Winston
1h

"Vielleicht liegt es auch daran, dass der Autor komplett fachfremd ist."

Das ist ja das Grundproblem bei den Faktencheckern.

Mir fällt dazu immer die schöne Aussage von Dr. Georg Prchlik ein (https://tkp.at/2024/05/13/naechste-etappe-im-kampf-gegen-oeffentlich-rechtliche-windmuehlen-eingelaeutet/)

"Meine Frage: Was ist ein „Faktenchecker“?

Antwort von Jakob Winter (Faktenchecker): „Faktenchecker machen grundsätzlich dasselbe wie Journalisten; sie recherchieren, fragen Experten und treffen bzw erstellen aufgrund dieser Informationen Einschätzungen und Analysen.“

Hier ist also nach Winters eigener Darstellung keine Spur von „Alleswisser, der die absolute Wahrheit kennt“.

Meine Frage: Wie können Sie (Winter) ohne molekularbiologisches Sachverständnis sagen „der hat Recht, das ist eine Verschwörungstheorie“?

Antwort von Jakob Winter: „Gute Journalisten borgen sich die Brillen von Experten aus; es ist wichtig, sich mit schneller Auffassungsgabe Informationen anzueignen und diese zu beurteilen. Das traue ich mir auf jeden Fall zu.“

Mein außergerichtlicher Kommentar dazu: Wenn Jakob Winters Gedankengang richtig ist, kann ich mich bei den Mörbischer Festspielen als Prinz Sou Chong im Land des Lächelns bewerben; schließlich habe ich den Tenören schon oft zugehört und traue mir jetzt zu, die Partie selbst zu singen."

Marc Hakman
3h

Zum PET-Scan. Auf der linken Aufnahme sieht man das Myokard. Rechts nicht. Das bedeutet, dass die Untersuchungen unterschiedlich abgelaufen sind. Dadurch ist eine Scheinprogredienz durchaus möglich. Ich bin FA für NM.

4 replies by DrBines verbales Vitriol and others
4 more comments...

