsermessenraum.

Der folgende Review verbinde zusätzlich erschlossene Korrespondenz ohne geschwärzte Vergleichsfassung im vorliegenden Bestand. Die begleitende Tabelle weist jede bestätigte Entschwärzung samt Vergleichsseite aus und zählt Wiederholungen nicht als eigenständige Erkenntnisse.

Juli 2023: Erst den Hersteller informieren?

In der zusätzlich erschlossenen Pressekorrespondenz vom 21. Juli schlug Nathalie Fortin (amtierender Direktor des Amtes für Regulierungsangelegenheiten bei Health Canada tätig) vor, Pfizer über die geplante Antwort zur SV40 Sequenz zu informieren, bevor die Medienantwort hinausging. (Chartier Paket, Seiten 489 und 490) Im selben Vorgang standen intern die Fragen im Raum, ob die Sequenz hätte offengelegt werden müssen und ob die behördliche Analyse früher hätte stattfinden sollen. (Chartier Paket, Seite 491) Die öffentliche Antwort wurde also formuliert, während intern auch die Vorgeschichte dieser Antwort hinterfragt wurde.

Am 26. Juli fragte Poovadan Anoop (Leitender Berater des Vizepräsidenten der kanadischen Gesundheitsbehörde) ausdrücklich, ob überhaupt eine Verpflichtung bestehe, den Hersteller bei einer solchen Medienanfrage zu benachrichtigen, und verwies auf die notwendige Gleichbehandlung verschiedener Unternehmen. (Chartier Paket, Seiten 73 und 74).

27. Juli 2023: Das Problem erhält eine konkrete Adresse

Der am 27. Juli versandte Entwurf des „Issue Analysis Summary“ hält fest, dass die eingereichten Plasmidkarten und Tabellen den SV40 Enhancer nicht auswiesen und sein Vorhandensein nicht bekannt oder erwartet gewesen sei. (IAS, Seiten 1 und 2)

Auf der folgenden Seite steht die Formulierung „ not previously disclosed by Pfizer“ .

(IAS, Seite 3)

Diese Passagen wurden bereits mit der Freigabe vom Juli 2026 zugänglich und gehören nicht erst zu den Septemberergänzungen. (Julifassung, Seiten 2 und 3, Ausgangsfassung, Seiten 2 und 3)

Die später vollständigere Fassung präzisiert, was an der Karte fehlte: Der Promotor für die Herstellung der RNA des Spikeproteins sei aufgeführt gewesen, der Promotor für die Expression des Kanamycinresistenzgens dagegen nicht.

“Der SV40-Enhancer ist ein cis-regulatorisches Element, das im Affenpapovavirus SV40 als Teil des SV40-Frühpromotors vorkommt. In der Natur steuert der SV40-Frühpromotor die Expression mehrerer sich überlappender Gene von SV40, darunter das große T-Antigen. Der SV40-Promotor wird häufig für die Expression rekombinanter Proteine in prokaryotischen und eukaryotischen Zellen verwendet. Allerdings besteht in der Öffentlichkeit eine negative Wahrnehmung von SV40-Sequenzen in Impfstoffen, da das SV40-Virus in der Vergangenheit in Affen-Nierenzellen vorkam, die zur Herstellung des IPV-Impfstoffs verwendet wurden. Darüber hinaus ist die Verwendung eines in eukaryotischen Zellen aktiven Promotors unnötig, da die Kanamycin-Expression nur in E. coli für die Klonierung und Vermehrung des Plasmids erforderlich ist. Schließlich wurde Pfizer aufgefordert, eine vollständige Annotation aller funktionellen Komponenten jedes Plasmids vorzulegen. Die ursprüngliche Plasmidkarte enthielt zwar den für die In-vitro-Transkription des SAR-CoV-2-Spike-Proteins verwendeten Promotor, jedoch nicht den Promotor, der für die Expression des Kanamycin-Resistenzgens verwendet wurde.”

(IAS, Seite 3)

Der Vermerk begründet außerdem, weshalb die Aktivität eines Promotors in eukaryotischen Zellen unnötig sei: Die Kanamycinexpression werde lediglich in E. coli für die Klonierung und Vermehrung des Plasmids benötigt. (IAS, Seite 3) Vereinfacht formuliert fragte die Behörde damit, warum ein Element Eigenschaften besitzen sollte, die für die hier beschriebene Aufgabe nicht gebraucht wurden.

Entscheidend ist der Abschnitt „Options“: „Option 1: No action.“ wird ausdrücklich als „Not recommended“ bewertet. (IAS, Seite 3) Die zweite Möglichkeit lautet, Pfizer zum Austausch des SV40 Promotors gegen einen alternativen prokaryotischen Promotor aufzufordern, also gegen einen Ersatz, der ausschließlich in den betreffenden Zellen ohne Zellkern funktioniere.

(IAS, Seite 3)

Nichtstun stand somit durchaus auf der Speisekarte. Nur eben nicht unter den Empfehlungen des Hauses.

Als ausdrücklichen Vorteil dieses Austauschs nennt der Entwurf die Beseitigung negativer öffentlicher Wahrnehmung von SV40 Sequenzen. (IAS, Seite 3)

Anfang August 2023: Pfizer möchte auch den Fragesteller kennen

Die zusätzliche Korrespondenz zeigt die tatsächliche Benachrichtigung Pfizers am 1. August: Christopher Antonio (Manager bei Health Canada) teilte mit, die vollständige Plasmidsequenz habe Health Canada bereits bei der ursprünglichen Einreichung vorgelegen, die SV40 Sequenz sei darin aber nicht eigens identifiziert worden . (Chartier Paket, Seiten 149 und 150) Diese Unterscheidung ist wesentlich: Eine fehlende Annotation ist nicht dasselbe wie die Nichtvorlage der gesamten DNA Sequenz. Eine fehlende Annotation eines klassischen Promotors, der in allen Annotationsdatenbanken routinemäßig immer vorhanden ist, bedeutet, dass diese Annotation aus der Annotationsdatenbank von Hand entfernt werden muss, soll die Beschriftung nicht automatisch in der Plasmidkarte erscheinen.

Am 2. August bedankte sich Pfizer zunächst für die Information und fragte später, welches Medium beziehungsweise welcher Journalist angefragt habe und welche konkreten Fragen gestellt worden seien.

(Chartier Paket, Seite 149)

Am 4. August lehnte Antonio die Weitergabe dieser Informationen unter Verweis auf die Empfehlung der Medienabteilung ab.

(Chartier Paket, Seite 149)

Der Hersteller wurde also informiert, erhielt aber nicht automatisch auch die gewünschten Angaben zum Fragesteller. Man sieht aber auch, das es die Kommunikation informell ist und man sich zu kennen scheint, da man sich nur per Vornamen anspricht und informelle Anreden verwendet. Hier herrscht keine sachliche Distanz zwischen Health Kanada und Pfizer.

17. August 2023: Eine fehlende Nachprüfung verschwindet aus dem Antwortentwurf

In den zusätzlich erschlossenen Entwürfen für eine Presseantwort ist am 17. August der Satz „We have not performed independent verification“ durchgestrichen. (Chartier Paket, Seiten 510 und 511) Ebenfalls gestrichen wurde eine Formulierung, nach der wegen der behördlichen Ablehnung der zugrunde liegenden Annahme keine spezifischen Bewertungen zur Genomveränderung nötig seien.

(Chartier Paket, Seiten 510 und 511)

Hier wurde kein späterer Schwärzungsbalken entfernt, sondern damals an einer öffentlichen Antwort gearbeitet.

Die beibehaltene Antwort verwies stattdessen auf die behördliche Bewertung der Daten und das weiterhin günstige Verhältnis von Nutzen und Risiken. (Chartier Paket, Seite 510)

22. August 2023: Kein belegtes Sicherheitsproblem, aber unnötige Elemente

Die weniger geschwärzten Fassungen des zweiten Quality Clarifax zeigen die doppelte Argumentation von Health Canada: Einerseits seien der Behörde keine begutachteten wissenschaftlichen Belege bekannt, die Sicherheitsbedenken wegen der verbleibenden SV40 Elemente im Fertigprodukt begründeten.⁸

(Chartier Paket, Seiten 5, 11 und 25) Andererseits solle das Plasmid im Einklang mit allgemeinen Herstellungspraktiken und zur Unterstützung der Impfstoffakzeptanz nur DNA Sequenzen enthalten, die für Herstellung und Kontrolle von Wirkstoff und Fertigprodukt relevant seien. (Chartier Paket, Seiten 5, 11 und 25)

Gerade der zweite Satz ist gegenüber den entsprechenden Seiten der älteren Freigabe zusätzlich lesbar, während der vollständige erste Satz bereits an anderer Stelle derselben älteren Akte stand. (Vergleichspaket, Seiten 153, 159 und 203, Chartier Paket, Seiten 5, 11 und 25).

Pfizers Antwortdokument bezeichnet die betreffenden Elemente als für die Herstellung des RNA Wirkstoffs nicht verwendet und verweist auf ein minimales Sicherheitsrisiko.⁸ (Chartier Paket, Seite 25) Diese Herstellerpassagen waren bereits in der älteren Fassung zugänglich. (Vergleichspaket, Seite 203) Neu ist hier also nicht Pfizers Sicherheitsargument, sondern die vollständigere Sicht auf das, worauf Pfizer antwortete.

25. August 2023: Das Gegenargument sei überzogen

In der internen Reaktion auf Pfizers Antwort steht bereits in der älteren Freigabe Tong Wus (Leiter der Abteilung 3 für Impfstoffqualität bei Health Canada) knappe Feststellung „As expected, Pfizer didn’t commit“ (“Wie erwartet hat sich Pfizer nicht festgelegt”). (Vergleichspaket, Seite 150) Tatsächlich neu lesbar ist dagegen Dean Smiths (Leitender wissenschaftlicher Gutachter bei Health Canada) Einschätzung: Wenn die erforderliche Charakterisierung keine hohe Hürde darstelle, habe Pfizer keine vernünftigen Gegenargumente, gefolgt von „They have over blown that!“ (Das haben sie übertrieben).⁹

(Nachfreigabe, Aktenseite 150)

Damit wird ein konkreter fachlicher Dissens sichtbar: Smith hielt den dargestellten Aufwand beziehungsweise die dagegen vorgebrachte Argumentation für überzogen. (Nachfreigabe, Aktenseite 150). Das ist schärfer als bloßes Bedauern über eine ausbleibende Zusage, ersetzt aber nicht die weiterhin teilweise geschwärzte vollständige Begründung des Herstellers.

29. und 30. August 2023: Eine technische Rechtfertigung überzeugt nicht

Am 29. August formulierte Tong Wu, es sei nach dem damaligen wissenschaftlichen Kenntnisstand höchst unwahrscheinlich, dass die betreffenden regulatorischen Elemente einen Zweck erfüllten und für die strukturelle Integrität des Plasmids benötigt würden. (Chartier Paket, Seite 3) Diese Aussage war auf der korrespondierenden Seite der älteren Freigabe vollständig verdeckt. (Vergleichspaket, Seite 151)

Am 30. August erschien die Zurückweisung erneut im zur Übermittlung bestimmten Kommentar, ergänzt um die Bereitschaft, bei entsprechenden Daten zu Auswirkungen auf Herstellung oder Wirkstoffqualität eine Neubewertung vorzunehmen. (Chartier Paket, Seite 10) Die Nachricht von Yasmeen Pal um 16:04 Uhr belegt zudem den tatsächlichen Versand an Pfizer, sodass dieser Vorgang nicht bei einem internen Formulierungsvorschlag stehen blieb.¹¹ (Chartier Paket, Seite 411)

Zugleich wurde der Kommentar als Information gekennzeichnet, auf die zu diesem Zeitpunkt keine förmliche Antwort erforderlich sei. (Chartier Paket, Seite 411) Der fachliche Widerspruch war damit deutlich, seine verfahrensmäßige Verbindlichkeit aber begrenzt. Man konnte der Begründung des Herstellers widersprechen und trotzdem darauf verzichten, eine Antwort zu verlangen.

5. September 2023: Entfernung des SV40 Promotors nachdrücklich empfohlen, von Pfizer lediglich weiter geprüft

Die nachträglich weniger geschwärzte Qualitätsbewertung vom 5. September benennt die Angelegenheit bereits in der Überschrift als unnötige regulatorische Elemente und hält fest: „The review team disagrees with this justification.“ (Das Prüfungsteam teilt diese Begründung nicht.)² (Qualitätsbewertung, Aktenseite 193) Da plasmidstämmige DNA Fragmente als herstellungsbedingte Verunreinigung im Fertigprodukt verblieben, solle das Plasmid keine unnötigen regulatorischen DNA Elemente enthalten. ² (Qualitätsbewertung, Aktenseite 193) Mindestens hätten diese Elemente von Anfang an offengelegt werden müssen. (Qualitätsbewertung, Aktenseite 193)

