Das PEI hat wieder mal eine Empfehlung veröffentlicht:

Information für Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker: Koadministration von Impfstoffen https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/mitteilungen/251211-koadministration-impfstoffe.pdf?__blob=publicationFile&v=9

Schauen wir uns diese Empfehlung mal im Detail an.

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und die Geschäftsstelle der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut (RKI) informieren gemeinsam impfende Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker über die Koadministration von Impfstoffen: Koadministrationen sind bei Impfstoffen grundsätzlich, jedoch nicht in allen Kombinationen möglich. Zu beachten sind immer die jeweiligen Fachinformationen.

Zur Erinnerung: Das PEI ist eine Weisungsgebundene Behörde, welche die Anweisungen des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) an die STIKO durchreicht, bzw. die STIKO “überzeugt”.

“Einem Teil der Bürger ist nicht bekannt, dass es sich beim Robert-Koch-Institut und beim Paul-Ehrlich-Institut um Bundesbehörden handelt, die gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium weisungsgebunden sind. Es sind keine unabhängigen Forschungseinrichtungen, die die Bundesregierung während der Pandemie unabhängig informieren.”

Die Frage ist nun: Von wem kommen diese Empfehlungen wirklich?

Kein Sachbearbeiter, kein Name, Niemand, der dafür namentlich Verantwortung übernimmt. Behörden sind Organe, welche die Verantwortungsdiffusion professionalisiert haben.

Würde man solche “Empfehlungen” machen, wenn man dafür mit seinem Namen gerade stehen müsste und sich nicht anonym hinter einer Behörde oder der aktuell geltenden politischen Doktrin verstecken könnte? Die Ärzte wiederum verstecken sich dann hinter der anonymen Empfehlung des PEI und zu Schluss ist es wieder niemand gewesen.

Bei solchen Empfehlungen sollten die Autoren mit ihrem Namen für das, was sie empfehlen gerade stehen.

Vorbemerkung Das Paul-Ehrlich-Institut und die Geschäftsstelle der Ständigen Impfkommission (STIKO) weisen explizit darauf hin, dass es sich bei dieser Information um praktische Hinweise handelt. Weder das Paul-Ehrlich-Institut noch das Robert Koch-Institut (RKI) als Bundesoberbehörden noch die STIKO als ehrenamtlich arbeitende Expertenkommission erteilen mit diesem Informationsschreiben rechtsverbindliche Auskünfte.

Es handelt sich also um praktische Hinweise und keine rechtsverbindlichen Auskünfte? Wie sieht es da eigentlich mit der Haftung aus, wenn der praktische Hinweise falsch oder tödlich war?

Immerhin steht hier drinnen, dass es sich um Bundesoberbehörden handelt. Das “weisungsgebunden” hat man aber weggelassen. Haftet das BMG?

Laut des Impressums der Webseite des PEI haftet das PEI nicht, wenn es auf seiner Webseite irgendwelche wissenschaftlich unhaltbare Theorien verbreitet.

Hinweise zur möglichen Kombinierbarkeit von Impfstoffen Die Koadministration, also die gleichzeitige Gabe von Impfstoffen, verringert in der Impfpraxis die Anzahl an notwendigen Impfterminen und ermöglicht es, bestehende Impflücken zeitnah zu schließen. Im Allgemeinen wird die Koadministration von Impfstoffen in klinischen Zulassungsstudien nur mit einem bestimmten Produkt stellvertretend für andere Impfstoffe derselben Art getestet – also für solche der gleichen Impfstoffklasse, gegen denselben Erreger und mit vergleichbarer Indikation (z. B. Meningokokken-Impfstoffe gegen die Serogruppen A, C, W und Y für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren). Es wird davon ausgegangen, dass ähnliche Impfstoffe bei gleichzeitiger Verabreichung eine vergleichbare Wirksamkeit und Sicherheit aufweisen. Daher enthalten die europäisch abgestimmten Fachinformationen auch keine spezifischen Produktnamen, die innerhalb der Europäischen Union (EU) unterschiedlich sein können, sondern verwenden die allgemeinen Bezeichnungen der betreffenden Impfstoffgruppen.

“Es wird davon ausgegangen” klingt nicht wie eine Placebo kontrollierte doppelblinde Studie.

Nun ist es leider so, dass nicht einmal getestet wurde, ob die MMR Kombiimpfung wirklich sicher ist und weniger Schaden anrichtet als drei einzelne, zeitlich versetzte Impfungen. Daher will man in USA sogar Kombiimpfungen wieder splitten, weil es keine Studien gibt, die belegen, dass diese sicher sind. Die 6fach Impfung wurde 2011 vom Markt genommen, nachdem Todesfälle durch Hirnschwellung auftraten. Natürlich hat man nie zugegeben, dass es an dieser Kombi lag und will die Impfung wieder einführen, weil es vollkommen normal ist, dass gesunde Kinder einfach mal tot im Bettchen liegen, das kommt halt vor.

“Von Juli 2005 bis Juli 2008 wurden 254 plötzliche und unerwartete Todesfälle (unexplained sudden unexpected deaths, uSUD) mit dem Ziel untersucht, mögliche Kausalitäten zu den vorangegangenen Impfungen aufzudecken. […] Die geplante Hauptauswertung der Studie zeigt ebenso wie die Zusatzauswertungen, dass das Risiko für einen plötzlichen Tod innerhalb von einer Woche nach Sechsfachimpfung nicht erhöht war.”

Die 254 Toten waren ein unglücklicher Zufall in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung bzw. die Eltern sind Schuld, weil sie das Kind in Bauchlage zum Schlafen gelegt haben.

Wichtig zu beachten – vor jeder Koadministration die Fachinformationen konsultieren Wenn spezifische Impfstoffkombinationen nicht explizit in der Fachinformation genannt werden, weist dies lediglich darauf hin, dass sie nicht im Rahmen produktspezifischer klinischer Prüfungen untersucht wurden. Dies schließt eine mögliche Koadministration dieser Impfstoffe nicht per se aus. Entscheidend ist es, dass die Anwendung für jeden einzelnen Impfstoff den Angaben der Fachinformation entspricht und keine der dort genannten Gründe entgegenstehen. Maßgeblich sind insbesondere die Abschnitte 4.4 (Warnhinweise) und 4.5 (Wechselwirkungen). Bei der gleichzeitigen Anwendung von Impfstoffen, die nicht in der Fachinformation erwähnt werden, handelt es sich nicht um einen sogenannten „Off-label-use“. Dies wäre nur erfüllt, wenn der Impfstoff außerhalb der Zulassung angewendet würde, welches innerhalb der Fachinformation unter 4.1 (Anwendungsgebiete) und/oder 4.2 (Dosierung, Art und Dauer der Anwendung) sowie durch die Kontraindikationen, die im Abschnitt 4.3 (Gegenanzeigen) aufgeführt werden, bestimmt wird. Ein Off-label-use wäre erst in solchen Fällen begründet, in denen Impfstoffe verwendet werden, die im Abschnitt 4.3 (Gegenanzeigen) als Kontraindikationen gelistet wären. In der Regel sind „Totimpfstoffe“ miteinander kombinierbar. Diese sollten, wenn möglich in verschiedene Extremitäten verabreicht werden. Gerade bei „Lebendimpfstoffen“ sollte auf die Hinweise zur Kombinierbarkeit in der Fachinformation geachtet werden.

Wenn spezifische Impfstoffkombinationen nicht explizit in der Fachinformation genannt werden, weist dies lediglich darauf hin, dass sie nicht im Rahmen produktspezifischer klinischer Prüfungen untersucht wurden. Dies schließt eine mögliche Koadministration dieser Impfstoffe nicht per se aus.

Direkter formuliert: Nur weil man das nicht explizit getestet hat und keine Daten dazu vorliegen, heißt nicht, dass oder ob man es (nicht) machen kann.

Das klingt mir nicht nach einem fundierten medizinischen Beweis.

Das heißt: Versuchs halt und in den meisten Fällen wird das Kind schon irgendwie überleben. Ansonsten war es halt SIDS, das kommt vor, wenn ein Kind auf dem Bauch schläft, das ist die Schuld der Eltern.

Was das Verabreichen in verschiedene Extremitäten angeht, was soll da bringen? Verhindert das, dass sich die Produkte über Blut und Lymphe irgendwann vermischen? Was ist die medizinische Grundlage, die durch Studien belegt ist. Handelt es sich hierbei nur um Voodoo? Ein Glaubensritual?

Information der zu impfenden Personen Es empfiehlt sich, bei nicht in klinischen Prüfungen untersuchten Kombinationen, die Patientinnen und Patienten bzw. die für sie verantwortlichen Personen (Eltern etc.) vorab dahingehend aufzuklären, dass die üblichen unerwünschten Impfreaktionen wie beispielsweise Kopfschmerzen, Fieber oder Schmerzen an der Einstichstelle ggf. öfter oder stärker auftreten können.

Ich störe mich an dem Begriff “Person”. Das sind Menschen oder Patienten. Personen ist ein rein juristischer Begriff. Durch das Verwenden des Begriffs “Person”, wird der Patient in meinen Augen entmenschlicht und zu einem rein juristischen Problem.

Empfiehlt das PEI hier wirklich nicht klinisch geprüfte Kombinationen zu verimpfen? Die Impfreaktionen können dabei vielleicht auch tödlich sein? Ich frag nur für einen Freund. Der Arzt begibt sich auf ein unerforschtes Terrain, das aber rechtlich soweit sauber ist. Er impft ja nur Personen und keine Menschen oder Patienten.

Das PEI klärt in seinem Text eigentlich nur rechtlich auf, was off-label ist oder nicht. Ein auch abrechnungstechnisches Problem. Ethische Bedenken oder medizinische Bedenken etwas zu kombinieren, wofür keine Daten vorliegen, scheint es nicht zu geben.

Das macht man leider auch bei diversen anderen Medikamenten, was mitunter tödlich enden kann für den Patienten.

Daher setzt man in der Gerontologie alles ab, was nicht absolut lebensnotwendig ist und siehe da, den Menschen geht es besser und sie leben länger. Das Ganze nennt sich dann im Englischen “describing” im Gegensatz zu “prescribing”.

Ein Grund für das Runterfahren der Medikation ist der veränderte Stoffwechsel im Alter. Kinder werden in der Medizin teilweise aber immer noch als kleine Erwachsene angesehen, daher immer rein damit. Wen interessieren schon verschiedene, möglicherweise unterschiedlichen immunologische Reaktionen auf unterschiedliche Pathogene?

Ich das PEI auf X darauf hingewiesen, dass eine Kombination von Grippeimpfung mit Polysorbat 80 und COVID-Impfung keine gute Idee ist.

Da man mir, wie üblich, auf Twitter nicht antworten wird, habe ich sicherheitshalber parallel eine IFG gestellt, weil mir die Empfehlung zu schwammig ist.

Ich weiß, es gibt keine zu Grunde liegende wissenschaftliche Grundlage. Ich will das aber schriftlich vom PEI selbst.