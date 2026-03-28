Karl Lauterbach schafft es in 5 min so viele Falschinformationen ohne Belege zu packen, dass ich ihn nur in fünf Minuten Blöcken abarbeiten kann. Mehr sind weder mir noch dem Leser pro Tag zumutbar.

Dies ist de sechste und letzte Teil zu Karl Lautermach in der 18. Sitzung der Enquete Kommission.

Teil 1 bis 5 findet man hier:

Es gibt noch kein offizielles Transkript. Ich nutze daher das automatische Transkript von Youtube, der 18. Sitzung der Corona Enquete Anhörung zur Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, die man leider nicht einbinden kann: Anhörung zur Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems

2:36:19 Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den Professor Lauterbach und ich würde darum bitten, dass wenn möglich, und ich habe die Fragen so formuliert, dass Ja und Nein Antworten ohne Probleme und ohne Gesichtsverlust möglich sind. Ich bitte darauf auch so zu antworten. Ist Ihnen die Phase drei Zulassungsstudie von Biontech Pfizer bekannt? Ja oder nein?

Ja.

Ist Ihnen bekannt, dass von den 43.000 Teilnehmern am Ende nur etwa 36.500 in die Studie und Endauswertung eingegangen sind? Ist Ihnen das bekannt?

2:36:56 Das kann sein. So genau erinnere ich die Studie natürlich nicht, dass ich jetzt genau wüsste, wie viele Leute aus welchen Gründen ausgeschlossen wurden.

2:37:05 Es ist so, Sie können auch noch mal nachgucken. Und zwar waren es etwa 18.000 geimpfte und 18.000 mit Placebo behandelte. Ist Ihnen bekannt, dass diese gesamte Auswertung mit nur zwei Monaten Nachbeobachtung auf das darauf das Ganze basiert? Ist Ihnen das bekannt?

2:37:23 Nein. Das halte ich aber durchaus plausibel, weil die Auswertung war ja im Prinzip symptomatische, symptomatische Infektion. Und die Studie war so gebaut, dass man das entsprechend in dieser Zeit feststellen konnte.

Davon abgesehen, dass die Zulassung gerade einmal auf 170 von ca. 37.000 Probanden beruhte und bei den 170 noch welche dabei waren, die man wegen Protokollverstößen gar nicht hätte zählen dürfen.

“Wir haben in unserer Liste zudem 6 Paare aufeinanderfolgender Zahlen gefunden. In einer echten randomisierten kontrollierten Studie sollte jeder Patient die gleiche Chance haben, den Endpunkt der Studie zu erreichen. Wir laden Mathematiker ein, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der 6 Paare aufeinanderfolgender Zahlen in einer Liste von 170 aus einer potenziellen Grundgesamtheit von etwa 37.000 (die für die Analyse in Frage kommende Endgesamtheit) in einer echten Zufallsstichprobe auftreten.”

Warum sind diese 170 Probanden ein Problem?

Weil Pfizer im Voraus festgelegt hat, ab wann das Produkt als effektiv angesehen würde und man daher seine Probanden entsprechen ausschließen kann, bis es einem in den Kram passt.

„In der EUA-Dokumentation wurde als Stichtag für die erste Zwischenanalyse zur Wirksamkeit der 4. November 2020 angegeben; zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt 94 bestätigte COVID-19-Fälle aufgetreten. Wir haben berechnet, dass bis zum 4. November 2020 etwa 112 Fälle aufgetreten wären. Die Prüfer erklärten lediglich öffentlich, dass sie nicht in der Lage waren, die erste Zwischenanalyse durchzuführen, die bei der Rekrutierung von 32 in Frage kommenden Fällen geplant war. Öffentlich wurde auch gesagt, dass die erste Zwischenanalyse am 4. November 2020 durchgeführt wurde. Wurde die Zwischenanalyse nicht früher durchgeführt? Warum nicht?“

Dailyclout hat auch die von der Analyse ausgeschlossenen Probenden analysiert.

“Wenn wir diese beiden Faktoren zusammen mit einigen wichtigen Ereignissen in der Zeitleiste betrachten, lässt sich feststellen, dass im Vorfeld der Erteilung der Notfallzulassung (EUA) unverhältnismäßig viele geimpfte Patienten aus der Studie ausgeschlossen wurden. Wir benötigen zumindest Zugang zu den Patientenakten der ausgeschlossenen Patienten. Der größte Ausschlag, den wir in der Grafik sehen, zeigt, dass am Montag, dem 16. November 2020, kurz nach dem Stichtag für die Datenerfassung am 14. November 2020, 181 (0,9 Prozent) Patienten aus der Impfstoffgruppe ausgeschlossen wurden. In der folgenden Grafik zeigen wir auch die Ausschlüsse aus der Studie im Vergleich zur Zeitachse der Rekrutierung der 170-Personen-Kohorte.”

Streng genommen war der positive PCR-Test der “Beweis”. Wenn man nun bedenkt wie gut oder schlecht dieser Test war und dass hier keine zusätzliche Zellkultur erfolgte, um sicher zu sein.

Peter Doshi wies darauf hin, dass es in der Studie tausende Fälle von „vermutetem COVID-19“ (suspected COVID-19) gab – also Personen mit Symptomen, die jedoch nicht per PCR-Test bestätigt wurden. Seine Sorge war, dass Symptome bei Geimpften (die eventuell als Impfnebenwirkung wie Fieber oder Gliederschmerzen fehlinterpretiert wurden) seltener zu einem PCR-Test führten als bei der Placebogruppe.

Brook Jackson, behauptete, dass Daten gefälscht wurden und dass die Nachverfolgung von Probanden mit Symptomen (und damit potenziell die Durchführung von Tests) unzureichend oder verzögert war. Zudem gab es Hinweise auf eine versehentliche Entblindung (Unblinding), was dazu führen kann, dass Prüfärzte unbewusst Geimpfte anders testen als Ungeimpfte.

Ist Ihnen bekannt, dass es keine bekannte öffentliche Aufschlüsselung gibt, nachdem diese 150 Studienzentren, wo die Studie stattgefunden hat, die waren weltweit verteilt, wo die sich befinden und wie die Aufteilung der Studienteilnehmer ist. Ist Ihnen das zufälligerweise bekannt?

2:37:51 Das ist bei sehr vielen Studien üblich. Also wieso sollte man die einzelnen Studienzentren

, das Werde ich gleich sagen.

Dann bin ich sehr gespannt.

Ich glaube, hier liegt der Abgeordnete der AFD (Herr Ziegler) falsch. Ich habe eine Liste der Studienzentren für C4591001. Die hat 81 Seiten. Hier eine Beispielseite:

125742_S1_M5_5351_c4591001-fa-interim-investigators.pdf

Die Datei wurde sogar von der google KI gefunden, was praktisch ist, weil der Abstractor nicht mehr geht.

2:38:04 Gut, es wäre insofern spannend, weil die gesamte Studie und alle Ergebnisse der Studie und das ist Ihnen bekannt auf dem Ergebnis beruhen, dass am Ende 170 Teilnehmer der Studie, davon 162 aus der geimpften Gruppe und acht aus der Placebo Gruppe, das auf Basis der Erkenntnisse, dass die symptomatisch eventuell erkrankt waren oder positiv getestet worden, dass die gesamte Wirksamkeit des diesen 170 Leuten besteht, die aus 43.000 hervorgegangen ist. Ist Ihnen das bekannt?

Das hatte ich oben ausgeführt. Die wirklich problematische Side war Trial Side 1231.

„Probanden mit IDs, die mit 4444 beginnen, sollen am Standort 1231 in Argentinien rekrutiert worden sein, wie Steve Kirsch herausgefunden hat. Diese wurden später rekrutiert, gerade rechtzeitig, um die für die FDA-Sitzung benötigten Sicherheitsdaten zu erhalten. Es ist “beeindruckend”, dass sie in der Lage waren, die Rekrutierungs-/Registrierungsmaschinerie so schnell und gerade noch rechtzeitig in Gang zu setzen, um die Frist einzuhalten.“

„Der mit Abstand größte Anwerber ist der als 1231 geführte. Am Standort 1231 wurden 4501 Freiwillige rekrutiert. Das sind 10 % der Probanden an einem Standort. Alle 4501 wurden innerhalb von 3 Wochen angeworben. Als Verantwortlicher wird ein Fernando Polack angeführt.“ Wer war in Argentinien zugange? Fernando Polack, Pfizers Mann fürs Schmutzige. Fernando ist der Erstautor der Zulassungsstudie von BNT162B2. Amazing Polly hat Einiges über ihn zusammengestellt:

Zusammenfassend kann man sagen:

“Fernando Polacks Stiftung in Argentinien wird unter anderem von der Bill & Melinda Gates Foundation, den National Institutes of Health (NIH) und der Thrasher Research Foundation finanziert. Er war Teil eines Expertenpanels der "Brighton Collaboration" (finanziert durch CEPI), das Definitionen für unerwünschte Impfereignisse, wie die impfstoffassoziierte verstärkte Erkrankung (VAED), festlegt. Während er die historischen Falldefinitionen mitgeprägt hat, ist er in aktuellen Mitteilungen der Organisation nicht mehr als aktives Teammitglied oder Leiter neuer Arbeitsgruppen. Dr. Pollack ist nicht einfach nur ein Arzt – er ist Pfizers „Man on the Inside“. Warum sich über Nebenwirkungen ärgern, wenn man sie einfach selbst definieren kann? Als Teil der illustren „Brighton Collaboration“ half er dabei, die Spielregeln so festzulegen, dass ein Impfschaden erst dann einer ist, wenn er in das hübsche Schema passt, das man vorher mit Bill Gates und dem World Economic Forum beim Tee besprochen hat.Natürlich macht er das alles völlig uneigennützig. Dass sein Geldbeutel (oder zumindest seine Stiftung) von der Bill & Melinda Gates Foundation und den NIH prall gefüllt wird, ist sicher nur ein glücklicher Zufall, während er gleichzeitig auf der Gehaltsliste von Pfizer, Janssen und Co. steht.”

Ja, es lief wie geschmiert mit den argentinischen Probanden, die Fernando sieben Tage die Woche, in konstanter Rate, gerade noch vor der FDA-Deadline komplett allein mit ein „wenig“ Hilfe des Militärs rekrutiert hat.

„In Argentinien waren die mehr als 5000 Teilnehmer in einem Militärkrankenhaus unter einem geheimen Verteidigungsvertrag mit Pfizer.“

So ein linearer Rekrutierungsverlauf ist wirklich reibungslos, vor allem am Samstag und Sonntag. Die Menschen in Argentinien müssen ja wirklich Schlange gestanden haben vor Fernandos Klinik und davor übernachtet haben, bis sie endlich an die Reihe kamen. Oder das war einfach militärische Präzision oder besser Präzession.

391 Probanden wurden dann wohl einfach wieder gelöscht, 111 davon allein in Argentinien. Bei diesen 111 Probanden handelte es sich um Probanden aus dem Versuchszentrum von … Fernando Polack. Warum bin ich nicht überrascht?

Deutschland hat zum Vergleich 500 Probanden eingetragen auf 6 Zentren verteilt.

Fernando hat es in seinem Zentrum geschafft, 5776 Probanden zu betreuen.

Argentinien hat aktuell rund 46 bis 47 Millionen Einwohner.

Deutschland hat aktuell rund 83,5 Millionen Einwohner.

2:38:39 Also es war umgekehrt, wenn ich Sie da korrigieren darf. Die Zahl der Infektionen war deutlich höher. Also bei den In der Placebogruppe waren eben deutlich mehr Infektionen.

Da muss ich Herrn Lauterbach Recht geben, da hat der AFD Abgeordnete die Zahlen vertauscht. Das gibt er auch zu.

Sie haben ja recht. Da haben Sie ja recht.

Danke, dass Sie das einräumen. 2:38:59 Die Statistik war so gemessen, war vorab so bestimmt, dass die Studienendpunkte dort gegeben.

Ich habe. Das bestreitet das ja nicht. Ich habe das verwechselt. 162 in der Placebo und acht in der geimpften Gruppe. Jetzt ist die Frage und das ist die, die ich mir gestellt habe. Alles, was uns danach erzählt worden ist, beruht auf diesen 170 Leuten. Am Ende ist die Studie entblindet worden. Die andere Hälfte ist geimpft worden und wir haben keine Kontrollgruppe, was Langzeitwirkung oder was Wirkung betrifft. Ist Ihnen das auch bekannt?

Das ist mir nicht bekannt, was nicht stimmt? In der Tat haben wir ja danach. Danach haben wir ganz. Wir haben danach riesige, also Nebenwirkungs-Profildatenbanken angelegt, zum Beispiel beim Paul Ehrlich Institut, bei der Europäischen Zulassungsbehörde. Wir haben 1 Milliarde Impfungen gemacht. Es ist noch nie ein Impfstoff so genau ausgewertet worden in Bezug auf seine Nebenwirkungen.

Diese Antwort hat nichts mit der aufgelösten Kontrollgruppe zu tun. Eine Nebenwirkungsdatenbank ersetzt keine Kontrollgruppe einer Studie. Dass Herrn L. nicht bekannt war, dass die Placebogruppe aufgelöst wurde ist jedoch schon schockierend.

2:47:05 Ja, bin ich sehr dankbar, dass ich diese Gelegenheit bekomme, denn ich muss zwei Dinge richtigstellen. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, dass aus der SAFEVAC-Studie vom Paul Ehrlich Institut nichts publiziert wurde. Das ist einfach falsch. Es sind Zwischenergebnisse veröffentlicht worden.

Das ist korrekt:

Das kann man durchaus als Zwischenergebnis ansehen.

2:47:25 Zum Zweiten. Zum Zweiten. Sie haben also angedeutet, dass man nach der also Zulassungsstudie sich nur auf Postmarketing-Studien konzentriert hat, und haben damit angedeutet, man hätte weitere Zulassungsstudien machen dürfen. Das war ethisch nicht mehr möglich. Der Schutz der Impfung war in der Zulassungsstudie so schlagend, dass kein Ethikvotum dieser Welt für sie zur Verfügung gestanden hätte. Dann eine solche Studie noch einmal aufzulegen. Eine randomisiert kontrollierte, also placebokontrollierte Studie. Das wäre einfach vollkommen unethisch gewesen. Und es war nicht nötig, wie sich dann nämlich gezeigt hat, als wir die Daten bekommen haben, zum Beispiel aus Israel, wo man früher einen Überblick hatte als bei uns war, weil dort schneller geimpft wurde. Und weil man darüber hinaus auch eine bessere Datengrundlage hat. Da haben sich die Ergebnisse aus der Zulassungsstudie in den Postmarketingdaten bestätigt.

Aus Sicht eines Impfstoffgläubigen ist auch diese Antwort von Herrn Lauterbach korrekt. Man hätte keine Ethikkommission dazu bekommen, bei den angeblich 95% Effektivität, Menschen ohne deren Zustimmung auf Placebo zu setzen. Das war auch der Grund, warum die Placebogruppe geimpft wurde: Ethik.

Danach zitiert Herr L. Israelische Daten, die er anscheinend nie gelesen hat. Das habe ich bereits behandelt.

Und er hat auch damit Recht, dass die israelischen Daten, die katastrophalen Daten er postmarketing Studie bestätigen. Auch das steht im vierten Teil meiner Analyse.

So hat K.L. es möglicherweise nicht gemeint, das ändert aber nichts daran, dass seine Aussage damit soweit korrekt ist und zwar in beiden Weltbildern.

2:48:18 Das gilt auch für die Absenkung des Infektionsrisikos. Natürlich ist in der Zulassungsstudie das Infektionsrisiko nicht getestet worden. Aber wir haben sehr viel weniger symptomatische Infektionen gesehen und somit war die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch das Infektionsrisiko gesenkt wird.

“Natürlich ist in der Zulassungsstudie das Infektionsrisiko nicht getestet worden.”

Karl gibt zu, dass das Infektionsrisiko, also die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren, was das Ziel der Studie war, nicht getestet wurde?! Hat er sich da versprochen?!

Und weil wir weniger symptomatische Infektionen gesehen haben, sieht er das als Maß für die Reduktion des Infektionsrisikos an?! Was ist aus der asymptomatischen Infektion geworden, an die man doch glaubte?!

Das ist einfach nur wirr, was Karlchen da redet, nach dem Motto, wenn Du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie mit Schwachsinn? Oder gibt er unbewusst alles zu?!

2:48:37 Und was ist passiert? Genau das haben dann auch die Studien, die Postmarketingstudien gezeigt. Somit dürfen Sie hier nicht den falschen Eindruck erwecken, als wenn man bewusst, um irgendein Problem zu kaschieren, auf größere Zulassungsstudien verzichtet hätte. Sondern wir haben das gemacht, was statistisch die Auswertung ermöglicht hat und haben das dann nachher geprüft und es hat sich bestätigt.

Was haben die Postmarketing Studien gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit groß war, das nicht gemessene Infektionsrisiko zu senken? Zur Erinnerung:

Callaway E. Scientists tried to give people COVID - and failed. Nature. 2024 May;629(8011):269-270. doi: 10.1038/d41586-024-01284-1. PMID: 38693229. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38693229/

Wenn man das Infektionsrisiko nicht gemessen hat und es nicht gelungen ist, Menschen mit COVID anzustecken, wie kann man da etwas senken?!

2:45:48 Noch mal die Frage, was wäre denn ein Maßnahmen gewesen, um zum gleichen Schutz zu kommen, wie die Impfung?

2:45:56 Das wäre unmöglich gewesen. Dann wäre die Alternative gewesen, dass die Erstinfektion die Immunität dargestellt hätte. Irgendwann wäre jeder infiziert gewesen und die Erstinfektion ist immer gefährlicher gewesen als die Impfung. Selbst bei der Myokarditis, die wir eben als schwere Nebenwirkungen bei den RNA Impfstoffen festgehalten haben. Selbst diese Nebenwirkung kommt häufiger bei der Erstinfektion vor, als wenn ich mich impfen lasse.

Von Behandlungsmöglichkeiten hat Herr Lauterbach anscheinend nichts gehört.

Das Risiko durch die Impfung ist doppelt so hoch wie das Risiko durch die Krankheit. Bei Kindern war es sogar noch extremer:

Myokarditis & Perikarditis (kombiniert):

27 Fälle pro Million nach 1. modRNA-Dosis

10 Fälle pro Million nach 2. modRNA-Dosis

0 Fälle bei ungeimpften Kindern & Jugendlichen

Kein einziges (!) ungeimpftes Kind entwickelte diese Herzerkrankungen.

Nähme man als Baseline die Studie von Nakahara et. al. hat jeder Geimpfte einen Herzschaden.

2:46:25 Und natürlich sind natürlich all die anderen Komplikationen, die mit einer Erstinfektion einhergehen, an Long-Covid Risiko von 6 %.

Das Thema hatten wir schon. Long-Covid ist nicht definiert. Woher nimmt er den Wert von 6%? Welche Studie soll das sein?

Wenn man die Bedingung stellt, dass die Probanden weder vor noch nach der Infektion geimpft worden sein dürfen, schrumpft die Datenlage nämlich erheblich. Aber nur dann kann man mit absoluter Sicherheit von LongCovid sprechen und einen Impfschaden ausschließen. Die meisten Studien untersuchen "hybride Immunität" oder den Schutzeffekt der Impfung nach Infektion.

Wenn Karlchens Zahl stimmen würde, müsste ich deutlich mehr als drei Fälle eines Ungeimpften mit LongCovid kennen und bei mir schlagen wirklich viele Hilfesuchende (Geimpfte) auf, wenn man davon ausgeht, dass jeder irgendwann Infiziert worden sein müsste.

18,4 Millionen Menschen (ca. 22,1 % der Bevölkerung) haben nicht mitgemacht.

6 % von 18,4 Millionen Menschen sind 1.104.000 (etwa 1,1 Millionen).

Ich schätze, das wäre aufgefallen, da sich ja zwangsläufig jeder infiziert hat.

Mir sind genau 3 Fälle bekannt und das auch nur weil ich Ärzte kennen, die mir davon berichtet haben. Persönlich kenne ich genau einen Fall einem weiteren der 3 mir bekannten Fälle bin ich auf einer Fachkonferenz begegnet. Sollten es bei 1,1 Millionen nicht ein paar mehr sein?!

2:50:58 In der Tat wir waren zur Abnahme dieser Impfmengen durch die Verträge, die mit der Europäischen Kommission geschlossen worden sind, verpflichtet.

2:51:08 Also auch die 110 Millionen?

Auch die 110 Millionen. Wir sind insgesamt verpflichtet gewesen, 375 Millionen € abzunehmen. Und aus diesem Kontingent habe ich bestellt. Anders ausgedrückt, ich habe zum Beispiel auch das Unternehmen Biontech an keinen einzigen zusätzlichen Vertrag mit Biontech geschlossen, sondern ich habe ausschließlich aus dem EU Kontingent bestellt, was meine Vorgänger entsprechend gesichert hatten. Ich hielte diese Sicherung übrigens auch für richtig, muss ich sagen, weil zum damaligen Zeitpunkt wussten wir nicht, wie die Impfaktivität sein würde. Sie hat ja dann nachher nachgelassen. Aber ich habe tatsächlich bestellt aus dem Verpflichtungskontingent, was zur Verfügung steht.

Die EU bestellt und die Deutschen nehmen brav, was man ihnen vorschreibt abzunehmen. Zwangsabnahmepflicht für nicht benötigte Produkte.

Man hätte sich durchaus weigern können. Polen, Ungarn Rumänien weigerten sich, weitere Lieferungen von Pfizer anzunehmen und zu bezahlen, unter Berufung auf "höhere Gewalt" (Ukraine-Krieg und damit verbundene Kosten). Der Rechtsstreit zwischen Polen und Pfizer ist aktuell (Stand März 2026) noch nicht final abgeschlossen, befindet sich jedoch in einer entscheidenden Phase vor einem Brüsseler Gericht. Es handelt sich um eine Milliardenklage von Pfizer gegen Polen wegen Vertragsbruchs. Pfizer (zusammen mit BioNTech) verlangt von Polen die Zahlung von rund 6 Milliarden Zloty (ca. 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro) plus Zinsen für etwa 60 Millionen Impfdosen, die Polen ab April 2022 nicht mehr abgenommen oder bezahlt hat.

In der Geschichte der Pharmaindustrie ist es bisher nicht dokumentiert, dass Pfizer tatsächlich hoheitliches Staatsvermögen (wie Botschaften oder Militärbasen) eines Landes gepfändet hat. Allerdings gibt es Belege dafür, dass Pfizer solche extremen Forderungen in der Vergangenheit als Sicherheit (Collateral) in Vertragsverhandlungen gestellt hat. Damit wird es in Polen aber auf Granit beißen und selbst Lieferstopps können nicht als Erpressung genutzt werden, weil Polen einfach über andere Länder importieren kann oder auf andere Hersteller ausweichen kann. Hätten sich mehr Staaten geweigert, sähe es für Pfizer richtig schlecht aus.

2:51:50 Die einzige, also davon abweichende Bestellung, die ich vorgenommen habe, eine bilaterale Bestellung, das waren 8 Millionen Impfstoff, die ich bei der Firma Moderna in einem bilateralen Vertrag bestellt hatte. Das hatte den Grund, dass wir bei Moderna kurzfristig einen Engpass hatten. Der war aber kurzfristig, und das war nicht viel.

2:52:11 Aber es waren 8 Millionen Impfstoffdosen insgesamt, von denen dann 4 Millionen verfallen sind. Die Hälfte ist verimpft worden.

2:52:18 Die 4 Millionen, die verfallen sind, die haben wir dann tatsächlich vernichtet. Aber die anderen Bestellungen waren alle verpflichtete Bestellungen aus dem Kontingent, was ich übernommen hatte, was ich aber in der Größenordnung, was ja vorher beschlossen worden war, richtig fand.

Da bilaterale Verträge (Direktgeschäfte zwischen Staat und Hersteller) laut EU-Impfstoffstrategie eigentlich untersagt waren, um den gemeinsamen europäischen Markt nicht zu untergraben, könnte das juristisch, für die AFD interessant sein.

Die rechtliche Grundlage, gegen die Lauterbach verstieß, ist der Beschluss der Kommission C(2020) 4192. Dokument: Agreement between the Commission and Member States on procuring COVID-19 vaccines (Anhang, Artikel 7)

Wortlaut: “The participating Member States ... undertake not to launch their own procedures for purchase of a vaccine with the same manufacturers.”

Juristische Relevanz: Dieser Vertrag band Deutschland rechtlich an den EU-Weg. Jeder bilaterale Kauf (wie die 8 Mio. Moderna-Dosen) war ein formaler Vertragsbruch auf EU-Ebene und ein eigenmächtiger Alleingang von K.L. der aber wohl vom Parlament abgesegnet war. Obwohl mir aus dem Dokument nicht klar wird, dass das NICHT über die EU lief sondern direkt mit Moderna. War das so klar kommuniziert worden?!

2:52:33 Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen, weil Sie jetzt ja gerade eingeräumt haben, dass Sie 4 Millionen vernichten mussten am Ende. Um welchen Betrag es dabei gegangen ist? Weil wir haben ja auch momentan Themen wie die Maskenbeschaffung, wo es um Beträge geht, die dem Bund verloren gegangen sind, weil es vernichtet werden muss. Haben Sie da einen Überblick?

2:52:50 Das kann ich natürlich nicht berichten, weil wir die Preise damals vertraulich vereinbart haben. An diese Vertraulichkeit bin ich auch weiterhin gebunden. Ich kann nur so viel sagen. Natürlich ist sehr viel Impfstoff nachher vernichtet worden.

Karlchen hat also eigenmächtig, heimlich bei Moderna bestellt und weiß nicht einmal, wieviel er bezahlt hat?!

2:53:03 Die Kollegin Piechotta hat ja schon darauf hingewiesen, wir hätten eigentlich bessere Möglichkeiten haben müssen, frühzeitig Impfstoff, den wir nicht benötigen, an COVAX und an andere bedürftige Länder, also weitergeben zu können. Diese Möglichkeiten waren am Anfang nicht ausreichend nutzbar. Aber tatsächlich diese 4 Millionen, die dann tatsächlich vernichtet worden sind, weil sie verfallen waren. Das ist natürlich eine kleine Summe im Vergleich zu dem Impfstoff, der vernichtet werden musste. Aus den Verträgen, die ich einfach geerbt hatte. Da geht es dann insgesamt um 130 Millionen Dosen. Aber wie auch immer, auch das habe ich nicht kritisiert, weil ich glaube, in der Unwissenheit der damaligen Situation haben meine Vorgänger auf Nummer sicher bestellt.

Erst zu viel bestellen, dann verschenken an COVAX? Kann natürlich immer noch billiger sein als zu vernichten. Ein Staat kann solche Spenden aber nicht steuerlich absetzen. Das Geld ist weg, so oder so. Was sind schon 4 Millionen Dosen im Angesicht von 130 Millionen Dosen. Klassisches blame game. Spahn hat sie jedenfalls EU-rechtskonform auf’s Auge gedrückt bekommen.

2:53:54 Und diese Bestellung war aus meiner Sicht auch richtig, auch wenn sie nachher zu diesen Vernichtungen geführt hat. Vielen Dank.

Das sollten doch lieber Juristen klären und nicht er.

2:54:57 Ich fange mal mit einer internationalen Regel an, die wir dringend brauchen, die wir in Teilen geschafft haben, wo aber noch Arbeit zu tun ist. Das Pandemic Agreement, was die WHO dann jetzt zum Schluss aufgelegt hat, daran waren wir auch massiv beteiligt. Da ist der Hintergrund, dass Länder, die ein Pandemieproblem bekommen, also wo eine Pandemie dann startet. Diese Länder müssen uns früher mitteilen, was ist der Erreger, wie funktioniert der Erreger? Kriegen wir die Informationen? Je schneller man dort ist, desto besser kann man reagieren. Das ist auch etwas, was Professor Wieler immer wieder vorgetragen hat und was richtig ist.

Das tut mir jetzt leid für alle Kämpfer, die gegen diese WHO Regeln vorgegangen sind und auf Einsicht gehofft hatten. Deutschland war massiv beteiligt.

Ich bin kein Freund der WHO, ABER was das Teilen der genetischen Informationen über neue Erreger angeht stimme ich aber mit Karl Lauterbach überein. Aktuell hat ein undurchsichtiger privater Akteur namens GISAID die Hoheit über die SARS-Cov2 Genome und nicht einmal Wissenschaftler, die bei GISAID Daten deponiert haben, haben einen Vollzugriff auf die Datenbank. Wer versucht mit Dashboards Transparenz zu erzeugen, wird von GISAID gesperrt. Niemand weiß, wer hinter GISAID steckt und was diese Akteure mit den Sequenzen machen. Das gibt GISAID unglaubliche Macht, weil aktuell dieser undurchsichtige Verein mit Briefkastenadresse in Müchen bestimmt, welche Sequenzen neuen Impfstoffen zu Grunde gelegt werden. Will man die Macht von GISAID brechen, muss man die Sequenzern über die WHO hosten und frei zugänglich machen. Kein anderer Akteur hat aktuell die Kapazität und den Willen dazu.

Bei solchen sensiblen Daten MUSS es international transparent zugehen. Geheimhaltung schützt niemanden und schafft denen, welche die Informationen haben unter Umständen gefährliche Vorteile.

2:55:36 Und daher haben wir jetzt eine Mechanik in Vorbereitung. Ist noch nicht komplett umgesetzt. Je schneller ein solcher Erreger mitgeteilt wird, auch an die wohlhabenden Länder, desto mehr sind wir dann in der Verpflichtung, diesen ärmeren Ländern, wo der Erreger herkommt, Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Das nennt sich Pathogen Access and Benefit Sharing. Dieses System ist wichtig und ist in der Umsetzung begriffen.

Die Frage ist, wie diese Datenbank gehostet und betreut werden soll.

2:56:02 Zum Zweiten, wir brauchen Verträge mit Pharmafirmen, die einfach bereit sind. Zu dem Zeitpunkt, wo ein solches Virus da ist, der Erreger da ist, für uns dann, Impfstoffe kurzfristig zu produzieren, Bereitschaftsverträge. Wenn man die nicht hat, dann muss man sehr teure Verträge machen, europaweit, mit sehr vielen Unternehmen, weil man weiß ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo man den Vertrag hat, welcher Impfstoff wird nachher funktionieren?

Das hat Jensemann durchgezogen nicht Karlchen.

Es sind ja einige Unternehmen gewesen, deren Impfstoff ist nie wirklich gekommen. CureVac zum Beispiel. Dann bezahlen sie für Impfstoffe, die nie zugelassen werden. Und will man das umgehen, braucht man Bereitschaftsverträge, dass Impfstoffe exklusiv für einen produziert wird. Und solche Pandemie Bereitschaftsverträge haben wir jetzt unterhalten. Die haben wir jetzt und da sind wir besser vorbereitet. Vielleicht als in der ersten Beantwortung.

CureVac war zu ehrlich. Die haben mit bio-mRNA, also unmodifizierter mRNA gearbeitet, waren daher zu immunogen und waren zu ehrlich bei der Berechnung der Effektivität. Es gab dazu eine Lanz Sendung, wo der Chef von CureVac das erzählt hat. Wenn jemand die Sendung noch hat, bitte in die Kommentare.

2:56:57 Wenn ich das jetzt richtig aber übersetzen würde ich habe gerade vorhin gesagt, wir wissen ja nicht, wie die nächste Krise ausschaut, dann würden Sie dafür plädieren, dass solche Bereitschaftsverträge auch in gewisser Abstraktheit mit anderen Ländern oder im internationalen Kontext getroffen werden.

2:57:09 Genau so ist es. Sie müssen die Bereitschaftsverträge so machen, dass Sie die Möglichkeit haben, wenn der Erreger dann kommt, den Vertrag geltend zu machen, dann können Sie einen Vertrag schließen, der Erreger unabhängig ist ein Stück weit. Und solche Verträge sind nicht billig. Das ist richtig. Aber Sie sind zum Schluss unglaublich wichtig. Und Kollege Schmidt ist ja heute hier die wirtschaftlichen Schäden, die entstehen, wenn sie zu spät am Platz sind, und können nicht impfen. Die sind enorm, die sind einfach furchtbar, die menschlichen und auch die wirtschaftlichen Schäden. Daher ist das eine gute Investition und die hat die Bundesregierung getätigt.

Das Thema “Impfe nie in eine Pandemie” hatten wir in Teil 2, abgesehen davon, dass Impfstoffe eigentlich nicht wirken und ein säkulares Sakrament auf dem Altar der Wissenschaft sind.

3:02:08 Ich schließe mich im Großen und Ganzen an und was man haben könnte, was wahrscheinlich helfen würde, wäre etwas wie das SAGE in UK. Das ist also eine stehende Einrichtung, die für Notfälle, also Pläne vorbereitet und dann Regierungsberatung vornimmt. Das ist bei uns in der Form nicht angelegt. Das ist noch mal was anderes ob ich eine Wissenschaftsakademie habe wie die Leopoldina oder ob ich eine Einrichtung habe, die steht für den Katastrophenfall. Einfach ausgedrückt ob es eine Pandemie ist oder was auch immer Und bessere Katastrophenschutz wird bedeutsam mit so etwas wie SAGE finde ich richtig, aber einen Chief Scientific Adviser wie Chris Whitty das zum Teil gewesen ist, wenn ich mich richtig erinnere, war es war allein hat es, glaube ich, gemacht. Vallance hat es gemacht. Er war. Das war auch jemand, der das im Kreuz hatte. Aber da muss man Glück haben, und das brauchen wir nicht unbedingt.

In der britischen Pandemie-Bewältigung spielte SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) die zentrale wissenschaftliche Rolle. Es handelt sich um ein Gremium, das die Regierung des Vereinigten Königreichs in Krisenzeiten fachlich berät.

Zu Beginn der Pandemie waren weder die Mitglieder noch die Protokolle öffentlich bekannt. Dies führte zur Gründung von "Independent SAGE", einer alternativen Expertengruppe, die mehr Transparenz forderte. Die Kritiker bemängelten, dass Verhaltensökonomen und theoretische Modellierer zu viel Einfluss hatten, während praktische Kliniker und Experten für öffentliche Gesundheit unterrepräsentiert waren. Einige der Modellierungen (insbesondere vor der Omikron-Welle) wurden im Nachhinein als zu pessimistisch kritisiert, was unnötige wirtschaftliche Schäden befürchten ließ.

Die SAGE Protokolle kann man hier einsehen: https://www.gov.uk/government/collections/scientific-evidence-supporting-the-government-response-to-coronavirus-covid-19

Mein Karlauterbach diesen Chris Whitty, der zugegeben hat, dass man die Gefahr übertrieben hat? Ja, so jemanden, der zugibt, dass man das alles übertrieben hat und der gleichzeitig dafür verantwortlich war, der fehlt uns in Deutschland bisher wirklich. Karl kann aber die Lücke sicherlich selbst ausfüllen. Frau Spahn wäre sicherlich auch ein adäquater Ersatz.

Laut Anthony Fauci war Patrick Vallance einer der „Wissenschaftler“, die an einer von Jeremy Farrar, Christian Anderson und Fauci organisierten Telefonkonferenz am 1. Februar 2020 teilnahmen. Berichten zufolge gab Vallance die geäußerten Bedenken bezüglich eines möglichen Laborursprungs nach der Konferenz an britische Geheimdienststellen weiter. Der ehemalige MI6-Chef Sir Richard Dearlove, sagte Boris Johnson, Covid sei eine biologische Waffe; Patrick Vallance half dabei, die Vertuschung zu inszenieren.

Karlauterbach will also ein geheimes Beratergremium von Menschen, die seinen Zielen genehm sind und alles vertuschen, was ihm nicht in den Kram passt und dabei nicht vorhandene Gefahren aufbauschen und dabei ihr Geld mit Aktien von Impfherstellern vermehren.

Aber das hatten wir doch! Und sogar genauso unausgewogen und inkompetent besetzt wie SAGE mit Menschen, die ihre Doktorarbeiten plagiiert haben, z. Bsp..

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: