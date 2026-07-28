Drew Weissmann bekam 2023 zusammen mit Katalin Karikó den Nobelpreis für die modRNA-Technologie.

der US-Senator Rand Paul hat einige interessante Mails freigegeben, darunter auch EMails von Drew Weissmann an Anthony Fauci.

Dieser Tweet hat spannende EMails zu Thema modRNA und Fertilität den neu freigegebenen Emails gefunden:

Die Mails sind thematischer Beifang und gehören eigentlich nicht zum Thema, dass Fauci Preise und Auszeichnungen zugeschoben bekommen hat.

Das, was HopeRising19 ausgegraben hat, will ich mir hier näher anschauen.

8. Februar 2021

Kontext, um die zur Mail, um sie zu verstehen:

Dr. Mary Marovich ist eine US-amerikanische Ärztin und Wissenschaftlerin, die als Direktorin des Impfstoff-Forschungsprogramms (Vaccine Research Program) am National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) tätig ist.

Michael N. Pensiero ist ein führender US-amerikanischer Experte für die Herstellung von GMP-Impfstoffen und präklinische translationale Wissenschaften. Er arbeitet eng mit Dr. Mary Marovich am National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zusammen, das zu den National Institutes of Health (NIH) gehört.

Die Daten, die Drew Weissman hier anspricht, wurden 2021 veröffentlicht.

Riley RS, Kashyap MV, Billingsley MM, White B, Alameh MG, Bose SK, Zoltick PW, Li H, Zhang R, Cheng AY, Weissman D, Peranteau WH, Mitchell MJ. Ionizable lipid nanoparticles for in utero mRNA delivery. Sci Adv. 2021 Jan 13;7(3):eaba1028. doi: 10.1126/sciadv.aba1028. PMID: 33523869; PMCID: PMC7806221. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33523869/

Bevor das Paper veröffentlicht wurde, hat Drew Weissman Anthony Fauci, Dr. Mary Marovich, Michael N. Pensiero, die FDA, Moderna, BioNTech/Pfizer die DARPA kontaktiert. ALLE wussten also Bescheid und haben NICHT gehandelt. Drew ist aber auch nicht an die Öffentlichkeit gegangen und hat die Klappe gehalten.

Drew Weissman und Fauci kennen sich gut und sind vielleicht sogar befreundet, denn Drew adressiert die Emails nicht als “Dear Dr. Fauci” und spricht Fauci nicht mit Mr. oder Sir an. Hier schreibt Drew an Tony.

Tony, ich hoffe, es geht dir gut.

Ich wollte dich auf einige neue Daten aufmerksam machen, die wir mit unserem nukleosidmodifizierten mRNA-LNP-Impfstoff gewonnen haben. Ich habe eine aktuelle Version eines Antrags auf Ergänzung beigefügt, der alle neuen Daten enthält. Ich habe mit einem Forscher aus dem Bereich der Mutter-Fötus-Medizin zusammengearbeitet, und wir haben beobachtet, dass bei einer 100-fach höheren Dosis als bei aktuellen Impfstoffen und bei intravenöser Verabreichung die mRNA-LNPs in die Plazenta und zum Fötus gelangen – gemessen anhand der Translation der mRNA – und eine Immunantwort im Fruchtwasser auslösen. Bei nicht trächtigen weiblichen Mäusen nehmen die Gebärmutter und die Eierstöcke die mRNA-LNPs auf und translatieren die mRNA. Wir wiederholen diese Studien mit für den Menschen üblichen Dosierungen der mRNA-LNPs bei intramuskulärer Verabreichung und warten mit der Veröffentlichung der Ergebnisse, bis diese Studien abgeschlossen sind. Ich habe mit der FDA, Moderna, BioNTech/Pfizer und der DARPA, die eine klinische Studie mit höheren intravenösen Dosen durchführt, über diese Ergebnisse gesprochen. Ich habe außerdem mit Mary Marovich und Michael Pensiero gesprochen, unserem Programmbeauftragten für zwei klinische Studien zu HIV-mRNA-LNP-Impfstoffen. Er wird uns zusätzliche Mittel beschaffen, um diese Befunde zu untersuchen. Vielen Dank für die Verleihung des Rosenstiel-Preises.

Machen Sie es gut.

Drew

Drew: Danke für die Zusendung. Es sieht so aus, als hättest du alle wichtigen Punkte abgedeckt, um die Leute über deine Ergebnisse zu informieren. Es wäre interessant zu sehen, wie sich die Dosen bei Menschen auswirken, wenn sie intramuskulär verabreicht werden. Ich hoffe, es geht dir gut.

