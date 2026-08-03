Welche Rolle spiele Fauci laut seinem Tagebuch bei der Impfung und der Impfkampagne? Lassen sich seine Aussagen durch andere Quellen verifizieren?

Teil 1 behandelt Tony Faucis Einfluss auf die Impfstoffentwicklung, wie er sie in seinem Tagebuch darstellt. https://www.paul.senate.gov/wp-content/uploads/2026/07/2026.07.24_Tonys-Diary-Package.pdf

2020

März 2020

2. März 2020: Treffen im Kabinettssaal mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem Vizepräsidenten und mehreren CEOs von Pharmaunternehmen, um den Beitrag der Branche zu den Bemühungen um Behandlungsmethoden und Impfstoffe zu erörtern.

Das deckt sich mit der Beschreibung aus Bourlas Buch “Moonshot”.

„Am nächsten Tag wurde der Präsident im Weißen Haus von Vizepräsident Mike Pence und Gesundheitsminister Alex Azar, Dr. Tony Fauci von den National Institutes of Health, führenden Vertretern der Centers for Disease Control (CDC) und unseren Kollegen aus der Pharmaindustrie flankiert. Es wurde viel über Behandlungen diskutiert. [...] Er sagte mir, dass es bei den meisten Diskussionen um Behandlungen und nicht um Prävention ging. „Tony Fauci schien sich zu freuen, als ich sagte, dass wir auch einen Impfstoff anstreben werden“, sagte Mikael.“ (S. 4f)

12. März 2020: Bei einer Anhörung am Mittwoch im Kapitol warnte er, dass das Coronavirus eine zehnmal so hohe Sterblichkeitsrate habe wie die Grippe, und widerlegte Trumps optimistisches Versprechen, dass ein Impfstoff „ziemlich schnell“ bereitstehen werde.

Dazu muss man wissen, dass Fauci weiß, dass man gar nicht weiß wie tödlich die Grippe ist, und ob sie überhaupt so tödlich ist, wie man gemeinhin schätzt.

April 2020

1. April 2020: Ich hatte heute Abend ein gutes Gespräch mit Bill Gates, der möchte, dass die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) mit mir (NIAID) und der BARDA bei der fortgeschrittenen Entwicklung und dem großtechnischen Ausbau von Impfstoffen und Therapeutika zusammenarbeitet. Außerdem wollte er eine Strategie für die Wiederöffnung des Landes besprechen, sobald die Welle abgeklungen ist.

15. April 2020: Telefonat mit Bill Gates und Trevor Mundel bezüglich einer Zusammenarbeit bei Impfstoffen und Therapeutika. Bill steht, genau wie ich, serologischen Tests sehr skeptisch gegenüber – es könnte irreführend sein, wenn man aufgrund eines positiven Antikörpertests davon ausgeht, dass jemand immun ist. Er ist ebenso besorgt wie ich. Seiner Meinung nach gibt es ethische Bedenken.

Was für ein Zufall, dass zu etwa diesem Zeitpunkt beim RKI zu lesen ist:

22.04.2020 “[…] außerdem Risiko, dass Personen sich auf Antikörper testen und dann nicht impfen lassen wollen.”

26. April 2020: Ich hatte eine sehr wichtige Telefonkonferenz, die ich einberufen hatte, die jedoch von Francis Collins und Bob Kadlec geleitet wurde. Das gesamte Gespräch diente dazu, die BARDA auf den Auftrag der NIH abzustimmen. Bislang handelte die BARDA als „parallele“ Komponente der NIH innerhalb des HHS nach eigenem Ermessen, ohne echte Abstimmung oder Koordination. Es ist in Ordnung, wenn sie von uns ein Produkt übernehmen, für das wir die frühe Konzeption und Entwicklung übernehmen und das wir ihnen dann übergeben, damit sie ein Unternehmen finanzieren, das das Produkt herstellt und auf den Markt bringt. Wenn es jedoch um die dringende Entwicklung eines Impfstoffs geht und sie (ohne uns auch nur zu konsultieren) mehreren Pharmaunternehmen jeweils Hunderte Millionen Dollar zur Verfügung stellen, damit diese ihren eigenen Weg gehen können, ohne dass Auflagen oder Anforderungen zur Abstimmung mit uns bestehen, dann ist das inakzeptabel. Wir haben die Notwendigkeit erörtert, in Bezug auf BARDA und NIH einen Neuanfang zu machen und sie dazu zu bewegen, Unternehmen unter der Bedingung zu finanzieren, dass diese sich mit dem NIH abstimmen (Protokollentwurf, Labordaten, DSMBs usw.). Peter Marks (FDA) wird dabei helfen, diesen neuen Ansatz voranzutreiben. Francis und Bob Kadlec stehen voll und ganz dahinter. Nun steckt der Teufel im Detail.

Erneut ein Beleg, dass es keine geheime Macht im Hintergrund gab, die alles koordiniert hat. Der lock-step Ansatz ergab sich ganz durch normale behördliche Koordination.

29. April 2020 Am Nachmittag stellte das HHS (mit Paul Mango, Alex Azar, Bob Kadlec, Peter Marks, Bob Johnson, Francis Collins und Bruce Tromberg) der von Deb Birx geleiteten Task Force unseren neuen strategischen Impfstoffplan vor. Deb zerpflückte sofort alles (etwas übertrieben). Der arme Peter Marks bekam die volle Wucht davon ab. Sie sagte, wir hätten alle Unternehmen, die bereits nachweisbare Erfolge mit ihren Plattformen vorweisen können, einbeziehen und sie anleiten sowie finanziell unterstützen sollen, um COVID-19 zu bekämpfen, anstatt darauf zu warten, dass die Unternehmen von sich aus kommen und um Geld bitten. Sie mag keine „neueren Technologien“ wie mRNA, DNA und sogar einige virale Vektoren. Sie bevorzugt Antigene, abgetötete ganze Viren usw. Ihre Vorurteile sind ein wenig übertrieben. Allerdings hatte sie insofern Recht, als dass btu nicht vollständig erkannt hat, dass dies genau das Problem ist, das ich seit Jahren mit BARDA habe. Sie vergeben einfach Geld, ohne irgendetwas zu koordinieren.

Das widerspricht er Verschwörungstheorie, dass man gezielt modRNA platzieren wollte. Auch intern gab es Schwergewichte, die gegen die neuen Technologien waren. BARDA macht mir auch nicht gerade einen gut organisierten und koordinierten Eindruck.

Mail 2020

14. Mai 2020: Moncef Slaoui verstärkt das Team als „Zar“ für Impfstoffe, Therapeutika und Diagnostika.

15. Mai 2020 WICHTIGER TAG IM WEISSEN HAUS: Wie üblich ging es ins Weiße Haus, doch heute fand im Rosengarten eine Zeremonie statt, bei der die „Operation Warp Speed“ angekündigt wurde – ein behördenübergreifender Plan, bis Ende des Jahres einen COVID-19-Impfstoff zu entwickeln und bis November 100 Millionen Dosen sowie bis Januar 2021 300 Millionen Dosen bereitzustellen. Dies ist der Plan, an dem wir beim NIAID bereits seit einiger Zeit arbeiten. Darüber hinaus bot der Anlass die Gelegenheit, Moncef Slaoui als „Zaren“ des Projekts und General Gus Perna als COO bzw. Logistikverantwortlichen für die Bereitstellung der Impfstoffdosen vorzustellen.

17. Mai 2020: Ich erhielt einen Anruf von Jared Kushner. Er wollte mich zu einigen Themen ausloten. Vor allem wollte er meine Meinung zur „Operation Warp Speed“ erfahren. Er wollte wissen, wie ich die Struktur einschätze, was sie bedeutet und was ich von Moncef Slaoui halte. Er war sich dessen nicht ganz bewusst, und es war gut, dass ich ihm erklärte, dass die Entwicklung des bzw. der COVID-19-Impfstoffe, d. h. die wissenschaftliche Arbeit und die Durchführung der Studien, GENAU MEINE AUFGABE IST. Ich bat ihn, dafür zu sorgen, dass wir, wenn neue Leute hinzukommen und neue Strukturen gebildet werden, nicht „von vorne anfangen“ und das Rad neu erfinden. Wir sind bereits weit im Prozess fortgeschritten, und ich möchte einfach nicht, dass mir irgendeine Person, Organisation oder Struktur im Weg steht. Mein Team ist das beste, das es gibt. Ich glaube, er hat es verstanden. Er wollte wissen, wie das Militär in diesen Zusammenhang passt. Während des Gesprächs wurde deutlich, dass er die Verbindung zum Präsidenten darstellt, und seine Skepsis gegenüber dem HHS und Azar kam zum Ausdruck. Der Vizepräsident wurde mit keinem Wort erwähnt, was mit dem übereinstimmt, was ich beobachte, nämlich der Dichotomie zwischen Jared und dem Präsidenten einerseits und dem Büro des Vizepräsidenten (OVP) andererseits. Er sprach über die Rolle des Militärs in der Logistik und Versorgung. Ich betonte, dass ich das nicht mache; ich entwickle Impfstoffe und führe klinische Studien durch. Die Produktion und den Vertrieb überlasse ich anderen.

Jared Kushner berichtet in seinem Buch über einige Treffen und Unterhaltungen mit Fauci, dieses Gespräch ist in Jared Kushners Buch aber nicht beschrieben.

Juni 2020

3. Juni 2020: Ich habe heute eine sehr schwierige Erfahrung gemacht. Der Präsident der Vereinigten Staaten (POTUS) rief mich auf meinem Handy an und schrie mich an, weil ich gegenüber der Presse (wahrscheinlich in einem Podcast von Howard Bauchner oder einem Interview mit Politico) erwähnt hatte, dass die Dauer der Immunität bei gewöhnlichen Coronaviren 6 Monate bis 1 Jahr betrage und dass wir, obwohl wir die Dauer der Impfimmunität nicht kennen, möglicherweise zusätzliche Auffrischungsimpfungen benötigen. Anscheinend hat die Presse das hochgespielt und behauptet, der Impfstoff würde nur für eine sehr kurze Zeit Schutz bieten. Der Präsident war sehr wütend. Er sagte, ich dürfe ihm das nicht weiterhin antun. Er sagte, er liebe mich, aber das Land stecke in Schwierigkeiten und ich verschlimmere die Lage noch. Er sagte, der Aktienmarkt sei nur um 600 Punkte gestiegen, hätte aber um 1.000 Punkte steigen müssen, und somit hätte ich dem Land 1 Billion Dollar gekostet. Was für ein Telefonat.

Fauci wusste also (zu Recht), dass Impfungen für RNA-Viren, die notorisch schnell mutieren, weil sie keine Korrekturlesefunktion haben, maximal genauso lange wie für die saisonale Influenza wirken werden, wenn man daran glaubt, dass die Grippeimpfung schützt. Also selbst im Glaubenskonstrukt der Impfstoffgläubigen war vor Einführung ganz klar, dass es ein Abbomodell ist.

Der Pressebericht, um den es hier geht, ist wahrscheinlich jener von CNBC: “Dr. Anthony Fauci sagt, es bestehe die Möglichkeit, dass ein Coronavirus-Impfstoff keine besonders lange Immunität biete.”

5. Juni 2020 – Weltweit – 6.400.000/385.000; USA – 1.870.000/108.000 Hatte ein Zoom-Gespräch mit den Aktivisten David Barr, Peter Staley, Mark Harrington und James Kellerstein über die Einbindung der Öffentlichkeit in die COVID-19-Forschung und die Frage der Veröffentlichung von Daten vor der Veröffentlichung.

Das erwähnte Zoom-Gespräch beleuchtet edie Übertragung von Strategien des HIV/AIDS-Aktivismus der 1980er und 90er Jahre auf die COVID-19-Krise.

Die beteiligten Personen (wobei James Kellerstein im korrekten Kontext der New Yorker Aktivistenszene James Krellenstein heißt) sind renommierte Veteranen und führende Köpfe dieser Bewegung, die sich im Frühjahr 2020 zur COVID-19 Working Group New York zusammenschlossen.

