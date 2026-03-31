Mit Roger Bittel habe ich die Highlights aus Karl Lauterbachs Aussagen in der 18. Enquete besprochen.

Die Artikel:

Die zwei gegen Ende angesprochenen Dokumente, die nicht in den obigen Artikeln sind:

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M5_5351_c4591001-interim-mth6-protocol.pdf

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: