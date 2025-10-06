Jeder dürfte die Geschichte von den Giraffen kennen, die verhungerten, weil die Akazie sich chemisch gegenseitig vor Fressfeinden warnen.

Was wäre wenn Säugetiere ein ähnliches System hätten?

Es gibt ein Buchkapitel, das heißt “Die dunkle Seite der Exosomen”

Zellen kommunizieren miteinander über Exosomen, die mit (m)RNA, DNA oder Proteinen gefüllt sein können. Die Zellen, die so eine Exosomenpaket bekommen, machen es auf und nutzen den Inhalt, warum auch immer.

“Exosomen sind an vielen biologischen Prozessen beteiligt, die mit TCR-ausgelösten Immunantworten, induziertem Zelltod, Antigenpräsentation und interzellulärem miRNA-Austausch zusammenhängen. Exosomen spielen eine Schlüsselrolle im Prozess der Zell-zu-Zell-Kommunikation und beeinflussen den Phänotyp der Empfängerzellen. Diese nanoskaligen extrazellulären Vesikel können von allen Zelltypen produziert werden und viele Arten von Signalmolekülen wie mRNA, miRNAs, Proteine und Peptide transportieren. Neue Erkenntnisse zeigen, dass viele metabolische Proteinkinasen eine Vielzahl von Proteinsubstraten phosphorylieren, um die Genexpression, den Zellzyklusverlauf und die Proliferation, die Apoptose, die Autophagie und die Exosomsekretion zu regulieren. Exosomen können eine Unterdrückung der Immunzellen bewirken. Auf diese Weise reduzieren Exosomen die Anzahl der wirksamen Antigen-präsentierenden Zellen erheblich und hemmen die T-Zell-Reaktionen. Es sind jedoch weitere Studien erforderlich, um die Funktionen der Exosomen im Zusammenhang mit der Pathogenese von Krankheiten und therapeutischen Ansätzen aufzuklären. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)”

Exosomen werden ausgeatmet.

Exosomen sind lange in der Umwelt stabil.

Exosomen werden eingeatmet.

Exosomen scheinen so immunogen zu sein, dass man sie, gefüllt mit mRNA oder Spike-Protein, als inhalierbaren Impfstoff einsetzen wollte.

Was wäre wenn einige Exosomentypen bei Säugetieren das wären, was bei Bäumen die gasförmigen Botenstoffe (Ethen oder Ethylen) sind, die vor Fraßfeinden warnen?

Was wäre, wenn das Immunsystem eines Menschen, der gerade ein Virus hinter sich hat, seine Mitmenschen über Exosomen “impfen” will, damit die Herde darüber geschützt ist und nicht jeder das Virus selbst durchmachen muss. Damit wären Menschen, die Exosomen eines Genesenen oder Genesenden einatmen würden, bereits vor der ersten Begegnung mit einem Virus immunologisch gewarnt und geprimed und vor der Infektion bereits immunologisch gewappnet und das auf natürliche Art und Weise.

Das ist das, was wir mit unseren IgG Messungen messen. Wenn man Spike-Sheddern begegnet, gehen bei 50% der ungeimpften Menschen die Antikörperwerte hoch. Vielleicht ist das von der Natur so gewollt und keine Mutation im Komplementsystem sondern der wildtypische Zustand?

Was, wenn das einen biologischen Sinn hat, von der Natur so gewollt ist, um die Herde zu schützen?

Was wäre, wenn Exosomen ein kollektives Immunsystem sind, das menschenübergreifend und vielleicht auch speziesübergreifend funktioniert?

Sogar Bäume kommunizieren untereinander über das wood-wide-web. Warum nicht Menschen über Exosomen?

Dann müsste man die Rolle der Exosomen in der Immunologie neu bewerten müssen.

Dann müsste man das Immunsystem an sich neu betrachten und zwar nicht nur innerhalb eines einzelnen Menschen, sondern populationsübergreifend.

Was wäre, wenn diejenigen, die saRNA und diese neuen Techniken propagieren das bereits wissen?