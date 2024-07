Mr. Harrison's Confessions ist eine Kurzgeschichte oder Novella, die man als Prequel zu Cranford ansehen könnte. Die Geschichte wurde auch in der BBC Fernsehserie Cranford mit verarbeitet.

Mr. Harrison ist Arzt und gerade fertig mit der Uni, als er seinen ersten Job als Landarzt in Duncombe antritt. Duncobe hat das gleiche „Problem“ wie Cranford: die meisten respektablen Einwohner sind alte Jungfern und Witwen. So ein junger, fescher, gutaussehender Doktor ist Freiwild für die Damen.

Als ein alter Studienfreund zu Besuch kommt, ein Witzbold der auf praktische Witze steht und der Mr. Harrisons Ruf ganze nebenbei mit peinlichen Geschichten aus seiner Studienzeit ruiniert und den Damen ins Ohr flüstert, dass Harrison auf sie steht (auch den älteren Semestern), macht es dem jungen Arzt auch nicht gerade einfacher.

Die Affäre spitzt sich zu, als mehrere Damen behaupten, er wäre mit ihnen verlobt. Dabei ist Mr. Harrison tatsächlich verliebt, nur scheint diese Liebe für ihn aufgrund der aktuell etwas vertrackten Situation unerreichbar.

Irgendwann wird es so schlimm, dass selbst sein Chef lesen muss, dass er selber angeblich auch verheiratet sein soll. Den beiden Männern bleibt also nur noch ein Weg der Selbstverteidigung: Möglichst schnell wirklich heiraten, um aus der Schusslinie zu geraten.



Witzig, unglaublich witzig.