Es folgt die nachdrückliche Empfehlung, unnötige DNA Elemente aus dem Grundgerüst der Plasmide für künftige Comirnaty Varianten zu entfernen, begründet mit allgemeinen Herstellungspraktiken und Impfstoffakzeptanz. (Qualitätsbewertung, Aktenseite 193) Unmittelbar danach steht die entscheidende Einschränkung: „However, the Sponsor only agrees to further evaluate Health Canada’s request.“ (Der Sponsor erklärt sich jedoch lediglich bereit, den Antrag von Health Canada weiter zu prüfen) ²

(Qualitätsbewertung, Aktenseite 193) Die Behörde empfahl eine Änderung, das Unternehmen sagte zunächst eine Prüfung zu. „Entfernen“ und „evaluieren“ waren in dieser Akte erkennbar keine Synonyme.

Die abschließende Passage nennt außerdem die Entfernung unnötiger Elemente als Ziel eines international abgestimmten regulatorischen Vorgehens. (Qualitätsbewertung, Aktenseite 193) Gleichzeitig empfiehlt das Deckblatt der Bewertung die Erteilung einer „Notice of Compliance“. (Vergleichspaket, Seite 190) Die dokumentierte Kritik verhinderte die positive regulatorische Empfehlung also nicht.

Oktober 2023: Die Diskussion wird verfolgt, die Fragmentgröße bleibt eine Prüffrage

Am 12. Oktober kündigte die EMA gegenüber Health Canada und der FDA an, die SV40 Sequenz und die von externen Akteuren berichteten hohen DNA Mengen mit Pfizer und BioNTech besprechen zu wollen. Zugleich fragte sie die anderen Behörden nach bereits ergriffenen Maßnahmen und ihrer Einschätzung. (EMA Anfrage, PDF Seiten 330 und 331)

Die FDA antwortete am folgenden Morgen: „We are tracking the ongoing external parties’ discussion on this topic, including responding to incoming inquiries.“ Sie verfolge also die laufende Diskussion externer Beteiligter und beantworte eingehende Anfragen. (FDA Antwort, PDF Seite 330) Auf die Frage nach Maßnahmen berichtete die Behörde damit zunächst über die Beobachtung der Debatte. Die Diskussion war jedenfalls unter Beobachtung. Ob daneben eigene Laboruntersuchungen oder andere Prüfmaßnahmen liefen, geht aus dieser knappen Antwort nicht hervor. (FDA Antwort, PDF Seite 330)

Im selben Austausch benannte Dean Smith von Health Canada die fachliche Bedeutung der ausstehenden Charakterisierung: „As you are aware the fragment size is related to the probability of integration, and the WHO guidance assumes a fragment size of generally less than 200 bp.“ („Wie Sie wissen, hängt die Fragmentgröße mit der Wahrscheinlichkeit der Integration zusammen, und die WHO-Leitlinien gehen von einer Fragmentgröße von in der Regel weniger als 200 bp aus.) Smith stellte damit ausdrücklich einen Zusammenhang zwischen Fragmentgröße und Integrationswahrscheinlichkeit her und verwies auf eine angenommene Fragmentgröße von im Allgemeinen weniger als 200 Basenpaaren.

(Korrespondenz, PDF Seite 330)

Diese Bemerkung gibt der früheren Datenanforderung zusätzliches Gewicht. Pfizer und BioNTech hatten im August erklärt, die angeforderten Charakterisierungsdaten seien nicht ohne Weiteres verfügbar und müssten erst erzeugt werden, während sie zugleich auf die Einhaltung des mengenbezogenen Akzeptanzkriteriums verwiesen. (Herstellerantwort, PDF Seite 202) Die Frage lautete also nicht nur, wie viel DNA übrig blieb, sondern auch, in welcher Form sie vorlag. Eine Mengenangabe beantwortet noch keine Längenfrage.

Daraus folgt weder der Nachweis einer tatsächlich erfolgten Integration noch die Behauptung, entsprechende Untersuchungen seien dauerhaft unterblieben. Im späteren Herstellerpaket findet sich ein Abschnitt „CHARACTERIZATION OF RESIDUAL DNA SIZE DISTRIBUTION“, dessen Inhalt auf der betreffenden Seite allerdings geschwärzt ist. (Herstellerpaket, PDF Seite 38)

Eine Entsprechende Anfrage zum biologischen Effekt von microRNA ergab beim PEI keine vorliegenden Daten. Obwohl es dafür einen Nobelpreis gab, wurde das Problem nicht untersucht.

Oktober 2023: Intern nachfragen, öffentlich Gewissheit formulieren

Die zusätzlich erschlossene Korrespondenz vom 24. Oktober zeigt interne Kritik an einer zu abweisenden Antwort auf eine neue Veröffentlichung: Anoop verlangte eine nachvollziehbare Erklärung der Methodenbewertung, während Cynthia Colapinto einer Änderung des Tons zustimmte. (Chartier Paket, Seiten 189 bis 192) In den Kommentaren wurde außerdem gefragt, ob die mögliche Abschirmung von DNA Fragmenten vor abbauenden Enzymen innerhalb von Lipidpartikeln angesprochen werden müsse.

(Chartier Paket, Seiten 190 und 192)

Am 26. Oktober schrieb Maria Sultan Khan (Leitender politischer Berater. Health Canada), sie habe eine Formulierung zur fehlenden Evidenz nachdrücklicher gemacht, obwohl die zuvor angeforderten technischen Informationen noch nicht bei ihr eingegangen seien. (Chartier Paket, Seite 282) Das dokumentiert eine Informationslücke in diesem konkreten Abstimmungsvorgang, nicht das Fehlen technischer Unterlagen in der gesamten Behörde.

Am 27. Oktober wurde die abschließend genehmigte Stellungnahme an zwölf Medien verschickt. (Chartier Paket, Seite 273) Sie bezeichnete das verbleibende Fragment als inaktiv und ohne funktionelle Rolle und wies einen Zusammenhang der Promotorsequenz mit einem erhöhten Krebsrisiko als unbegründet zurück.

(Chartier Paket, Seite 274)

Dezember 2023: Die Antwort trägt die Unterschrift des Ministers

Spätestens mit der am 13. Dezember 2023 beantworteten parlamentarischen Anfrage Q-1954 war die Angelegenheit nicht mehr nur Gegenstand interner Fachkorrespondenz. Die Antwort wurde ausdrücklich im Namen des Gesundheitsministers erteilt und unter Mark Hollands (Kanadas ehemaliger Gesundheitsminister) Namen unterzeichnet. Darin bestätigte Health Canada die SV40 Promotor Enhancer Sequenz als verbleibendes DNA Fragment und verband dies mit der Versicherung, das Fragment sei inaktiv, ohne funktionelle Rolle und innerhalb der geltenden Grenzwerte. Die beruhigende Bewertung hatte damit nicht nur einen Behördenbriefkopf, sondern auch eine ministerielle Unterschrift.

(Q-1954 (44-1) - Written Questions - House of Commons of Canada)

2024 bis 2026: Die Freigaben machen unterschiedliche Teile der Geschichte lesbar

Das Chartier Paket trägt den Freigabestand vom 9. August 2024 und enthält gegenüber dem Paket vom 23. April 2024 sechs Seiten mit den hier ausgewerteten geringeren Schwärzungen. (Artikelverzeichnis, Chartier Paket, Vergleichspaket)

Beim IAS (Issue Analysis Summary, Zusammenfassung einer Problemanalyse) wurden zunächst im Juli 2026 unter anderem die Kritik an der fehlenden Kennzeichnung und der Hinweis auf negative öffentliche Wahrnehmung lesbar, während die konkreten Handlungsoptionen noch verdeckt blieben.⁵ (Julifassung, Seiten 2 und 3) Die gesonderten Nachfreigaben vom 8. September machten Smiths Einwand auf Aktenseite 150 und die nachdrückliche Entfernungsempfehlung auf Aktenseite 193 zugänglich. (Nachfreigabe der Aktenseite 150, Nachfreigabe der Aktenseite 193)

Erst die korrigierte IAS Freigabe vom 17. September 2026 ließ auch die konkrete Austauschoption und die Bewertung „Not recommended“ für das Nichtstun erkennen. (Septemberfassung, Seite 3, Julifassung, Seite 3) Der gerichtliche Abschluss vom 6. Oktober hält fest, dass die Freigabe vom 16. Juli nicht sämtliche von der Offenlegungsanordnung erfassten Informationen enthalten hatte und die verbleibenden Informationen am 17. September herausgegeben wurden. (Federal Court, Seiten 1 und 2).

Das Verfahren Jordan Ash gegen Canada (Minister of Health), T-3411-26, endete mit einer einvernehmlichen Abweisung ohne Kostenentscheidung zugunsten einer Partei. (Federal Court, Seite 2)

Sv40 Tabelle Der Neu Entschwärzten Passagen 204KB ∙ PDF file Download Download

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