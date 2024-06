„The Squire’s Story“ ist keine Geschichte, die einem länger in Erinnerung bleibt. Erzählt wird die Geschichte eines Trickbetrügers, der sich als viktorianischer Edelmann ausgibt. Die oberflächliche gehobene viktorianische Gesellschaft, der Schein und Auftreten in Kombination mit Geld wichtiger sind, als Charakter und echte Fähigkeiten, nimmt ihn gerne in ihre illustren Kreise auf.

Woher das Geld stammt, interessiert niemanden, bis ein Mord geschieht.

Diese Kurzgeschichte gehört wohl ein wenig in den Cranford Dunstkreis und spielt wohl in der Nähe des erfundenen Dörfchen Cranford. Neben einer klassischen Räuberpistole wird nebenbei ein wenig die öberflächliche genteel Society durch den Kakao gezogen.