The grey woman ist eine ganz klassische gothic Gruselgeschichte.

Einer jungen, wunderschönen Müllerstochter wird der Hof gemacht, von einem charmanten, reichen Adligen. Es ist ihr erster Kontakt zur „Gesellschaft“ und sie begeht den unschuldigen Fehler diesem Mann zu viel Aufmerksamkeit zu schenken und ist verlobt, ohne je eingewilligt zu haben, weil man eben von ihrem Verhalten darauf schließt.

Sie liebt diesen Mann nicht, muss ihn aber heiraten und mit ihm auf sein Schloss in Frankreich ziehen und ihren geliebten Vater in Heidelberg zurück lassen.

Das Leben in diesem Schloss jedoch ist seltsam. Sie bekommt ihren eigenen Flügel zugewiesen, darf den Hauptteil des Schlosses aber nicht betreten. Sie ist einsam, allein und erbettelt zumindest eine Dienerin. Zwischen Dienerin und Herrin entwickelt sich eine innige Freundschaft. Als ihr Mann auf Reisen ist, sieht sie, dass es wohl Briefe für sie gab, die ihr Mann ihr aber nie ausgehändigt hat. Ihre Dienerin will mit ihr zusammen, heimlich, als ihr Mann auf Reisen ist, diese Briefe aus seinem Arbeitszimmer stehlen. Dabei kommen die beiden Frauen einem tödlichen Geheimnis auf die Spur. Ihnen bleibt nur die Flucht.



Eine spannende Geschichte. Ein klassisches gothic tale mit Schloss, verbotenen Gebäudeteilen, Damsel in Distress, Flucht, einigen Toten und Frauen, die sich als Männer verkleiden. Spannend, aber auch vorhersehbar. Gut gemachte Unterhaltung, die in diesem Hörspiel auch sehr gut umgesetzt wird.