DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
GeoffPainPhD's avatar
GeoffPainPhD
4d

It appears that TGA Australia is now relying on "Pathway One" using Official Control Authority Batch Release (OCABR).

https://geoffpain.substack.com/p/tga-australia-no-longer-testing-pfizer

Reply
Share
GeoffPainPhD's avatar
GeoffPainPhD
4d

More about New York Attorney Tisha

https://geoffpain.substack.com/p/fearless-new-york-attorney-general

Reply
Share
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2026 Dr. Sabine Stebel · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture