DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Beweis's avatar
Beweis
5h

Am besten lernt man durch Erleben. Und durch adaptieren. Wenn man aber nichts mehr erlebt außer einem beleuchteten Rechteck und auch desozialisiert ist, passiert da natürlich nicht viel.

Wenn man Bildschirm gegen Bücher oder Handschrift stellt, dann sollte man auch Geschriebenes gegen die Realität stellen.

Versuchen Sie mal, durch Übertragen per Hand oder Tastatur entsprechend notwendiger Informationen Fahrradfahren zu lernen.

Ich sehe das Problem der Generation Z darin, dass deren Realitiät mittlerweile nahezu komplett virtualisiert und modelliert ist. Und das begann im Kern eigentlich schon mit dem Buchdruck. Seither wurde das, was sich im Bewusstsein abspielt, immer weiter entkoppelt von der den jeweiligen Mensch umgebenden Realität. Bildschirme sind nur eine weitere Steigerung.

Was meinen Sie, was die Generation Z über die ihr nachfolgende Generation sagen wird, wenn die persönlichen KI-Assistenten ihren weltweiten Siegeszug abgeschlossen haben? Richtig: Gar nichts - denn dann ist auch das interpersonale Sprechen ausgestorben.

Denen ergeht es vielleicht wie dem Typen im Futurologischen Kongreß von Stanislaw Lem. Im Kopf sind sie wie Götter, Helden und unwiderstehliche Influencer, in der Realität aber Vieh, das sich am versifften Futtertrog bekriegt und sehr früh stirbt.

Ich denke aber, dass die Menschheit wieder mal Kurve kriegt und eben nicht linear verblödet. Das sehe ich nicht nur an meinem Kind, sondern auch an dessen Freunden. Dauer-Brainfuck ist einfach wider der menschlichen Natur. Das schafft nicht mal Musk mit Implantaten.

Reply
Share
2 replies by DrBines verbales Vitriol and others
Elisabeth Heimlicher's avatar
Elisabeth Heimlicher
2h

ich bin mit allem einverstanden, als pensionierte lehrerin kann ich das bestätigen…. nun lerne ich selber russisch, seit anderthalb jahren, zuerst mit busuu UND russlandjournal (podcasts und online lehrbuch), jetzt mit MEMRIS und russlandjornal und einem lehrbuch mit normalen lektionen für erwachsene (russkaja igra) und noch russische handschrift. die kombination von allem ist wichtig! bei fragen hilft mir DEEPSEEK, die chinesische ki, als kompetenter lehrer. bei mir hängen die fortschritte total von meiner eingesetzten zeit ab: je mehr zeit zum lernen, desto schneller lerne ich russisch. ein kollege, der nur selten lernt, ist total ins hintertreffen geraten…

Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
3 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture