Wofür ist Comirnaty LP.8.1 offiziell zugelassen?

Das findet man in der Fachinformation, die man bei BioNTech herunterladen kann:

Das alte Sicherheitsdatenblatt gilt wohl auch für das neue Produkt

Womit wirbt BioNTech aktuell in Arztpraxen?

Was sind die “wissenschaftlichen” Quellen, die BioNTech als Beleg für seine Werbebehauptung zitiert?

Eine neue Studie, welche die Behauptete Wirkung belegt?

Tierversuchsdaten?

Das ist ein wenig schlecht zu sehen. Ich habe in meiner Grafiksoftware reingezoomt und konnte das identifizieren:

Epidemiologisches Bulletin des RKI 4/2025 Corona Schutzimpfung gegen COVID, Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit

Sich und andere Schützen auf Infektionsschutz des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit

Ganz abgesehen davon dass das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) die alte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist.

Sind staatliche Quellen in der Güte der Hierarchie wissenschaftlicher Belege gerade mal krümeliger Bodensatz.

Und selbst die zitierten Artikel/Webseiten des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit scheinen nicht (mehr) zu existieren bzw. sind über die Suchfunktion nicht auffindbar, was es nicht besser macht.

Der “Beleg” für die Werbeaussagen sind also staatliche Quellen von denen zwei nicht direkt auffindbar sind. Ich würde das evidenzbefreit nennen.

Zu von der Zulassung genehmigte Vorbeugung von COVID-19 ist NICHT Verhinderung schwerer Verläufe. Das Medikament soll eine Ansteckung verhindern (was es nicht kann, weil es IgG erzeugt und nicht IgA).

BioNTech wirbt hier mit einem off-label use, den man eigentlich separat bei der Krankenkasse für jeden einzelnen Fall beantragen müsste.

So gesehen ist die Werbung an und für sich korrekt, theoretisch könnte ein IgG Titer bei einem schweren Verlauf diesen abschwächen (was nicht durch eine Studie belegt wird), aber diese Anwendung ist nicht im Rahmen der zugelassenen Anwendung.

Auch beim zweiten Plakat sind die Quellen alles andere als wissenschaftlich. Keine Studien, nicht einmal Tierdaten. Einfach nur peinlich. Hauptsache Fußnote.

Es gibt auch einen Begleitbrief:

Erneut: keine wissenschaftlichen Belege, sondern nur einen Verweis auf das RKI und das BIÖG.

Vielleicht hat das RKI entsprechende Daten hinterlegt?

NEIN, das RKI hat eine Einschätzung der STIKO, welche das RKI selbst überzeugt hat, diese Empfehlung abzugeben.

Wir haben es hier mit einem Zirkelschluss zu tun:

Das RKI überzeugt auf politische Weisung die STIKO, um sich anschließend auf die STIKO zu beziehen. Der Hersteller verweist dann auf das RKI, welches auf die STIKO verweist.

Studien?

Daten?

Wozu?

DAS ist der Sinn einer Plattformtechnologie. Wenn die Plattform etabliert ist, braucht es keine Studien mehr.

Ob es funktioniert hat wird, wie bei der Influenzaimpfung, vielleicht, retrospektiv, also im Nachhinein bestimmt, so wie letztes Jahr bei der Grippeimpfung.

Für Schwangere ist das Produkt sicher, weil, Plattformtechnologie und bei den anderen Varianten war auch alles super sicher.