Herzlichen Glückwunsch zum Rosenstiel-Preis!

Viele Grüße, Tony

Fauci sagt hier ganz klar: Alle wichtigen Daten wurden erhoben. Tolle Arbeit. ABER statt nun die Injektion von Schwangeren zu stoppen, bis man sicher ist, kommt ein ganz übler Satz: Es wäre interessant zu sehen, wie sich die Dosen bei Menschen auswirken, wenn sie intramuskulär verabreicht werden.

Die Injektion von schwangeren Frauen war für Tony Fauci ein interessantes Experiment, um zu schauen, wie sich das auswirkt.

Was für ein teuflischer Mensch. Wie abartig ist das?

1 März 2021

Ca. 3 Wochen später schickt Drew Weissman Anthony Fauci die Daten.

Tony,

hier sind die Ergebnisse der intramuskulären Studien mit der Humandosis an trächtigen Mäusen. Wir haben nach wie vor gewisse Bedenken hinsichtlich der Daten und stehen im Austausch mit allen zuständigen Personen.

Herzlichen Glückwunsch zum Dan-David-Preis.

Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut.

Mach’s gut.

Drew

Der spätere Nobelpreisträger macht sich Sorgen wegen der Mausdaten, die klar zeigen, die modRNA geht in die Placenta.

Fauci sendet die Mail weiter an John Mascola. Während seiner Zeit beim NIH war er zeitgleich einer der Hauptberater von Dr. Anthony Fauci für biomedizinische Forschungs- und Impfstoffangelegenheiten. Unter John Mascolas Führung kooperierte das Vaccine Research Center maßgeblich mit dem Unternehmen Moderna. John Mascola und sein Team waren direkt an der Entwicklung und Stabilisierung des viralen Spike-Proteins beteiligt, das die biologische Grundlage für den Moderna-mRNA-Impfstoff (mRNA-1273) bildete.

“Lass uns darüber sprechen”

John Mascola antwortet:

“Nur zur Info. Wir sollten das alle erst einmal durchsehen und dann besprechen.

Danke,

John”

John Mascola schickt die Mail weiter an Richard Koup und setzt Sandra Sitar ins CC.

Dr. Richard „Rick“ A. Koup ist Immunologe und Virologe. Er forscht auf dem Gebiet der zellulären Immunantwort gegen tödliche menschliche Viren. Er leitet als stellvertretender Direktor das renommierte Vaccine Research Center (VRC) am National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Sandra Sitar (M.S.) ist eine Wissenschaftlerin und klinische Forscherin am Vaccine Research Center (VRC) des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) innehatte. Als Expertin für klinische Studienkoordination und wissenschaftliche Kommunikation arbeitete sie eng mit den zuvor genannten Spitzenforschern wie Dr. John Mascola und Dr. Richard Koup zusammen.

2 März 2021

Hier fehlen möglicherweise Emails. John Mascola muss Karin Bok die Infos separat geschickt haben. Karin Bok kontaktierte anschließend Emily Erbelding, falls es sie interessiert.

Dr. Karin Bok ist eine international anerkannte Expertin im Bereich der Impfstoffentwicklung und Pandemievorsorge. Sie blickt auf eine langjährige Karriere in führenden US-Bundesbehörden zurück und wechselte Anfang 2026 in die forschende Pharmaindustrie. Klassischer Drehtüreffekt.

Dr. Emily Erbelding (M.D., M.P.H.) ist eine führende US-amerikanische Ärztin und Wissenschaftlerin für Infektionskrankheiten. Sie leitete als Direktorin die Division of Microbiology and Infectious Diseases (DMID). Sie war eine der zentralen wissenschaftlichen Führungskräfte bei der beschleunigten Erforschung von Impfstoffen und Therapeutika gegen SARS-CoV-2. Während die politische und logistische Leitung der Initiative oft im Rampenlicht stand, steuerte Dr. Erbelding als Direktorin der Division of Microbiology and Infectious Diseases (DMID) am NIAID die konkrete biomedizinische Umsetzung. Trotz ihres enormen Erfolgs bei Operation Warp Speed geriet ihre Abteilung nachträglich in den Fokus politischer Debatten. Die DMID hatte in der Vergangenheit auch Forschungsanträge der Organisation EcoHealth Alliance verwaltet. Im Zuge massiver politischer Umstrukturierungen und Personalkürzungen im US-Gesundheitsministerium unter der zweiten Trump-Administration wurde Dr. Erbelding im Frühjahr 2025 von ihren Aufgaben entbunden. In Interviews bedauerte sie den Verlust wertvoller wissenschaftlicher Expertise durch diese harten Budget- und Personalschnitte.

