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Volker Birk
11h

Da hat es Lauti leichter als Du, Dr. Bine. Er muss nur dreist Unsinn plappern und lügen, dass sich die Balken biegen. Das geht ganz einfach, für ihn sicher ohne Vorbereitung, und er benötigt auch keinen Fussnotenapparat.

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