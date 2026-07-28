DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Creator's avatar
Creator
8m

Drew Weissman als Naivling? Wohl eher unwahrscheinlich, wenn er die Klappe hält. Der 11.04.2021 ist interessant - und da ist der 28.09.202 aus den RKI-Files auch schon mehr als 6 Monate vorbei. Hui, wie die Zeit vergeht, da ist man schon voll am Verimpfen des im Herbst 2020 vorprodizierten Drecks. https://tkp.at/2026/07/25/us-beamte-wollten-forschung-zu-neurologischen-problemen-nach-covid-impfungen-stoppen/

Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture