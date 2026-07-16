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Beweis
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Nochmal zum Thema Ansteckungen. Es gibt ja die Argumentation, die Gespritzten würden weniger Infektiöses ausstoßen, wodurch sich die Ansteckungswahrscheinlichkeit verringern könnte. Ich bin hier letztens auf folgenden Bericht gestoßen. Ich weiß nicht, ob und wenn mit wie vielen Zyklen das geschwurbelt ist; aber wenn das wirklich stimmt, steht das gesamte Impfvoodoo auf extrem wackligen Beinen, wenn es um die Frage von Ansteckung und Weitergabe geht.

https://romanbystrianyk.substack.com/p/the-flu-that-wouldnt-spread

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Nochmal zum Thema Ansteckungen. Es gibt ja die Argumentation, die Gespritzten würden weniger Infektiöses ausstoßen, wodurch sich die Ansteckungswahrscheinlichkeit verringern könnte. Ich bin hier letztens auf folgenden Bericht gestoßen. Ich weiß nicht, ob und wenn mit wie vielen Zyklen das geschwurbelt ist; aber wenn das wirklich stimmt, steht das gesamte Impfvoodoo auf extrem wackligen Beinen, wenn es um die Frage von Ansteckung und Weitergabe geht.

https://romanbystrianyk.substack.com/p/the-flu-that-wouldnt-spread

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