Dr. Richard „Rich“ H. Beigi (M.D., MSc) ist ein amerikanischer Gynäkologe, Experte für reproduktive Infektionskrankheiten und Krankenhausmanager. Dr. Beigi gilt national als einer der wichtigsten Experten für die Sicherheit von Impfungen bei Schwangeren. Er arbeitete eng mit den US-Bundesbehörden (HHS, CDC und NIH/NIAID) zusammen, um Richtlinien für die Impfstoffverreichung während der Schwangerschaft zu erstellen. Dr. Beigi war Co-Vorsitzender der Maternal Immunization Working Group (MIWG) des US-Gesundheitsministeriums (HHS). In dieser Funktion war er maßgeblich daran beteiligt, die wissenschaftlichen Grundlagen und Überwachungssysteme zu definieren, die Anfang 2021 die in der folgenden Mail zitierten Sicherheitsdaten der CDC (über die ersten zehntausend geimpften Schwangeren) erhoben.

Dr. Flor M. Muñoz (MD, MSc) ist eine international anerkannte Päiaterin und Expertin für pädiatrische und maternale Infektionskrankheiten. Ähnlich wie Dr. Richard Beigi liegt ihr zentraler Forschungsschwerpunkt auf der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen bei Schwangeren und deren Neugeborenen. Dr. Muñoz gilt als Pionierin bei der Erforschung des Antikörpertransfers von der Mutter auf das ungeborene Kind. Ihre Arbeiten zeigen, wie Impfungen während der Schwangerschaft (z.B. gegen Grippe, Keuchhusten oder COVID-19) Neugeborene in ihren ersten, extrem vulnerablen Lebensmonaten “schützen”.

Karin Bok leitet ihre Antwort an John Macola an Emily Erbelding weiter, falls es sie interessieren sollte.

“Ich bin mir sicher, dass du ebenfalls damit zu tun hast; vielleicht ist meine Antwort an John weiter unten hilfreich.”

Karin Boks Nachricht an John Mascola:

John,

vielen Dank für dass Du das geteilt hast. Ich habe keine Anmerkungen oder Bedenken bezüglich dieser Studie; dies ist typischerweise das, was man auch bei Mäusen mit anderen Impfstofftypen beobachten würde, und es ist naheliegend, dass mRNA auch an anderen Stellen vorhanden ist, einschließlich der Plazenta usw. Nebenbei bemerkt: Ich war an den Beratungen mit den CDC (ACIP/ACOG) beteiligt, die zu der zulassenden Empfehlung für Schwangere führten, und die Annahmen der Autoren unten sind völlig falsch:

Annahme, dass die gesamte mRNA-LNP an der Injektionsstelle abgebaut wird

Abwägung eines möglicherweise unterschiedlichen Risiko-Nutzen-Verhältnisses für die Gesundheit der Mutter gegenüber der Gesundheit des Fötus

Die Fachleute bei dieser Telefonkonferenz (insbesondere Gynäkologen) waren sich bewusst, dass mRNA den Fötus erreichen könnte. Die einzige Diskussion drehte sich um die Möglichkeit, dass diese mRNA in die Kern-DNA integriert werden könnte. Und die zweite Hauptsorge betraf das durch den Impfstoff verursachte Fieber, insbesondere im ersten Trimester, doch sie umgingen dieses Problem, indem sie die Verabreichung von Paracetamol nach der Impfung empfahlen. Selbstverständlich sind sowohl die Gesundheit der Mutter als auch die des Babys wichtig.

Die CDC hat kürzlich einen guten Überblick über die mehr als 30.000 schwangeren Frauen vorgelegt, die bisher geimpft wurden, wobei bei mehr als 200 Entbindungen keine Sicherheitsbedenken bestanden. Alle Impfstoffe, die schwangeren Frauen verabreicht wurden, haben sich in der Vergangenheit als sicher für Mutter und Kind erwiesen. Als wir daher kürzlich über Schwangerschaft und den J&J-Impfstoff diskutierten, gab es keine Bedenken, und sie empfahlen dessen Verwendung ebenfalls einstimmig.

Lass mich wissen, ob du möchtest, dass wir (Emily und ich) eine Zweitmeinung von den Gynäkologen der Arbeitsgruppe „Spezielle Bevölkerungsgruppen“ einholen (hauptsächlich Rich Beigi und Flor Muñoz).

Danke!

Karin.”

Karin ist der Unterschied zwischen klassischen Impfungen und modRNA-LNP-Produkten anscheinend nicht klar.

Den Gynekologen, war von Anfang an klar, dass die modRNA den Fötus erreichen würde, also warum das Gewese?!

Das war kein Bug, das war ein Feature, das bekannt und gewollt war. Nur hat man leider vergessen, das den “geimpften” Frauen auch mitzuteilen.

Emily Erbelding antwortet:

Danke, Karin.

Ich weiß nicht, was Drew Weismann damit bezwecken will.

Letztendlich ist das eine Entscheidung der FDA.

Statt zu reagieren beginnt hier die Verantwortungsdiffusion, die für Behörden “normal” ist. Das ist Sache der FDA, nicht unser Problem.

Die Emails im Original können hier heruntergeladen werden: https://www.paul.senate.gov/wp-content/uploads/2026/07/7.24.2026_Fauci-Awards_FINAL_REDACTED.pdf

(Die Infos zu den beteiligten Wissenschaftlnern in der EMail Kette habe ich mir von der google KI zusammenstellen lassen).

Fazit:

Drew Weissman versuchte Fauci und Konsorten zu warnen. Er dachte, er hat etwas entdeckt, was eine Gefahr für die Föten geimpfter Frauen werden könnte.

Was er wohl nicht ahnte war, dass die Behörden das “Problem” kannten und es nicht als Problem sondern als “Feature” ansahen, dass man den Beteiligten Frauen lieber nicht so genau mitteilen wollte.

Drew Weissman legte 2023 noch ein Paper nach:

Swingle KL, Safford HC, Geisler HC, Hamilton AG, Thatte AS, Billingsley MM, Joseph RA, Mrksich K, Padilla MS, Ghalsasi AA, Alameh MG, Weissman D, Mitchell MJ. Ionizable Lipid Nanoparticles for In Vivo mRNA Delivery to the Placenta during Pregnancy. J Am Chem Soc. 2023 Mar 1;145(8):4691-4706. doi: 10.1021/jacs.2c12893. Epub 2023 Feb 15. PMID: 36789893; PMCID: PMC9992266. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36789893/

Letztendlich war der Nobelpreisträger Drew Weissman zu feige oder zu sehr auf seinen Ruf bedacht, um in die Öffentlichkeit zu treten, und persönlich zu warnen.

Die Übertragung der modRNA-LNP auf den Fötus war für die amerikanischen Behörden kein Bug sondern ein bekanntes Feature.

Ich habe die KI gefragt, wie sich das mit dem Embryonenschutzgesetz verträgt, sollten die Kritiker Recht haben mit dem DNA-Produktionsrückständen.

Die Antwort der KI:

Sollten DNA-Rückstände in mRNA-Impfstoffen die regulatorischen Grenzwerte überschreiten und tatsächlich in den Organismus gelangen, berührt dies das deutsche Embryonenschutzgesetz (ESchG) sowie das Gentechnikgesetz (GenTG) unter spezifischen rechtlichen Bedingungen.

Relevanz des Embryonenschutzgesetzes (ESchG)

Das ESchG greift bei einer potenziellen Kontamination nur unter sehr engen, strafrechtlichen Voraussetzungen:

Keimbahnmanipulation (§ 5 ESchG): Strafbar ist das künstliche Verändern der Erbinformation einer menschlichen Keimbahnzelle. Eine Weitergabe an den Fötus wäre nur dann relevant, wenn die DNA-Rückstände in die Eizellen oder Spermien (Keimbahn) der Eltern oder des Fötus gelangen, dort stabil in das Genom integrieren und somit an die nächste Generation vererbbar wären. [1, 2]

Vorsatzkriterium: Das ESchG ist ein Strafgesetz. Strafbarkeit setzt laut § 5 ESchG Vorsatz voraus. Eine unbeabsichtigte Verunreinigung im Herstellungsprozess erfüllt diesen Straftatbestand für Ärzte oder Hersteller nicht. [1]

Relevanz des Gentechnikgesetzes (GenTG)

Bei einer dauerhaften Integration von Fremd-DNA in menschliche Körperzellen (somatische Zellen) verlagert sich die rechtliche Prüfung in das GenTG:

Somatische Gentherapie: Würde verunreinigte DNA dauerhaft in das Genom von Körperzellen (z. B. Muskel- oder Plazentazellen) integriert, läge theoretisch eine somatische Gentherapie vor. Diese ist in Deutschland legal, unterliegt aber strengen Genehmigungspflichten durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI).

Zulassungsüberschreitung: Das Inverkehrbringen eines Arzneimittels, das nicht zugelassene gentechnische Modifikationen hervorruft, verstieße gegen das Arzneimittelgesetz (AMG) und das GenTG, da die Zulassung nur für die temporäre mRNA-Wirkung erteilt wurde.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: