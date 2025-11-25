Erektile Dysfunktion findet man in den Nebenwirkungen im PSUR3

Die Herleitung dieses für Männer heiklen Themas könnte nicht langweiliger sein.

Die Pharmazeutische Zeitung hat das sehr schön und knapp zusammengefasst:

Das stand kurz und knapp bereits auf einigen Tresen von Hausärzten, als ich noch im Pharmaaußendienst war.

Also liebe Männer, kein Grund zum Schämen, ihr habe einfach nur ein Herzproblem. Die ED kommt ca. 3 Jahre bevor das Herz Probleme macht. Dankt eurem Schniedel also für die Warnung und nehmt das Problem in die Hand: Geht also zum Kardiologen und nicht zum Urologen und versucht es bitte auch nicht mit nutzlosen, wahnwitzigen Geräten vom Onlinechinesen.

Die Überschrift des Papers, auf welches sich der Artikel der Pharmazeutischen Zeitung bezieht ist eindeutig:

“Erectile Dysfunction as an Independent Predictor of Future Cardiovascular Events“

“Erektile Dysfunktion als unabhängiger Prädiktor für zukünftige kardiovaskuläre Ereignisse”

“Hard CVD events included all hard CHD events (myocardial infarction, resuscitated cardiac arrest, and CHD death), plus stroke and stroke death.”

“Zu den schweren kardiovaskulären Ereignissen zählten alle schweren koronaren Herzerkrankungen (Myokardinfarkt, wiederbelebter Herzstillstand und Tod durch koronare Herzerkrankung) sowie Schlaganfall und Tod durch Schlaganfall.”

hard CVD = schweren kardiovaskulären Ereignissen

hard CHD = schweren koronaren Herzerkrankungen

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und es gibt nur selten so kurze und eindeutige Publikationen wie diese:

“In einer ethnisch vielfältigen, gemeindebasierten Kohorte erwies sich Erektile Dysfunktion (ED) nach Bereinigung um traditionelle CVD-Risikofaktoren, Depressionen und die Einnahme von β-Blockern als signifikanter Prädiktor für schwere CVD-Ereignisse.”

Eindeutige Daten brauchen keine Statistik, die sieht man in den Rohdaten.

Die diversen Herz-Kreislauf Schäden habe ich bereits hergeleitet:

Erektile Dysfunktion ist somit “nur” ein Symptom eines Herzschadens oder eines Schadens des kardiovaskulären Systems, aber nicht der eigentliche Schaden.

Symptomatische Behandlung wird das Problem somit nicht beheben.

Leider hat fast jeder, der sich zwei oder mehr modRNA-Spritzen haben reinrammen lassen, ein Herzproblem, das sich irgendwann als ED äußern könnte.