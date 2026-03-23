DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Dr. Manfred Hauptreif's avatar
Dr. Manfred Hauptreif
6h

Ich kenne eine Abwandlung des bekannten Sprichwortes

Garbage in Grbge out.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture