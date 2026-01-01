DrBine’s Newsletter

serge
7h

Betr. „Studie mit Veteranen aus den USA”

-Ziyad Al-Aly und Yan Xie, zwei von insgesamt drei Verfassern, geben an, als Consultant für die Pfizer Inc. tätig zu sein

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2510226/suppl_file/nejmoa2510226_disclosures.pdf

-Ergänzend zu Ihrer Analyse:

Auszug aus der Analyse von sensible medicine:

…“Diese Studie ist mehr als nur eine weitere Beobachtungsstudie, in der schlecht aufeinander abgestimmte Gruppen verglichen werden, oder eine weitere Untersuchung zur Antikörperreaktion.

Dennoch reicht sie nicht an eine randomisierte kontrollierte Studie heran, die die Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs zum jetzigen Zeitpunkt belegt.

In diesem Fall ist diese Unzulänglichkeit weniger auf das Beobachtungsdesign zurückzuführen als vielmehr auf das Fehlen von Daten zu Krankenhausaufenthalten und Mortalität aufgrund aller Ursachen. Nicht einmal einen Kommentar zum Gesamttod abzugeben, ist zutiefst unbefriedigend...”

https://www.sensible-med.com/p/association-of-2024-2025-covid-19?utm_source=publication-search

Dr. Manfred Hauptreif
Dr. Manfred Hauptreif
8h

Top!

