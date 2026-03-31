Faktencheck Karl Lauterbach 18. Sitzung der Enquete Kommission mit Bittel TV
30.03.2026 20:00
Mit Roger Bittel habe ich die Highlights aus Karl Lauterbachs Aussagen in der 18. Enquete besprochen.
Die Artikel:
Die zwei gegen Ende angesprochenen Dokumente, die nicht in den obigen Artikeln sind:
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M5_5351_c4591001-interim-mth6-protocol.pdf
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