DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
6h

"Das ist nämlich das Problem. Mit der gängigen Standarddiagnostik findet man das Problem leider nicht."

Genau das ist das Problem bei allen Intoxikationen: Fast jeder Arzt wird mit Standarddiagnostik anfangen. Und dann sich darin verheddern.

Mit der Standard-Diagnose-Denke (Welche Erkrankung könnte es denn sein?) kommt man bei Intoxikationen einfach nicht weiter. Bei chronischen Leiden wie hier wird das alles noch viel schwieriger. Und es dürfte noch hinzukommen, dass diese Impfungen das Immunsystem geschwächt haben, was die Infektanfälligkeit erhöht haben sollte, so dass Ursache und Wirkung noch viel stärker verwaschen werden.

Eine Intoxikation dürfte nur dann einigermaßen sinnvoll zu entdecken / diagnostizieren sein, wenn 1. der Patient den Verdacht mitbringt und 2. der Arzt den Verdacht nicht sogleich negiert.

Gerade bei diesen Impfungen scheiterte viel schon an Punkt 1. Leider auch viel an Punkt 2.

Reply
Share
HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
6h

Vielen Dank!

Mich nervt gewaltig, dass die Autoren noch immer "mRNA" schreiben. Das klingt hübsch verniedlichend, so nach natürlich. Diese Impfung enthielt aber modRNA! Und allzu vielen haben sich daran beteiligt, das zu vertuschen. Wäre die RNA nicht modifiziert worden, hätte es niemals solche Problem gegeben, denn da hätte Alena Buyx ja recht gehabt mit "die werden abgebaut, dann nicht die weg".

Das Ziel der Modifizierung war ja, die RNA (also die modRNA) länger haltbar zu machen. bzw. länger aktiv zu lassen.

EINER der vielen Skandale rund um C19 war, dass man es den Herstellern durchgehen ließ, genau diese Eigenschaft nicht näher zu untersuchen.

Beide Seiten, als Hersteller und Behörden musste völlig klar gewesen sein, dass sie besser für die rasche Zulassung war, keine Daten dazu vorlegen.

Reply
Share
3 replies by DrBines verbales Vitriol and others
9 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture