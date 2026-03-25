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Kern Gerhard Dr's avatar
Kern Gerhard Dr
6h

Herzlichen Dank für Deine großartige und umfassende Arbeit . Leider kapieren die meisten nicht , was Du recherchierst . Betrachte die Wahlergebnisse . Die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter .

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
7h

Vielen Dank!

Allein schon Karlatan und Fakten in einer Überschrift ...

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