5. Juni 2020: Moderna macht uns bei der Zusammenarbeit im Bereich des mRNA-Impfstoffs zunehmend Ärger. Das Unternehmen will von früheren Vereinbarungen zurücktreten. Sollten sie dies tun, werden wir die BARDA-Gelder zurückziehen.

Das beschreibt Moderna im Buch “The Messenger” wie folgt:

Seit mehreren Jahren arbeitete Moderna mit einer in Wilmington, North Carolina, ansässigen Auftragsforschungsorganisation mit dem unscheinbaren Namen „Pharmaceutical Product Development“ (PPD) zusammen, um die klinischen Studien für seine Impfstoffe und Medikamente durchzuführen. […]. Obwohl Moderna noch nie eine so große Studie mit PPD durchgeführt hatte, ging das Unternehmen davon aus, auch bei diesem Vorhaben weiterhin mit PPD zusammenzuarbeiten. Bundesbeamte hatten jedoch andere Vorstellungen. Sie wollten, dass das NIAID, das Institut von Anthony Fauci, an der Durchführung der Moderna-Studie beteiligt wurde. Das NIAID beabsichtigte, die für seine groß angelegten HIV-Impfstoffstudien genutzten Studienzentren umzufunktionieren – nicht nur für die Impfstoffe von Moderna, sondern auch für andere, die im Rahmen von „Warp Speed“ gefördert wurden. Die Bundesbehörden hatten erkannt, dass ihre Idee einer einzigen großen Studie für alle Impfstoffe nicht funktionieren würde, strebten aber dennoch eine gewisse Standardisierung über die Studien hinweg an, um die Ergebnisse zuverlässig vergleichen zu können. […] Zaks hatte grundsätzlich nichts dagegen, das für andere Zwecke umgenutzte Netzwerk des NIAID für Impfstoffstudien in die klinische Studie von Moderna einzubeziehen. Er befürchtete jedoch, dass dies den Prozess verlangsamen würde. […] Zaks fragte sich, ob es sich noch lohne, die Bundesmittel und die damit verbundenen Auflagen anzunehmen. Die Verantwortlichen von „Warp Speed“ wussten all dies nicht und waren von Zaks’ Haltung während des Telefonats überrascht. Zwei Tage später setzten sich Zaks und Stephen Hoge erneut mit Slaoui und Larry Corey in Verbindung, der das Netzwerk für Impfstoffstudien leitete, das die Bundesbehörden für die Covid-Studien der Phase 3 umfunktionieren wollten. Corey wollte, dass im Protokoll der Phase-3-Studie von Moderna festgelegt wird, wie Personen, die sich während der Studie infizieren, medizinisch behandelt werden sollen. Zaks erklärte ihnen, dass dies an den über hundert Standorten, die für die Studie genutzt werden sollten, nicht einheitlich umsetzbar sei. Diese Entscheidungen sollten dem Hausarzt des jeweiligen Patienten überlassen bleiben. Es kam zu weiteren Meinungsverschiedenheiten und noch größerer Überraschung seitens der Bundesbeamten angesichts von Zaks’ Haltung. Die Bundesbeamten verloren zunehmend die Geduld mit Zaks. „Sein Stil war sehr direkt und schwierig, kam aber beim Rest der Operation nicht gut an“, sagte Slaoui, der Zaks aus seiner Zeit im Vorstand von Moderna kannte. Tony Fauci war an der Telefonkonferenz beteiligt, in der Zaks erklärte, Moderna werde nicht viel Hilfe vom NIAID benötigen. Zaks erfuhr, dass Fauci wütend darüber war, dass Zaks die Rolle des NIAID bei den Studien in Frage stellte. Zaks hatte beim „Warp Speed“-Team den Eindruck hinterlassen, dass Moderna eine groß angelegte klinische Studie ganz nach eigenem Gutdünken durchführen würde, und dabei die Tatsache ignoriert, dass das Unternehmen eine halbe Milliarde Dollar an Steuergeldern erhielt – und möglicherweise noch mehr erhalten würde. Moderna musste nachgeben und akzeptieren, dass das NIAID und das von ihm finanzierte Netzwerk für klinische Studien einbezogen werden würden. Ob Zaks nun erkannte, dass er es übertrieben hatte, oder nicht – er wusste zumindest, dass es an der Zeit war, sich versöhnlich zu zeigen. Er schickte Fauci und Corey eine E-Mail und entschuldigte sich für seinen Tonfall und seine Frustration während des Telefonats. Anschließend schickte er eine E-Mail an Slaoui und erklärte, er werde andere F&E-Leiter bei Moderna bitten, als tägliche Ansprechpartner für das NIAID zu fungieren, um die Phase-3-Studie mit Moderna aufzusetzen. „Mir wurde klar, dass wir in einer Sackgasse steckten, und ich war der Inbegriff dieser Sackgasse“, erinnerte sich Zaks. Moderna hatte erwartet, mehr Kontrolle über sein eigenes Schicksal zu haben, aber was konnte das Unternehmen schon tun? Ohne einen finanzstarken Partner aus der Pharmabranche wie Pfizer war es auf die Regierung als Partner angewiesen. Schließlich hatten Regierungsforscher bei der Entwicklung des Impfstoffs mitgewirkt, sie hatten die erste Studie am Menschen organisiert, und BARDA hatte eine halbe Milliarde Dollar in das Unternehmen investiert. Wie Tony Fauci später sagte: „Moderna verließ sich stark auf uns, weil sie nicht viel Erfahrung hatten.“ Zu diesem Zeitpunkt war es für Moderna schwierig oder gar unmöglich zu sagen: ‚Ab hier übernehmen wir.‘“ (The Messenger, S. 158 ff)

