Teil 1 findet man hier:

Ich nutze daher das automatische Transkript von Youtube, der 18. Sitzung der Corona Enquete Anhörung zur Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, die man leider nicht einbinden kann: Anhörung zur Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems

Karl Lauterbach hat leider nicht nur 5 min geredet, sondern seine Unwissenheit mehrfach hervorgehoben. Seine faktenfreien Behauptungen sind teilweise jenseits meiner Schmerzgrenze.

Nicht nur die AFD stellte Fragen, so dass Herr L mehrfach die Gelegenheit bekam, seine fachlich inkompetente Meinung zum Besten zu geben.

51:36 Als nächstes bekommt Frau Seitzl für die SPD-Fraktion das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage. Meine erste Frage richtet sich an Professor Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister a.D.. Das Bundesministerium für Gesundheit hat hier eine Impfkampagne basierend auf den Empfehlungen der Zulassung der Impfstoffe und der Empfehlungen der STIKO diesbezüglich lanciert. Vielleicht könnten Sie noch mal darlegen, warum Sie diese Impfkampagne lanciert haben und wie auch Sie reagieren auf Vorwürfe, dass diese Impfungen gesundheitsschädlich gewesen wären und nicht richtig zugelassen worden seien.

Ich muss Frau Seitzl hier korrigieren, die STIKO hat Empfehlungen basierend auf politischen Forderungen erstellt. Die STIKO arbeitete dabei mit PR Materialien der Hersteller, die nicht durch ein peer-review Verfahren (was auch immer das noch wert sein mag) gegangen waren, sondern direkt, gefiltert und geschönt von den Herstellern kamen, die sicherlich komplett uneigennützig ihr Produkt realistisch dargestellt haben.

29.05.2020: “Die STIKO wurde vom BMG mit der Einrichtung einer AG zu Impfthemen im Zusammenhang mit COVID-19 beauftragt. In dieser Woche wurde ein Arbeitsplan erstellt. Es ist anzunehmen, dass die Verfügbarkeit eines Impfstoffs zu Beginn begrenzt sein wird; Reviews sind notwendig; dafür müssen auch unpublizierte Daten der Impfstoffhersteller zur Verfügung gestellt werden.”

17.08.2020, zu diesem Zeitpunkt lagen keine Studiendaten vor: “STIKO hat schon begonnen eine Empfehlung zu entwickeln, werden kontinuierlich aktualisieren;”

28.09.2020: “STIKO hat Mandat Impfempfehlung zu entwickeln. Deutscher Ethikrat und Leopoldina sollen einbezogen werden, d.h. 8 zusätzliche Experten, die nicht alle Expertise in Impfprävention haben.”

30.10.2020: “2. Empfehlung: Zuständigkeit bleibt bei STIKO, Orientierung am ethischen Leitfanden, dringender Bedarf für Planung der Massenimpfungen durch BL, auch Ministerium möchte erste Empfehlung im Laufe des Novembers, STIKO möchte ungern so ohne Phase III Studienergebnisse Empfehlungen verfassen.”

06.11.2020: “STIKO Sitzung vom 04.-05.11.20: Gemeinsame Publikation mit Leopoldina; STIKO Bereitet erste Impfempfehlung für Mitte Dez. vor. Bekommen parallel von Herstellern Daten der Studien;”

04.12.2020: “Daten von BioNTech (zu 48.000 TN) wurden STIKO vertraulich durch BMG zur Verfügung gestellt, in Bezug auf Sicherheit wie erwartet gut.”

07.12.2020: “BMG hat Entwurf der STIKO-Empfehlung bereits vor Stellungnahme an „Die Welt“ herausgegeben”

52:39 Ja, vielen Dank. Vielleicht fange ich an, indem ich kurz die bestürzenden Äußerungen meines Vorredners kommentiere. Es kann mitnichten gesagt werden, dass die Impfstoffe unzureichend getestet worden sind. Vor der Zulassung und insbesondere nicht nach der Zulassung tatsächlich die Sicherheit nicht überprüft wurde. Es gibt überhaupt keinen Impfstoff, den wir jemals auf den Markt gebracht haben, der so intensiv untersucht worden ist wie der, wie die SARS-CoV-Impfstoffe. Das gilt insbesondere auch für den Impfstoff von Biontech, Comirnaty.

