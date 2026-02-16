DrBine’s Newsletter

User's avatar
Eckhard Umann's avatar
Eckhard Umann
23m

schließe mich Gutschi an: es stünde die Frage, welches Target angezielt gewiesen wäre, und dies passt doch wie die Faust auf's Auge, denn das waren damals die Leerstellen im Portfolio der Pharmafirmen

serge's avatar
serge
2h

Maria Gutschi hat sich auch mit der Studie befasst.

„Die neuen Daten zeigen, dass sich LNPs beim Kontakt mit Plasma direkt mit LDL- und HDL-Partikeln verbinden und sich in dasselbe Netzwerk einbetten, das Cholesterin, Triglyceride und fettlösliche Vitamine im Körper transportiert….“

Laut Maria Gutschi beinhaltet dieses Verhalten potenzielle Gefahren und Risiken.

https://mariagutschi.substack.com/p/lnps-dont-have-a-protein-corona-they

