„Round the Sofa“ ist eigentlich nur eine Rahmenerzählung, um einige bereits vorher veröffentlichte Kurzgeschichten von Gaskell zu bündeln und in Buchform erneut zu veröffentlichen.

1. Frame Tale: Round the Sofa

Eine nicht näher benannte Ich-Erzählerin (autodiegetic narrator, internal focaliser) wird aufgrund einer Krankheit mit ihrer Gouvernante nach Edinburgh geschickt, damit sie dort bei einem Arzt namens Mr. Dawson, der sich mit ihrer Krankheit auskennt, logiert. In der Zeit soll sie auch Unterricht nehmen, um ihre Ausbildung zu vervollkommnen

„I was to combine lessons from the excellent Edinburgh masters, with the medicines and exercises needed for my indisposition.“

Die Erzählerin erhält die Gelegenheit an montäglichen Versammlungen von Mrs. Dawson, Mr. Dawsons Schwester, teilzunehmen, die eine Invalidin ist. Montags kommt bei ihr daher eine intellektuelle Gesellschaft zusammen, um intelligente Gespräche zu führen oder sich lehrreiche Geschichten zu erzählen.

2. My Lady Ludlow

Im Laufe mehrerer Abende erzählen die Gäste von Mrs. Dawson eine Geschichte. Mrs Dawson macht den Anfang und erzählt von ihrer Jugend und Lady Ludlow.

My Lady Ludlow wurde bereits separat veröffentlicht, eingebettet in diese Rahmengeschichte bekommt sie aber eine deutlich tiefere Dimension, denn die Geschwister, die die Erzählerin in „My Lady Ludlow“ nur erwähnt und die keine wirkliche Rolle in der Kurzgeschichte spielen, sind Protagonisten der Rahmenhandlung. Mrs. Dawson hat 7 Geschwister und zwei davon, zwei Brüder, lernt der Leser in dieser Rahmengeschichte näher kennen. Den geizigen Arzt, bei dem die Erzählerin der Rahmenhandlung lebt und den Bruder, bei dem Mrs. Dawson lebt. Man erfährt auch in der Novella, wie sie zu ihrer Behinderung kam.

3. An Accursed Race

Diesen Essay erzählt/liest Mr. Dawson vor, der Bruder, bei dem Mrs. Dawson lebt. Man erfährt also mehr über den Character dieses Bruders, der ein Gelehrter ist und gerne Essays schreibt. Diesen Essay hatte er für die Philosophical Society vorgesehen.

4. The Doom of the Griffiths

Diese Geschichte erzählt die Gouvernante der Ich-Erzählerin, eine Miss Duncan. Sie hat diese Geschichte wohl selber geschrieben, ihr erster Versuch eine Geschichte zu schreiben, und diese „poor grave Miss Duncan“ scheint eine tragisch, romantische Ader zu haben.

5. Half a Life-Time Ago

Mrs. Preston, die Frau des Erzählers der Geschichte „The Half Brothers“ erzählt diese Geschichte. Sie kannte wohl Susan Dixon oder hatte von ihr gehört.

6. The Poor Clare

Diese Geschichte wird von einem gewissen Signor Sperano erzählt.

7. The Half-Brothers

Erzählt die Geschichte von Mr. Prestons Halbbruder.

Diese Rahmenhandlung ist insofern besonders, weil sie die Bedeutung der Geschichten teilweise erhöht. In den Geschichten erfährt man mehr über die Gäste dieser montäglichen Treffen, die zwar namentlich erwähnt werden, aber nie beschrieben oder charakterisiert werden. Die Geschichten dienen dazu, die Gäste zu charakterisieren und ihnen mehr Tiefe zu geben. Besonders „My Lady Ludlow“ gewinnt dadurch, da die Erzählerin auch eine der Hauptfiguren der Rahmenhandlung ist und „My Lady Ludlow“ dadurch noch geschachtelter wirkt bezüglich der Erzählebenen, als die Geschichte an sich bereits ist. Am meisten jedoch gewinnt die Gouvernante, die wohl doch nicht so langweilig ist, wie sie zunächst von der Erzählerin der Rahmenhandlung beschrieben wird, sondern sich in der Tiefe ihres Herzens wohl nach Liebe und Romantik sehnt, selbst wenn es tragisch enden sollte.