DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Creator's avatar
Creator
6h

Danke für diegroßartige Zusammenfassung. Scoop hat einen anderen Fokus, den Perplexity übernommen zu haben scheint. Für EU-Bürger ist wohl das Verhalten der EMA im Wissen um die per FOIA veröffentlichten Tests der australischen TGA mit europäischen Chargen entscheidender. Dass alles weltweit koordiniert war, wissen wir ja bereits.

Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
1 more comment...

Ready for more?

© 2026 Dr. Sabine Stebel · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.