Wie gut wurden eigentlich alle anderen Impfstoffe bisher untersucht, wenn K.L. das schon als Referenz nimmt? Wenn man da in Detail geht, sieht es schon für klassische Impfstoffe ganz ganz schlecht aus.

Ich empfehle dazu die Befragung von Dr. Stanley Plotkin, dem “Godfather of Vaccines” durch Aaron Siri. Auch da wird eine Menge an überzeugtem Unwissen offensichtlich, die einen an der Kompetenz dieser Menschen zweifeln lassen.

Im Gegensatz dazu wurde tatsächlich bei Moderna und BioNTech angeblich mit echtem Kochsalz Pacebo getestet und es wurde länger nachbeobachtet als bei vielen klassischen Impfstoffen. Hier hat K.L. tatsächlich soweit reicht. Nur sind modRNA-LNPs eine vollkommen anderen Susbtanzklasse als klassische Impfstoffe und er vergleicht hier Äpfel mit Birnen. Beides Rosacea (Rosenfrüchte), aber kein normaler Mensch oder botanische Grundkenntnisse würde sich als gleich ansehen.

K.L. geht auch nicht auf die spezifischen Untersuchungen ein, die er meinen könnte. “intensiv untersucht” ist inhaltfrei, weil nicht spezifiziert ist, welche Bereiche oder Art der Untersuchung K.L. hier meint.

Meint er damit Sichtkontrolle auf richtige Farbe?

53:17 Wir müssen davon ausgehen, dass insgesamt über 1 Milliarde Impfungen stattgefunden hat. Allein das Paul Ehrlich Institut hat 350 Meldungen auf Verdachtsfälle geprüft.

“Wir müssen davon ausgehen, dass insgesamt über 1 Milliarde Impfungen stattgefunden hat.“ - Warum müssen wir davon ausgehen? Es muss doch irgendwo exakte Werte geben, oder wird hier wieder einmal nur geschätzt?

Exakte Werte wird es natürlich nie geben, weil man nie erfahren wird, wie viele gefälschte Impfpässe im System eingelesen wurden und wie viele Ärzte das Abwasser geimpft haben. Über eine Milliarde ist aber ein sehr schwammiger begrifft. Auch zehn Milliarden ist über einer Milliarde genau wie eine Billion oder Billiarde. Diese Zahl sagt nichts, außer, dass sie sehr groß ist und nicht in Relation zur Weltbevölkerung gesetzt wurde. Eine sinnbefreite, große Zahl, die beeindruckend in den Raum gestellt wird und letztendlich keinerlei Aussagewert hat.

“ Allein das Paul Ehrlich Institut hat 350 Meldungen auf Verdachtsfälle geprüft.“

NUR 350 Verdachtsfälle von vielen, vielen Tausend Verdachtsfällen, die man bei PEI auch herunterladen kann.

Wenn wir also nur die von PEI selbst veröffentlichten Nebenwirkungsverdachtsdaten zu Grunde legen, haben die davon nur 350!!! geprüft?!

350 von einer sechsstelligen Anzahl?! Sechsstellig, weil in der XLS Tabelle jede Nebenwirkung eine eigene Zeile hat, aber nicht zwangsläufig eine eigene Fallnummer. Es sind keine 974931 Fälle aber deutlich mehr als 350 und das war nur bis 2023.

Falls K.L. sich auf Todesfälle bezieht, auch da sieht es schlecht aus:

Das wären 350 Untersuchungen von 1446 Toten. Tod ist ein eindeutiger Fall, da kann es nicht zu Dopplungen kommen, man stirbt für gewöhnlich nur einmal.

53:29 Und ich habe eben schon vorgetragen, dass die schweren Nebenwirkungen, die es auch gibt, die es auch gab, nämlich die Myokarditis, die Perikarditis, die TTS, dass diese dann in den Häufigkeiten, wie von mir vorgetragen, untersucht worden sind.

Das habe ich schon in Teil 1 behandelt.

53:43 Aber es gibt darüber hinaus keine Hinweise dafür, was hier eben vorgetragen worden ist, dass es zum Beispiel also eine negative Beeinflussung der Fruchtbarkeit gegeben hätte.

Außer Israelische und CDC Daten.

Josh Guetzkow, Tal Patalon, Sivan Gazit, Tracy Beth Høeg, Joseph Fraiman, Yaakov Segal, Retsef Levi. Observed-to-Expected Fetal Losses Following mRNA COVID-19 Vaccination in Early Pregnancy. medRxiv 2025.06.18.25329352; doi: https://doi.org/10.1101/2025.06.18.25329352 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.06.18.25329352v1

Sharma AJ, Reefhuis J, Zauche LH, Madni SA, Cragan JD, Moore CA, Nahabedian JF, Olson CK; CDC COVID‐19 Vaccine Pregnancy Registry team. COVID-19 Vaccination During Pregnancy and Birth Defects: Results From the CDC COVID-19 Vaccine Pregnancy Registry, United States 2021-2022. Birth Defects Res. 2025 May;117(5):e2474. doi: 10.1002/bdr2.2474. PMID: 40395208; PMCID: PMC12093198. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12093198/

Zwei Studien sind zwei mehr als keine Hinweise.

53:55 Dafür gibt es keinerlei Hinweise. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es Krebsfälle zusätzlich gegeben hätte.

Außer natürlich die Reviewartikel, welche diese Hinweise Zusammenfassen:

Kuperwasser C, El-Deiry WS. COVID vaccination and post-infection cancer signals: Evaluating patterns and potential biological mechanisms. Oncotarget. 2026 Jan 3;17:1-29. doi: 10.18632/oncotarget.28824. PMID: 41498242. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41498242/

El-Deiry WS. Hypothesis: HPV E6 and COVID spike proteins cooperate in targeting tumor suppression by p53. Oncotarget. 2026 Jan 3;17:30-33. doi: 10.18632/oncotarget.28823. PMID: 41498241; PMCID: PMC12893477. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41498241/

Isidoro C. SARS-CoV2 and Anti-COVID-19 mRNA Vaccines: Is There a Plausible Mechanistic Link with Cancer? Cancers (Basel). 2025 Dec 2;17(23):3867. doi: 10.3390/cancers17233867. PMID: 41375068; PMCID: PMC12691228. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41375068/ https://www.mdpi.com/2072-6694/17/23/3867

Und die Umsatzzahlen der Krebsmedikamente vielleicht. Könnte man diese nicht auch für Deutschland ermitteln als indirektes Maß für die Anzahl der Behandlungen?

54:02 Im Gegenteil hat man gesehen, dass diejenigen, die in einer Krebstherapie durch Immuntherapeutika gewesen sind, PD-L1-Inhibitoren, dass deren Sterblichkeit gesenkt wurde. Das mediane Überleben wurde um 75 % erhöht. In einer Studie aus Houston ausgewertet.

Hier offenbar K.L., dass er keine Ahnung davon hat, was checkpoint inhibitoren sind und wie diese funktionieren und das modRNA-LNPs wohl ähnlich funktionieren könnten, was ein indirekter Beweis ist, dass sie hyperprogressive Disease aka Turbokrebs auslösen können.

Da das an dieser Stelle zu viel Biologie ist, verweise ich auf meinen Artikel zu diesem Thema, wo ich das bereits erklärt habe.

54:18 Das wird derzeit auch sehr intensiv untersucht, woran das liegt. Es hat auch keine erhöhte Anzahl von Multipler Sklerose gegeben, von Erkrankungen aus dem Autoimmun Krankheitsfeld.

Eine kleine, nicht erschöpfende, Auswahl von wissenschaftlichen Artikeln zum Thema Autoimmunreaktionen nach COVID-Injektionen, die K.L. gerne lesen darf:

Autoimmun:

Golstein MA. Post-COVID-19 Vaccine Hyperproduction of Anti-Spike Antibodies and Rheumatological Manifestations. Vaccines (Basel). 2025 Sep 30;13(10):1028. doi: 10.3390/vaccines13101028. PMID: 41150416; PMCID: PMC12567560. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41150416/

Koh J, Blackwood O, McEntee B, Park MA, Cave G, Weilert F, Chalmers D, Drori A. Pancreatic fallout: autoimmune pancreatitis post-mRNA COVID-19 vaccination. N Z Med J. 2025 Nov 21;138(1626):96-99. doi: 10.26635/6965.7087. PMID: 41264825. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41264825/

Chaufan, C., Manwell, L., Heredia, C., & McDonald, J. (2025). COVID-19 vaccines and autoimmune disorders: A scoping review. AIMS Medical Science, 12(4), 325–349. https://doi.org/10.3934/medsci.2025023

Jung SW, Jeon JJ, Kim YH, Choe SJ, Lee S. Long-term risk of autoimmune diseases after mRNA-based SARS-CoV2 vaccination in a Korean, nationwide, population-based cohort study. Nat Commun. 2024 Jul 23;15(1):6181. doi: 10.1038/s41467-024-50656-8. PMID: 39039113; PMCID: PMC11263712. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39039113/

Chen Y, Xu Z, Wang P, Li XM, Shuai ZW, Ye DQ, Pan HF. New-onset autoimmune phenomena post-COVID-19 vaccination. Immunology. 2022 Apr;165(4):386-401. doi: 10.1111/imm.13443. Epub 2022 Jan 7. PMID: 34957554. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34957554/

Kim S, Bea S, Choe SA, Choi NK, Shin JY. Autoimmune disorders reported following COVID-19 vaccination: A disproportionality analysis using the WHO database. Eur J Clin Pharmacol. 2024 Mar;80(3):445-453. doi: 10.1007/s00228-023-03618-w. Epub 2024 Jan 12. PMID: 38212538. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38212538/

Mantovani M, Bellavite P, Fazio S, Di Fede G, Tomasi M, Belli D, Zanolin E. Autoantibodies Targeting G-Protein-Coupled Receptors and RAS-Related Molecules in Post-Acute COVID Vaccination Syndrome: A Retrospective Case Series Study. Biomedicines. 2024 Dec 15;12(12):2852. doi: 10.3390/biomedicines12122852. PMID: 39767757; PMCID: PMC11673082. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39767757/

Ning W, Xu W, Cong X, Fan H, Gilkeson G, Wu X, Hughes H, Jiang W. COVID-19 mRNA vaccine BNT162b2 induces autoantibodies against type I interferons in a healthy woman. J Autoimmun. 2022 Oct;132:102896. doi: 10.1016/j.jaut.2022.102896. Epub 2022 Aug 18. PMID: 36029717; PMCID: PMC9385769. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36029717/

MS/neurologische Schäden

Finsterer J. Neurological Adverse Reactions to SARS-CoV-2 Vaccines. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2023 May 30;21(2):222-239. doi: 10.9758/cpn.2023.21.2.222. PMID: 37119215; PMCID: PMC10157009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37119215/

Havla J, Schultz Y, Zimmermann H, Hohlfeld R, Danek A, Kümpfel T. First manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. J Neurol. 2022 Jan;269(1):55-58. doi: 10.1007/s00415-021-10648-w. Epub 2021 Jun 11. PMID: 34115170; PMCID: PMC8193159. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34115170/

Ismail II, Salama S. A systematic review of cases of CNS demyelination following COVID-19 vaccination. J Neuroimmunol. 2022 Jan 15;362:577765. doi: 10.1016/j.jneuroim.2021.577765. Epub 2021 Nov 9. PMID: 34839149; PMCID: PMC8577051. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34839149/

Yella VT, Pareek S, Meena B, Sasanka KSBSK, Thangaraju P, T Y SS. A Systematic Review of the COVID Vaccine’s Impact on the Nervous System. Curr Drug Saf. 2025;20(1):33-47. doi: 10.2174/0115748863273931231121072231. PMID: 38275049. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38275049/

54:32 Das alles war weitestgehend auch schon bekannt. Zu dem Zeitpunkt, als wir die von Ihnen angesprochene Impfkampagne gemacht haben, die wir auch sehr intensiv mit dem Robert Koch Institut damals abgestimmt haben.

Es war also bekannt, dass nichts bekannt war und daher ist alles gut, weil man alle Daten, die seitdem hereingekommen sind einfach ignoriert?

54:43 Dafür bin ich sehr dankbar. Die Impfkampagne ging darauf zurück, dass wir ab Herbst 21 in der Tat einen Rückgang des Interesses an den Erstimpfungen hatten. Das war problematisch und ich hatte eben schon darauf hingewiesen, dass wir im Winter 21/22 deutlich weniger Todesfälle gehabt hätten, wenn die Impfquote höher gewesen wäre.

Deutlich weniger Todesfälle durch was? Das Virus? Wie wurde festgestellt, woran die Menschen wirklich verstorben sind, wenn man keine Autopsien gemacht hat?

Die Anweisung lautete nämlich:

”Für plötzlich neu auftretende häufige Erkrankungen mit noch ungeklärter Genese wie COVID-19 gilt aber die Regel, dass so genannte Emergency Codes zum Einsatz kommen. Diese Codes haben bei der Erfassung des Grundleidens immer Vorrang, was im Gegensatz zur Grippe bei COVID-19 zu einer Überschätzung des Einflusses auf die Sterblichkeit führt. Wenn die Genese geklärt ist, wird COVID-19 einen eigenen Code erhalten. Dann hätten wieder chronische Erkrankungen Vorrang bei der Erfassung des Grundleidens, so dass nach Einführung des COVID-19 Codes auch der Einfluss von COVID-19 auf die Sterblichkeit unterschätzt werden wird. Insofern werden nach gegenwärtigem Stand die COVID-19 Sterbefälle in der Todesursachenstatistik nicht einmal im Zeitverlauf vergleichbar sein.”

Woher weiß man also, ob die Menschen am Virus, der Impfung, am Virus wegen der Impfung oder an ihrer Vorerkrankung verstorben sind?

In Griechenland hat man sie die Zuordnung der Todesfälle noch einmal angesehen:

“Von den 530 Todesfällen in Krankenhäusern, die während der Omikron-Welle in sieben Krankenhäusern in Athen als COVID-19-Todesfälle registriert wurden, wurden 240 (45,28 %) nach einer Neubewertung als nicht direkt auf COVID-19 zurückzuführen eingestuft.”

Was bliebe an COVID-Toten in Deutschland übrig, wenn man das mal rigoros prüfen würde?

Warum ging die Sterblichkeit nach der “Impfung” nicht deutlich runter? Das hätte doch sein müssen, hätten die “Impfungen” so super toll funktioniert wie in seiner Französischen Studie.

55:05 Wir haben auch gesehen, dass in den Bundesländern, wo die Impfquote niedriger war, tatsächlich mehr Menschen gestorben sind. Das war traurigerweise gerade auch in den Bundesländern der Fall, wo früher Impfungen sehr akzeptiert gewesen sind, nämlich in Ostdeutschland.

Prof. Kuhbandner kommt mit konservativer Versicherungsmathematik zum Gegenteiligen Ergebnis.

“Die durchschnittliche Übersterblichkeit war im ersten Jahr moderat, wobei erhebliche regionale Unterschiede bestanden. Im zweiten Jahr stieg sie leicht an, wobei die regionalen Muster stabil blieben. Im dritten Jahr stieg die Übersterblichkeit stark an, die regionalen Unterschiede nahmen ab und die am stärksten betroffenen Bundesstaaten verschoben sich, was auf das Auftreten eines neuen Treiberfaktors für die Übersterblichkeit hindeutete. In den ersten beiden Jahren korrelierte die Übersterblichkeit stark mit den COVID-19-Todesfällen, obwohl die gemeldeten COVID-19-Todesfälle die Übersterblichkeit deutlich überstiegen. Trotz steigender Übersterblichkeit gingen die COVID-19-Todesfälle im Laufe der Zeit zurück. Im dritten Jahr zeigten nur die Impfquote und das Vertrauen in Institutionen nennenswerte Zusammenhänge, wobei letzteres vollständig durch die Impfquote vermittelt wurde. Höhere Impfquoten korrelierten mit einem stärkeren Anstieg der Übersterblichkeit und mit einem geringeren Rückgang der COVID-19-Todesfälle und der Letalitätsraten, selbst nach Bereinigung um frühere Sterblichkeitsniveaus und zeitunabhängige Störfaktoren. Dieses robuste Ergebnis unterstreicht die Notwendigkeit einer dringenden Untersuchung potenzieller unbeabsichtigter Auswirkungen von Impfungen oder anderer bisher vernachlässigter Faktoren für die Sterblichkeit.”

Karl Lauterbach bezieht sich auf Spurious Relationships, also Korrelation ist keine Kausalität.

55:20 Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass die Impfungen wenig akzeptiert. Es wurde damals also systematisch auch Fehlinformationen, Missinformation, Fake News zu den Impfungen gestreut.

Das ist korrekt. Die Regierungen verbreiteten Fehlinformationen und machten jene, welche sie darauf aufmerksam machten mundtot. Der größte Fake News Verbreiter in Deutschland ist der Staat mit seinen NGOS.

Laut einer Analyse von The Future of Free Speech wurden in Deutschland 99,7 % der auf Facebook und 98,9 % der auf YouTube gelöschten Kommentare als legal eingestuft. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die überwältigende Mehrheit der entfernten Beiträge von der Meinungsfreiheit gedeckt war.

55:31 Ein Beispiel haben wir vor wenigen Minuten noch einmal beobachten können.

Meint er damit seine eigenen Aussagen aus Teil 1?

Und diese Zweifel, die man an der Impfung hegt, die aber über die weltweite Studienlage hinweg geht, die also ausnahmsweise gut ist für diese Impfstoffe, diese Zweifel sind auch tödlich.

Ausnahmeweise gut? Heißt das, die Studienlage für die anderen Impfstoffe auf dem Markt ist schlecht?

Das müssen wir uns vor Augen führen, wenn wir eine neue Pandemie bekommen. Dann würden diese Zweifel tatsächlich die Bereitschaft der Bevölkerung, an Impfprogrammen noch einmal teilzunehmen, deutlich reduzieren. Das ist eine wichtige Nebenwirkung, die hier mitbedacht werden muss. Und daher kommt es sehr darauf an, dass wir bei den Daten auch klar sind.

Welche Definition von Pandemie liegt dieser Aussage zu Grunde? Die mit vielen Toten, oder die ohne Tote?

Man hat z. Bsp. einen Monat vor dem H1N1 Ausbruch von 2009 die notwendigen Toten aus der Definition entfernt.

Davon, dass man nie in eine Pandemie hinein impft, scheint K.L. nie etwas gehört zu haben. Das führt nur zu Immunflucht des Pathogens, besonders bei leaky vaccines, also welche, die nur unzureichend funktionieren und die Übertragung nicht verhindern, wie die COVID-Produkte.

56:10 Und das, was sie eben vorgetragen wurde, entbehrt jeder Grundlage.

