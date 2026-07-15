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Danke! Sollte man Maria Gutschi und Jessica Rose auch mal erklären. Kleines Corrigendum zu Fußnote 16: https://drbine.substack.com/p/ein-neuer-spike-persistenz-rekord?utm_source=share&utm_medium=android&r=31oy60 Die Rekorde werden laufend gebrochen werden, aktuell stehen wir bei mindestens 1670 Tagen.

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