Von Dezember 1851 bis May 1853 erschien der Roman Cranford in Dicken’s Zeitschrift “Household words”. Der Roman wurde unglaublich beliebt und blieb es bis heute. Zehn Jahre später (1863) schrieb Gaskell noch eine Kurzgeschichte, die in Cranford spielt, einige Jahre nach den Ereignissen des Romans im Mai 1856.

Die Gordons aus dem Roman sind mal wieder auf Reisen, diesmal in Paris. Die Erzählerin bittet daher Mrs Gordon ihr etwas „pretty and new and fashionable“ über Mr Ludovic für Miss Pole zu schicken. Leider besorgt Mrs Gorden nicht den gewünschten Hut sondern eine „Cage“, einen Käfig für Miss Pole’s Papagei Polly, glauben zumindest alle. Bis dieses Gestell eintrifft und keinen Boden hat. Ein Vogelkäfig ohne Boden?!

Eine witzige, kleine Episode aus dem Leben der Bewohner Cranford’s, die so weit weg von Mode und den Großstädten leben, dass sie von einigen modischen Trends überrascht und verwirrt werden. Eine Kurzgeschichte, die auf dem Wortspiel Cage beruht. Wortspiele, Teekesselchen sind im Englischsprachigen Raum sehr beliebt.

Auch wenn man den Roman nicht kennen sollte ist dies eine wirklich putzige, herzerwärmende Kurzgeschichte über die guten alten Zeiten.