Das Zitat hat im Buch kein explizites Datum, scheint mir aber die Sichtweise der anderen Seite zum Sachverhalt darzustellen und zeitlich zu passen.

5. Juni 2020: Ich habe mich heute bei CNBC positiv zu Impfstoffen und dem Rückgang der Fallzahlen geäußert, und der Aktienmarkt stieg um 3 %. Ich sollte (werde es aber nicht tun) den Präsidenten der Vereinigten Staaten kontaktieren und ihm sagen, dass er mir am Dienstag erzählt hat, meine Äußerungen hätten den Anstieg des Aktienmarktes gebremst und ihn „eine verdammte Billion Dollar“ gekostet. Und so haben ihm meine Äußerungen nun tatsächlich „4 Billionen verdammte Dollar“ eingebracht, und somit schuldet er mir 3 Billionen Dollar.

Tony Fauci beschreibt, dass POTUS am Dienstag, dem 2. Juni 2020, sauer war, weil Anthony Fauci hatte in Medieninterviews gewarnt, dass die Immunität gegen das Coronavirus möglicherweise nur von kurzer Dauer (einige Monate bis zu einem Jahr) sein könnte. Drei Tage später, am Freitag, dem 5. Juni 2020, äußerte sich Fauci im Fernsehen bei CNBC sehr optimistisch über die Fortschritte bei den Impfstoffen und sinkende Fallzahlen. Daraufhin schoss der Aktienmarkt um rund 3 % nach oben: Wenn ein verpasster 400-Punkte-Anstieg eine Billion Verlust bedeutet, dann hat Faucis positiver CNBC-Auftritt dem Markt rechnerisch „4 Billionen Dollar“ eingebracht. Abzüglich der alten „Schuld“ verbleibt ein Plus von 3 Billionen Dollar, die Trump ihm theoretisch schulde.

Man sieht an dieser Szene, wie Bürokraten, um sich gegenseitig ans Bein zu pinkeln, bewusst mit Aussagen die Märkte beeinflussen, nur, weil sie es können.

Die positiven Aussagen zu den Fortschritten der Entwicklung bedeuten dabei aber nicht, dass die vorherige Aussage vom 2. Juni ihre Gültigkeit verlieren würde. Die “Impfstoffe” sind noch immer Schrott mit Ansage.

11. Juni 2020: Heute fand ein gutes Gespräch (das alle zwei Wochen stattfindet) mit Bill Gates über den Stand der monoklonalen Antikörper (Regeneron, Lilly usw.) statt. Außerdem wurden andere Therapien erörtert. Auch das Thema Impfstoffe wurde angesprochen.

Fauci traf sich alle 2 Wochen mit einem Computerfuzi ohne Fachkompetenz im Bereich Biologie/Immunologie, einem Freund von Jeffrey Eppstein, der zudem eine Q Freigabe hatte um monoklonale Antikörper zu diskutieren?!

Bill Gates bestätigte in einem Live-Interview mit CNBC explizit, dass er und das wissenschaftliche Team der Bill & Melinda Gates Foundation in regelmäßigem, direktem Telefonkontakt mit Fauci standen. Gates betonte dabei genau die im Tagebucheintrag genannten Themen: den Austausch über therapeutische Innovationen und Antikörper-Studien.

Die Antikörper, um die es ging waren wahrscheinlich Regeneron (REGN-COV2) und Eli Lilly (LY-CoV555).

Im Oktober 2020 ging die Gates Foundation eine offizielle Partnerschaft mit Eli Lilly ein aber nicht mit Regeneron.

Sowohl REGN-COV2 (später bekannt als REGEN-COV oder Ronapreve) als auch LY-CoV555 (bekannt als Bamlanivimab) wurden ab Herbst 2020 eingesetzt aber Anfang 2022 durch das Auftreten neuer Virusvarianten (Omikron) vollständig wirkungslos und vom Markt genommen.

11. Juni 2020 – Großes Problem mit den Unternehmen, mit denen wir im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff zu tun haben. Moderna benimmt sich wie ein Arschloch, da sie zwar das Geld der US-Regierung wollen, sich aber dagegen wehren, dass das NIAID-Netzwerk (Larry) die Studie kontrolliert. Sie haben die IND-Genehmigung, daher ist die Studie eigentlich ihre Sache. Moncef, ich und John Mascola hatten ein wichtiges Gespräch, in dem Moncef zum Ausdruck brachte, dass er selbst Bedenken habe, dass ein einziges Netzwerk unter einer Leitung für drei (Moderna, AstraZeneca, J&J) und möglicherweise fünf (Sanofi, Novovax) Studien verantwortlich sein könne. Deshalb haben wir beschlossen, dass Moncef schriftlich festhalten wird, dass die Unternehmen ihre eigenen Studien in unserem Netzwerk durchführen können, sich jedoch hinsichtlich der Protokollgestaltung (mit einigen Abweichungen), eines einzigen DSMB, einheitlicher Laborergebnisse sowie derselben primären und sekundären Endpunkte abstimmen müssen. Wenn sie dem nicht zustimmen, gewährt BARDA ihnen keine Mittel.

Das deckt sich soweit mit der Darstellung von Moderna zu dieser Situation (siehe oben).

13. Juni 2020 – Ich erhielt einen Anruf von Alex Gorsky (CEO und Vorstandsvorsitzender bei J & J), der die Besorgnis der Unternehmens-CEOs darüber zum Ausdruck brachte, ob General Gus Perna (so kompetent er in militärischen Angelegenheiten auch sein mag) tatsächlich die massive Verteilung des Impfstoffs bewältigen kann, sobald dieser fertig ist – einschließlich der Bereitstellung von Nadeln, Spritzen usw. Ich habe dieselben Bedenken, da Gus zwar ein guter Mensch zu sein scheint, aber jedes Mal, wenn Alex oder Esper etwas sagen, antwortet er: „Ja, Sir, wir kümmern uns darum und werden es erledigen.“ Das wirkt zu selbstsicher. Weiß er wirklich, was er tut?

Rückblickend erwiesen sich die Sorgen von Fauci und Gorsky teilweise als begründet, führten jedoch nicht zum logistischen Kollaps:

Als die ersten Impfstoffe von Pfizer und Moderna zugelassen wurden, kam es tatsächlich zu den von Gorsky befürchteten Verzögerungen. General Perna musste sich im Dezember 2020 in einer öffentlichen Pressekonferenz formell entschuldigen, weil es zu massiven Kommunikationsfehlern bei den Liefermengen an die US-Bundesstaaten gekommen war. Die Staaten erhielten weit weniger Dosen als von Perna fest zugesagt.

Es kam punktuell zu Engpässen bei speziellen Spritzen, die den Impfstoff restlos aus den Ampullen ziehen konnten (sogenannte Low Dead-Volume-Spritzen). Die US-Regierung musste schließlich den Defense Production Act (ein Kriegswirtschaftsgesetz) anwenden, um Fabriken zur Massenproduktion von medizinischem Zubehör zu zwingen.

Trotz des holprigen Starts gelang Perna und seinem Team bis zum Frühjahr 2021 eine der größten logistischen Verteilungsaktionen der US-Geschichte. Das Militär lernte schnell, enger mit zivilen Logistikern (wie UPS und FedEx) sowie den Pharmaherstellern selbst zusammenzuarbeiten.

In den Anhörungen des US-Senats im Dezember 2020 wird detailliert beschrieben, wie die beiden Logistikriesen das Land geografisch untereinander aufteilten, um eine lückenlose 24-Stunden-Zustellung zu garantieren. Nachzulesen im Branchenbericht von Supply Chain Dive. Beteiligt waren UPS undFedEx.

Das offizielle Profil dieser öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen dem US-Verteidigungsministerium (DoD) und dem Gesundheitsministerium (HHS) ist auf Wikipedia dokumentiert. Berichte des US-Kongresses schlüsseln die Verträge der Initiative auf. Details zur Produktionskoordination und der exklusiven Nutzung von DHL, FedEx und UPS für die US-Auslieferung findet man im Logistik-Report von Supply Chain Dive.

Eine detaillierte Analyse zur Beschaffungsstrategie und der Einbindung ziviler Distributoren wie McKesson, CVS und den Logistikern bietet die medizinisch-historische Studie MUSE der Johns Hopkins Universität.

Es scheint, man hat auf das Militär zurückgegriffen, weil man beim Militär einfach die größte Erfahrung bei Großlogistik hat. Das war keine reine Militäraktion. Fauci traute dem Militär, der dafür eingesetzt wurde, auch nicht wirklich viel zu, auch wenn er es letztendlich doch geschafft hat.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass alle Länder das Militär als billige Alternative oder Koordination eingesetzt haben. Das macht COVID nicht zu einer Militäraktion, wie viele gerne behaupten.

18. Juni 2020 – Monsaoui traf sich mit Vertretern von Pfizer, die erklärten, den Impfstoff für 100 Dollar pro Dosis verkaufen zu wollen. Das ist völlig inakzeptabel. Der Preis sollte bei etwa 25 Dollar pro Dosis liegen. In dieser Notsituation können wir Pfizer übernehmen oder das Verteidigungsproduktionsgesetz (DFA) anwenden und den Preis vorschreiben – wir haben also ein Druckmittel gegen das Unternehmen.

Zur Preisgestaltung von Pfizer kann man auch etwas in Albert Bourlas Buch erfahren:

„Die Art und Weise, wie wir die Preise für unsere Medikamente festlegen, basiert auf der Berechnung des Wertes, den sie für die Patienten, das Gesundheitssystem und die Gesellschaft haben. Im Gegensatz zu dem, was manche glauben, senken gute Arzneimittel die Kosten des Gesundheitssystems, anstatt sie zu erhöhen. Wir versuchen, diesen wirtschaftlichen Wert zu berechnen.“ (S. 107)

„Es schien mir fair, sich an das untere Ende der bereits bestehenden Impfstoffpreise anzupassen. Niemand könnte behaupten, wir würden die Pandemie als Gelegenheit nutzen, um die Preise ungewöhnlich hoch anzusetzen.“ (S. 108)

Man entschied wich bei Pfizer für 3 Preiskategorien basierend auf der Klassifizierung der Weltbank. (S. 109)

Unterstützungsmöglichkeiten:

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Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: