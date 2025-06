Ein interessantes Preprint aus Israel bringt endlich Licht ins Dunkel, wie hoch die Fehlgeburtsrate nach Impfung sein könnte:

Josh Guetzkow, Tal Patalon, Sivan Gazit, Tracy Beth Høeg, Joseph Fraiman, Yaakov Segal, Retsef Levi. Observed-to-Expected Fetal Losses Following mRNA COVID-19 Vaccination in Early Pregnancy. medRxiv 2025.06.18.25329352; doi: https://doi.org/10.1101/2025.06.18.25329352 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.06.18.25329352v1

Josh Guetzkow ist kein Unbekannter, er war schon auf Twitter sehr aktiv, was Aufklärung angeht und ist eigentlich Kriminologe.

Retsef Levi ist von RFK in die US STIKO ACIP berufen worden.

Was dieses Paper macht ist, Frauen mit Influenza Impfung und deren Fehlgeburten mit jenen Frauen, die sich gegen COVID haben injizieren lassen, zu vergleichen.

Das ist keine richtiger Placebovergleich, denn auch die Grippeimpfung könnte einen negativen Effekt auf eine frühe Schwangerschaft haben. Andererseits ist damit die Kohorte vergleichbar, weil der Typ Frau, der sich gegen Influenza hat impfen lassen auch der Typ Frau ist, der sich gegen COVID impfen lassen würde. Man hat vor 2020 mit nach 2020 verglichen.

“Die Analyse von 226.395 Einlingsschwangerschaften in Israel von 2016 bis 2022 zeigt, dass die COVID-19-Impfung mit der ersten Dosis in den Wochen 8 bis 13 mit einer über den Erwartungen liegenden Anzahl von Fruchttodfällen von etwa 13 gegenüber 9 erwarteten Fällen pro 100 exponierten Schwangerschaften verbunden war, d. h. fast 3,9 (95 % KI: [2,55–5,14]) zusätzliche fetale Verluste über den erwarteten Wert pro 100 Schwangerschaften hinaus. Die meisten der zusätzlichen fetalen Verluste traten nach der 20. Schwangerschaftswoche auf, fast die Hälfte davon nach der 25. Schwangerschaftswoche. In ähnlicher Weise wiesen Frauen, die in den Wochen 8–13 mit der dritten Dosis geimpft wurden, eine über den Erwartungen liegende Zahl von Fötalverlusten auf, mit fast 1,9 (95 % KI: 0,39–3,42]) zusätzlichen Fötalverlusten über den erwarteten 100 Schwangerschaften. Im Gegensatz dazu wiesen schwangere Frauen, die in den Wochen 8 bis 27 gegen Influenza geimpft wurden, durchweg eine geringere Anzahl von Fruchttoten auf als erwartet, was wahrscheinlich auf eine Verzerrung durch gesunde Impflinge zurückzuführen ist. Frauen, die vor der Schwangerschaft gegen COVID-19 oder Influenza geimpft wurden, wiesen eine erwartungsgemäße oder geringere Anzahl von Fruchttoten auf. […]

Die Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass die Zahl der letztendlichen fetalen Verluste im Zusammenhang mit einer COVID-19-Impfung während der Schwangerschaftswoche 8 bis 13 deutlich höher ist als erwartet.”

“Legende: (b) Grippeimpfung während der Schwangerschaft

• Panel (a) zeigt die Ergebnisse für Frauen, die während der Schwangerschaft in der auf der X-Achse angegebenen Schwangerschaftswoche die erste Dosis der COVID-19-Impfung erhalten haben; Panel (b) zeigt die Ergebnisse für Frauen, die während der jeweiligen Schwangerschaftswoche eine Grippeimpfung erhalten haben. Die Kohortengrößen für jede Schwangerschaftswoche sind in Tabelle S9 im ergänzenden Anhang angegeben.

• In jedem Feld gibt die Y-Achse die beobachtete (durchgezogene schwarze Linie) und die erwartete (gestrichelte schwarze Linie) Anzahl der letztendlichen Fruchttodesfälle (pro 100 Schwangerschaften) bei Frauen mit LMP zwischen dem 1. März 2020 und dem 28. Februar 2022 an, die in der auf der X-Achse angegebenen Schwangerschaftswoche geimpft wurden. Die grauen durchgezogenen Linien zeigen das 95-prozentige Konfidenzintervall der erwarteten fetalen Verluste pro 100 Schwangerschaften in jeder Woche. Eine Beschreibung der Berechnung der Konfidenzintervalle finden Sie in Abschnitt S2 im ergänzenden Anhang.

• Die Anzahl der erwarteten fetalen Verluste wurde durch Summierung der vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten eines eventuellen fetalen Verlusts bei Frauen ermittelt, die in jeder Schwangerschaftswoche geimpft wurden. Diese wurden anhand des Basisreferenzmodells für jede Frau auf der Grundlage ihrer Kovariatenwerte und der Schwangerschaftswoche zum Zeitpunkt der Impfung geschätzt (eine vollständige Liste der Kovariaten und Modellergebnisse finden Sie in Tabelle S2 im ergänzenden Anhang).”

Arkmedic hat das obige Bild in seinem Substack farbig aufgearbeitet, was besser verständlich ist, als im original Paperin s/w.

Die Autoren spekulieren auch ein wenig, was die Ursache sein könnte, das ist aber ohne pathologische Daten, welche die Kausalität herstellen, nur Hypothesen, genau wie in meinen entsprechenden Artikeln.

“Tatsächlich ist die Exposition gegenüber Teratogenen, insbesondere in frühen Phasen der Schwangerschaft, ein bekanntes Risiko für unerwünschte Schwangerschaftsausgänge und wurde im Zusammenhang mit Impfungen, einschließlich Grippeimpfungen, diskutiert. (Bednarczyk und Adjaye-Gbewonyo 2012, Skowronski 2009) Der kritische Zeitraum für die Entwicklung vieler angeborener Anomalien überschneidet sich mit den frühen Stadien der Schwangerschaft und insbesondere mit dem ersten Trimester. (Czeizel 2008) Darüber hinaus deuten aktuelle Erkenntnisse darauf hin, dass eine transplazentare Übertragung von COVID-19-mRNA-Impfstoffen stattfindet (Lin et al. 2024, Chen et al. 2025), und eine In-vitro-Studie zeigt eine Unterdrückung von embryo-fötalen Globin-Genen in menschlichen Erythroleukämie-K562-Zellen nach Exposition gegenüber dem Impfstoff BNT162b2. (Zurlo et al. 2023) Darüber hinaus stehen mRNA-COVID-19-Impfstoffe im Zusammenhang mit thrombotischen Nebenwirkungen, die ein weiterer bekannter Auslösemechanismus für spontane Fehlgeburten sind. (Berild et al. 2022)”

Fazit:

Die Fehlgeburtenrate nach modRNA-Injektion ist etwa doppelt so hoch wie nach einer Grippeimpfung.