Was genau meint er?

Die nicht gemachten Untersuchungen?

Dass die Lipide nicht auf ihre Toxizität hin geprüft wurden?

Dass es keine Genotoxizitäts, Kanzerogenität oder Immuntoxizitätsstudien gibt?

Dass Pfizer nicht weiß, wie sein Produkt funktioniert?

„Der exakte immunologische Mechanismus, der für Schutz gegen SARS-COV-2 verantwortlich ist, ist unbekannt“

Dass Folgendes im EU-Kaufvertrag steht?

„Der teilnehmende Mitgliedsstaat erkennt an, dass der Impfstoff und die mit dem Impfstoff zusammenhängenden Materialien sowie ihre Komponenten und Bestandteile aufgrund der Notsituation der COVID-19-Pandemie rasch entwickelt und nach der Bereitstellung des Impfstoffs an die teilnehmenden Mitgliedstaaten im Rahmen des APA weiter untersucht werden. Der teilnehmende Mitgliedsstaat erkennt ferner an, dass die langfristigen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Weiterhin, soweit anwendbar, erkennt der Teilnehmerstaat an, dass der Impfstoff nicht in Serie produziert werden wird.”

Dass die EMA weiß, dass DNA-Rückstände in den Produkten sind?

Und die Impfkampagne, die wir damals gefahren haben, sie waren nicht so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht hätten. Sie hat aber auf jeden Fall das Ziel gehabt, auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin Menschenleben zu retten.

Ich kann nachvollziehen, dass jemand, der daran glaubt, dass Impfungen funktionieren und der den Unterschied zwischen modRNA-LNP-Technologie und klassischen Impfungen nicht verstanden hat, so denkt und das wirklich glaubt. Das ist aber keine evidenzbasierte Medizin.

Wenn es darum ging Menschenleben zu retten, so muss man auch die Number needed to treat (NNT) bzw. Number needed to vaccinate (NNV) betrachten und die war schon sehr früh ganz klar katastrophal, vor allem, wenn man die absolute Risikoreduktion (the absolute risk reduction (ARR)) bedenkt.

“Während der RRR nur diejenigen Teilnehmer berücksichtigt, die von der Impfung profitieren könnten, bezieht die absolute Risikoreduktion (ARR) – also die Differenz zwischen den Erkrankungsraten mit und ohne Impfung – die gesamte Bevölkerung ein. ARRs werden häufig ignoriert, da sie eine weitaus weniger beeindruckende Effektgröße liefern als RRRs[…].

Die ARR wird auch verwendet, um eine Schätzung der Impfwirksamkeit abzuleiten, d. h. die Anzahl der zu impfenden Personen (NNV), die erforderlich ist, um einen weiteren Fall von COVID-19 zu verhindern, wird als 1/ARR berechnet. Die NNV-Werte bieten eine andere Perspektive:

81 für den Impfstoff von Moderna–NIH,

78 für den von AstraZeneca–Oxford,

108 für den von Gamaleya,

84 für den von J&J und

119 für den von Pfizer–BioNTech.

[…]

ARR (und NNV) reagieren empfindlich auf das Hintergrundrisiko – je höher das Risiko, desto höher die Wirksamkeit.”

119 Menschen müssen dem Risiko einer unerwünschten Reaktion ausgesetzt werden, die selbst meist kaum ein Risiko hatten, damit einer einen Nutzen hat, wenn man davon ausgeht, dass es einen Nutzen gegeben hat.

Normalerweise fassen Ärzte ein Medikament mit einer NNT >25 nicht an.

Das ist, als wenn 119 Menschen ein Schmerzmittel nehmen, das bei nur einem wirkt, aber alle 119 können unerwünschte Effekte wie Magenbluten (bei Aspirin) oder lebenslange Abhängigkeit (wie Opioiden) bekommen und trotzdem noch Kopfschmerzen haben.

DAS versucht und K.L. als Erfolg zu verkaufen.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: