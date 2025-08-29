Erneut irreführende Werbung durch BioNTech
Die Comirnaty off-label use Werbekampagne 2025/26 für LP.8.1
Wofür ist Comirnaty LP.8.1 offiziell zugelassen?
Das findet man in der Fachinformation, die man bei BioNTech herunterladen kann:
Das alte Sicherheitsdatenblatt2 gilt wohl auch für das neue Produkt
Womit wirbt BioNTech aktuell in Arztpraxen?
Was sind die “wissenschaftlichen” Quellen, die BioNTech als Beleg für seine Werbebehauptung zitiert?
Eine neue Studie, welche die Behauptete Wirkung belegt?
Tierversuchsdaten?
Das ist ein wenig schlecht zu sehen. Ich habe in meiner Grafiksoftware reingezoomt und konnte das identifizieren:
Epidemiologisches Bulletin des RKI 4/20255
Corona Schutzimpfung gegen COVID, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit6
Sich und andere Schützen auf Infektionsschutz des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit
Ganz abgesehen davon dass das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG)7 die alte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist.
Sind staatliche Quellen in der Güte der Hierarchie wissenschaftlicher Belege gerade mal krümeliger Bodensatz.
Und selbst die zitierten Artikel/Webseiten des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit scheinen nicht (mehr) zu existieren bzw. sind über die Suchfunktion nicht auffindbar, was es nicht besser macht.
Der “Beleg” für die Werbeaussagen sind also staatliche Quellen von denen zwei nicht direkt auffindbar sind. Ich würde das evidenzbefreit nennen.
Zu von der Zulassung genehmigte Vorbeugung von COVID-19 ist NICHT Verhinderung schwerer Verläufe. Das Medikament soll eine Ansteckung verhindern (was es nicht kann, weil es IgG erzeugt und nicht IgA).
BioNTech wirbt hier mit einem off-label use, den man eigentlich separat bei der Krankenkasse für jeden einzelnen Fall beantragen müsste.
So gesehen ist die Werbung an und für sich korrekt, theoretisch könnte ein IgG Titer bei einem schweren Verlauf diesen abschwächen (was nicht durch eine Studie belegt wird), aber diese Anwendung ist nicht im Rahmen der zugelassenen Anwendung.
Auch beim zweiten Plakat sind die Quellen alles andere als wissenschaftlich. Keine Studien, nicht einmal Tierdaten. Einfach nur peinlich. Hauptsache Fußnote.
Es gibt auch einen Begleitbrief:
Erneut: keine wissenschaftlichen Belege, sondern nur einen Verweis auf das RKI und das BIÖG.
Vielleicht hat das RKI entsprechende Daten hinterlegt?
NEIN, das RKI hat eine Einschätzung der STIKO, welche das RKI selbst überzeugt hat, diese Empfehlung abzugeben.
Wir haben es hier mit einem Zirkelschluss zu tun:
Das RKI überzeugt auf politische Weisung die STIKO, um sich anschließend auf die STIKO zu beziehen. Der Hersteller verweist dann auf das RKI, welches auf die STIKO verweist.
Studien?
Daten?
Wozu?
DAS ist der Sinn einer Plattformtechnologie. Wenn die Plattform etabliert ist, braucht es keine Studien mehr.
Ob es funktioniert hat wird, wie bei der Influenzaimpfung, vielleicht, retrospektiv, also im Nachhinein bestimmt9, so wie letztes Jahr bei der Grippeimpfung.10
Für Schwangere ist das Produkt sicher, weil, Plattformtechnologie und bei den anderen Varianten war auch alles super sicher.
BNT_COM_FI_COMIRNATY_LP.8.1_30µg_12+Jahre_10µg_5-11Jahre_PFS_Fertiglösung_Juli2025.pdf https://dam.biontech.de/assets/--QzVnLmF8J2tXrYkWbHp/TdOiGfJs-Ka6P1ZcNbE9R/BNT_COM_FI_COMIRNATY_LP.8.1_30%C2%B5g_12+Jahre_10%C2%B5g_5-11Jahre_PFS_Fertigl%C3%B6sung_Juli2025.pdf
BIÖG: Startseite. (2024, December 19). https://www.bioeg.de/
Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) | BMG https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service-benutzerhinweise/behoerden-im-geschaeftsbereich/bundesinstitut-fuer-oeffentliche-gesundheit.html
B. Gibis; C. Gawlik. (2001). Hierarchie der Evidenz Die unterschiedliche Aussagekraft wissenschaftlicher Untersuchungen. , 44(9), 876–882. doi:10.1007/s001030100243 https://sci-hub.sidesgame.com/10.1007/s001030100243
Shrestha, N. K., Burke, P. C., Nowacki, A. S., & Gordon, S. M. (2025). Interim effectiveness of the influenza vaccine for the 2024-2025 respiratory viral season. medRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory). https://doi.org/10.1101/2025.01.30.25321421
Shrestha NK, Burke PC, Nowacki AS, Simon JF, Hagen A, Gordon SM. Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 Bivalent Vaccine. Open Forum Infect Dis. 2023 Apr 19;10(6):ofad209. doi: 10.1093/ofid/ofad209. PMID: 37274183; PMCID: PMC10234376. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37274183/
*BNT_COM_FI_COMIRNATY_LP.8.1_30µg_12+Jahre_10µg_5-11Jahre_PFS_Fertiglösung_Juli2025.pdf https://dam.biontech.de/assets/--QzVnLmF8J2tXrYkWbHp/TdOiGfJs-Ka6P1ZcNbE9R/BNT_COM_FI_COMIRNATY_LP.8.1_30%C2%B5g_12+Jahre_10%C2%B5g_5-11Jahre_PFS_Fertigl%C3%B6sung_Juli2025.pdf
"zur aktiven Immunisierung..."
Grandios falsch!
Weder FDA noch Pfizer wissen, wie der Impfstoff eigentlich Immunität erzeugt:
„The exact immunologic mechanism that confers protection against SARS-CoV-2 is unknown.“
Summary Basis for Regulatory Action. 11/8/2021 (<FDA>. Ramachandra N. https://t.co/r63KL5qd8C. Darin Sektion 5, Seite 15.
Moderna untersuchte sorgfältig den Zusammenhang zwischen AK und "Breakthrough infection", und zwar im kompletten Set der Placebo-kontrollierten Studie. Es gab nicht den geringsten Zusammenhang! Moderna musste daher dies eingestehen:
"Overall, while vaccination with mRNA-1273 was highly immunogenic and protective against COVID-19, breakthrough cases occurred and there was no apparent bAb level or nAb titer through Day 57 that was predictive of the presence or absence of breakthrough COVID-19 cases."
Der wesentliche Hintergrund für die Kritik ist aber die Dissoziation der Effekte:
Die RT-PCR-Tests auf SC2 wurden nach 12 praktisch nicht mehr positiv in der Verumgruppe. Aber die Antikörper kamen erst zwischen Tag 21 und 28.
Daher har die Wirksamkeit, selbst wenn man weniger oft positive SC2 Tests für wichtig halten sollte (was ich vehement bestreite), gar nichts mit Immunisierung zu tun.
Wie können die dennoch dabei bleiben?
Haarsträubend.