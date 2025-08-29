DrBine’s Newsletter

HaJo Kremer
11m

"zur aktiven Immunisierung..."

Grandios falsch!

Weder FDA noch Pfizer wissen, wie der Impfstoff eigentlich Immunität erzeugt:

„The exact immunologic mechanism that confers protection against SARS-CoV-2 is unknown.“

Summary Basis for Regulatory Action. 11/8/2021 (<FDA>. Ramachandra N. https://t.co/r63KL5qd8C. Darin Sektion 5, Seite 15.

Moderna untersuchte sorgfältig den Zusammenhang zwischen AK und "Breakthrough infection", und zwar im kompletten Set der Placebo-kontrollierten Studie. Es gab nicht den geringsten Zusammenhang! Moderna musste daher dies eingestehen:

"Overall, while vaccination with mRNA-1273 was highly immunogenic and protective against COVID-19, breakthrough cases occurred and there was no apparent bAb level or nAb titer through Day 57 that was predictive of the presence or absence of breakthrough COVID-19 cases."

Der wesentliche Hintergrund für die Kritik ist aber die Dissoziation der Effekte:

Die RT-PCR-Tests auf SC2 wurden nach 12 praktisch nicht mehr positiv in der Verumgruppe. Aber die Antikörper kamen erst zwischen Tag 21 und 28.

Daher har die Wirksamkeit, selbst wenn man weniger oft positive SC2 Tests für wichtig halten sollte (was ich vehement bestreite), gar nichts mit Immunisierung zu tun.

Wie können die dennoch dabei bleiben?

Haarsträubend.

