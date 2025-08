Jeder Nutzer von Methylenblau kennt diesen Versuch: Wie lange dauert es nach der Einnahme, bis man blau uriniert?

Uriniert man blau, grün, türkis?

1892 konnte man solche Selbstversuche (von Ärzten an sich selbst durchgeführt, weil sie in einem Paper gelesen hatten, dass man davon blau uriniert) noch in wissenschaftlichen Zeitschriften seriös veröffentlichen und nicht nur in Blogform oder auf Instagram.

Ein Versuch, den Harn zu diagnostischen Zwecken mit Methylenblau zu färben.

Von Dr. Robert Kutner in Berlin.

Angeregt durch die interessante Arbeit von Guttmann und Ehrlich: „Über die Wirkung des Methylenblau bei Malaria“, und speziell durch die in derselben enthaltene Notiz, dass das Methylenblau den Harn „intensiv blau“ färbe, kam Verfasser auf den Gedanken, dasselbe als zystoskopisch-diagnostisches Hilfsmittel zu versuchen. Bekanntlich ist es innerhalb der zystoskopischen Technik eine der schwierigsten Aufgaben für den Lernenden bzw. für den nicht sehr geschulten Untersucher, die Uretereinmündungen in der Blase aufzufinden resp. einzustellen; ist doch zuweilen für den geübtesten Zystoskopiker die Einstellung der Ureteren infolge lokaler Verhältnisse (der Blase oder der Prostata) ungemein schwierig — ja in einzelnen (allerdings seltenen) Fällen sogar unmöglich. Andererseits ist zuweilen, z. B. bei beabsichtigter Exstirpation einer Niere, die sichere Feststellung: a) ob eine zweite Niere und vor allem, b) ob eine zweite funktionsfähige Niere vorhanden ist, eine für den Chirurgen unerlässliche Notwendigkeit. Frage a kann der Geübte meist durch Palpation entscheiden, Frage b ist sehr häufig nur zystoskopisch mit Sicherheit zu beantworten. Wenn nun aber von den Ureteren ein bestimmt gefärbter Urin in die zur zystoskopischen Untersuchung mit durchsichtiger Borlösung gefüllte Blase gespritzt würde, muss hierdurch die Einstellung der Ureteren natürlich erheblich leichter sein. Um nun zunächst festzustellen, wie lange nach dem Einnehmen des Methylenblau die Ausscheidung durch den Harn begänne, nahm Verfasser zunächst den Farbstoff versuchsweise selbst; außerdem war Herr Dr. Behrend, Assistent von Hrn. Dr. L. Casper, so freundlich, gleichfalls behufs dieses Vorversuches Methylenblau einzunehmen. Herr Dr. Behrend beobachtete folgendes: 1) Am 28. November nachmittags 4 Uhr 0,1g Methylenblau genommen; 4 Uhr 50 Min. war der Urin noch frei von Farbstoff; als er um 7 Uhr 50 Min. urinierte, war der Harn dunkel grün; der Harn blieb am 29. Nov., 30. Nov., 1. Dezember grün und war am 2. Dezember wieder normal. Keine unangenehmen Nebenwirkungen, speziell kein Harndrang. Eiweißuntersuchung negativ. 2) Verfasser nahm am 27. November 1/4 2 Uhr 0,1 Methylenblau; um 2 Uhr normaler Harn; um 1/4 3 Uhr blattgrüner Harn; 8 Minuten nach 1/2 3 dunkelgrüner Harn. Am 30. Nov. war der Urin gelblich mit schwachgrünlichem Schimmer; Abends normal. — 3) Am 1. Dezember 1/2 4 Uhr 0,3 Methylenblau; 1/25 Uhr hellgrünliche Färbung; 10 Minuten nach 1/2 6 Uhr tiefdunkel grüne Farbe des Harns; die grüne Farbe des Harns hielt in wechselnder Stärke am 2., 3. und 4. Dezember an und war am 5. Dez. um 1/2 3 Uhr völlig verschwunden.

Keinerlei Nebenerscheinungen. Eiweißuntersuchungen negatives Resultat. Es zeigte sich also, dass die Farbe des Harns auch in der geringsten Menge im Glase stets deutlich grün ist, niemals blau, wie Ehrlich und Guttmann angeben; die Ausscheidung des Methylenblau in äußerlich erkennbarer Menge beginnt im Durchschnitt nach ca. 1 Stunde und ruft nach ca. 2—2 1/2 Stunden eine stark grüne Färbung des Harns hervor; diese steigt dann allmählich an und nimmt dann wieder bis zur normalen Harnfarbe ab. Die Ausscheidung des gesamten eingenommenen Methylenblau dauert je nach der Dosis (0,1 = 2-3 Tage, 0,3 = 4-5 Tage) verschieden lange. Wir gaben nun unseren Patienten je zwei Kapseln Methylenblau a 0,1 in capsnl. opericl. mit") und gaben ihnen die Anweisung. eine Kapsel abends vor dem Schlafengehen, die andere früh um 8 Uhr zu nehmen. Um 10 Uhr nahmen wir dann jedes Mal die zystoskopische Untersuchung vor, wobei die Blase in der gewöhnlichen Weise mit Borlösung gefüllt wurde. Die Ergebnisse waren folgende:

I. Die Ureteren spritzten einen Urin heraus, der von schwach-meerliliengrüner Färbung war. Dieser grünliche Farbenton war allerdings so zart, dass er dem Ungeübten kaum eine nennenswerte Unterstützung in der Auffindung der Unteren Mündungen gehen würde; man wird also, wenn man zu diagnostischen.

l) Berliner klinische Wochenschrift 1891 No. 39.

2) Das von Merk (Darmstadt) bezogene Methylenblau wurde von uns und den Patienten gut vertragen, während es bei Entnahme aus einer hiesigen Apotheke (vielleicht wegen des Chlorzinkgehalts) einmal Erbrechen hervorrief.

3) Diese Differenz der Beobachtung erklärt sich vielleicht dadurch, dass — da das Methylenblau dort in erheblich höheren Dosen gegeben wurde — nicht alles verabreichte Methylenblau vom Organismus in den grünen Farbstoff umgewandelt werden konnte und so unverändert zum Theil als Methylenblau wieder ausgeschieden wurde.

Zwecken eine stärkere Färbung erzielen will, eine größere Dosis Methylenblau geben müssen. Dies kann aber auch ohne Schaden geschehen: die beiden oben genannten Autoren haben es zu 0,5 pro die regelmäßig und einmal sogar zu 0,7 ohne schädliche Nebenwirkung verabreicht.

II. Das Methylenblau wird nicht, wie man annehmen könnte, zu einer Leucobase reduziert, die sich erst durch den Sauerstoff der Luft wieder zu einem Farbstoff umwandelt, sondern wird von den Nieren als Farbstoff ausgeschieden, und zwar als grünen‘)

III. Schließlich konnte man bemerken, dass das Epithel der Blase, die vorher doch gründlich ausgespült war, in ihrem Fundus, speziell aber um die Ureterenmündungen herum deutlich grün gefärbt war; das Methylenblau ist also nach dem Durchgauge durch den Organismus, d. h. nach Ausscheidung durch die Nieren, noch im Stande, als grüner Farbstoff lebende Gewebe (Zellen) zu färben.

Punkt II hat nur ein rein theoretisch-wissenschaftliches Interesse, Punkt I aber, wie oben ausgeführt, ein diagnostisch-praktisches; auch Punkt Ill lässt sich eventuell diagnostisch verwerten! Gibt man nämlich Methylenblau, — wäscht zwei Stunden später die Blase gründlich aus, derart dass alle, resp. annähernd alle eventuellen Eiterkörperchen und abgestoßenen Epithelien aus der Blase entfernt werden, oder sorgt in jenen zwei Stunden für ständigen Abfluss des Harns, verbunden mit Ausspülungen der Blase (bzw.. ständiger Irrigation derselben) derart, dass der durch die Ureteren abgeschiedene grüne Harn keine Färbung des Blaseninnern hervor rufen kann —, füllt hierauf die Blase mit Borlösung, lässt nach ca. 15—25 Minuten diese Flüssigkeit wieder ab und zentrifugiert die selbe: so können, falls sich eine irgendwie nennenswerte Anzahl von grüngefärbten Eiterkörperchen (resp. Epithelien) vorfinden, letztere nur aus den höheren Harnwegen stammen! — Der Farbstoff nämlich, der während jener 15-25 Minuten durch die Ureteren in die Blase gelangt, reicht bei der großen Verdünnung innerhalb der die Blase füllenden Flüssigkeit keinesfalls hin, die in jener Wartepause neu hinzugekommenen vesicalen Eiterkörperchen (bei event. Blasenkatarrh) resp. frisch abgestoßenen Epithelien wahrnehmbar zu tingieren. Die in der Flüssigkeit befindlichen Blasenepithelien resp. die event. Eiterkörperchen werden also in jedem Falle farblos erscheinen. — Uns stand zur Zeit kein geeigneter Fall zur Verfügung. Ob endlich das Methylenblau, hinsichtlich seiner den Malaria Amöben gegenüber bestehenden Färbe- und dementsprechenden Giftwirkung, der letzteren analoge Beziehungen zu den Trippercoccen hat (die es ja bekanntlich gleichfalls prächtig färbt), — resp. ob es seine hierauf bezüglichen Eigentümlichkeiten auch noch nach dem Durchgange durch den Organismus behält, mithin also auch für therapeutische Zwecke bei gonorrhoischen Erkrankungen des Harnapparates in Frage käme, würden weitere Versuche festzustellen haben. Herrn Kollegen Dr. L. Casper sage ich für seine förderliche Anteilnahme auch von dieser Stelle aus meinen besten Dank