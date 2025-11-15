DrBines verbales Vitriol - Inhaltsverzeichnis
Schneller Überblick über alle Artikel
Da es mittlerweile ein wenig unübersichtlich ist, was ich seit 2023 geschrieben habe, hier nun ein Inhaltsverzeichnis für eine schnelle Suche.
Wer meine Arbeit unterstützen möchte:
Horst Reissner: IBAN DE51 4401 0046 0406 4514 67
Dr. S. Stebel: https://ko-fi.com/einmalmitprofisarbeiten
Paypal: Sabine. Stebel (at) gmx. de
Dr. Osten
Dr. Ostens kurios verquere Welt - Kapitel 1.1 Das wird jetzt richtig ernst (S. 11-37)
Dr. Ostens kurios verquere Welt - Kapitel 1.2: Die Kanzlerin bittet um einen Telefontermin (Seite 39-60)
Dr. Ostens kurios verquere Welt - Kapitel 1.3: Wir müssen auch mal zu Potte kommen (Seite 61-83) Teil 1
Dr. Ostens kurios verquere Welt - Kapitel 1.3 Wir müssen auch mal zu Potte kommen (Seite 61-83) Teil 2
Das Jung und Naiv Drosten Interview Teil 1 - Minute 0 bis 10
Das Jung und Naiv Drosten Interview Teil 2 - Minute 10 bis 20
Das Jung und Naiv Drosten Interview Teil 3 - Minute 20 bis 30
Ab Osterhaus, Dr. Osten und Karlchen haben es nicht so mit Transferleistungen
PEI Paper
Wie man sich aus seinen eigenen Worten einen Strick dreht weiß der Klausi
Nucleic acid immunization: a prophylactic gene therapy? By Klaus Cichutek (1994)
Entweder hat das PEI wirklich absolut keine Ahnung, oder es lügt wie gedruckt
Jeder einzelne Satz auf dieser Webseite ist eine Lüge. Ich bin schwer beeindruckt
Wie man sich aus seinen eigenen Worten einen Strick dreht weiß der Klausi Teil 2
Cichutek K. - DNA vaccines: development, standardization and regulation. Intervirology. 2000
Wie man sich aus seinen eigenen Worten einen Strick dreht, weiß auch das PEI
PEI wie PEInlich – getroffene Hunde bellen, aber beißen nicht.
Wie man sich aus seinen eigenen Worten einen Strick dreht, weiß auch das PEI Teil 2 - Die beiden deutschen WHO-Strippenzieher Pfleiderer und Wichmann und wie sie die Rolle des PEI 2014 sahen
Wie man sich aus seinen eigenen Worten gemeinsam einen Strick dreht wissen das PEI und der Klausi Teil 1 - Sie wussten alle nachweislich Bescheid und haben dennoch gelogen
Wie man sich aus seinen eigenen Worten gemeinsam einen Strick dreht wissen das PEI und der Klausi Teil 2 - Klaus Cichutek (2021) - Accelerated Development of COVID-19 Vaccines
Warum hat das PEI die Impfnebenwirkungsdatenbank 2021 vom Netz genommen? - IFG Anfrage an das PEI
Meine Anfrage an das Regierungspräsidium Darmstadt bezüglich GMP des BioNTech Marburg Werkes - Man wirft sich die heiße Kartoffel zu, keiner war zuständig
PEI Nebenwirkungsdaten mit Chargennummern - Wie man auf Sekretärinnenniveau grob auswertet
Wouter Aukema hat sich die PEI Daten vorgenommen - Gesicherter Twitter Thread
Das PEI haftet nicht für seine Daten - Es waren die pösen Russischen Hacker, die unsere Daten gelöscht haben, ich schwör!
Das PEI hält die SafeVac App Daten geheim - Eine Chronologie der Verschleierung - Studie, Liebhaberei oder Pharmakovigilanz?
PEI hat keine KV Daten und auch kein Interesse an diesen Daten - PEI ignoriert gesetzliche Vorgaben zur Pharmakovigilanz
Wie das PEI Impfnebenwirkungsmeldungen verschlampt - Hinter jeder Meldung steht ein Schicksal
Was das PEI dem Bundesverfassungsgericht schickte bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht - Eine Empfehlung basierend auf nicht einer im Fragekontext belastbaren wissenschaftlich Quelle
Der off-label Einsatz könnte die Plörre zum Gentherapieprodukt machen! -
Ist die COVID-Geninjektion Gentherapie oder nicht? - Biologisch ja, juristisch möglicherweise auch
#ImpfstoffFakten gegen Mythen - Die Mythen des PEI entzaubert
PEI wirbt mit off-label use für verschreibungspflichtige Medikamente außerhalb des Fachpublikums (HPV-, Hepatitisimpfung) - Ist das ein Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz?
PEI bewirbt verschreibungspflichtigen Grippeimpfstoff, der Infektionswahrscheinlichkeit erhöhen kann - Erneuter Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetzt
Das PEI zu Impfungen bei Säuglingen - Das adaptive Immunsystem eines Kindes fährt erst im 9. Monat hoch
Das PEI und Impfungen in der Schwangerschaft - Was genau soll das dem Kind nutzen?!
Man schätzt sich die gewünschte Wirkung herbei - Wirkung von Impfstoffen mehr herbeigerechneter Wunsch als Wirklichkeit
Wie Transparent kommuniziert das PEI Impfnebenwirkungen - Angriff ist die beste Verteidigung?
Impfstoffe und Allergien - Sind Autoimmunreaktionen auch Allergien (gegen sich selbst)?
Wouter Aukemas Nebenwirkungsdatenbank - Wouter Aukema hat auf seinem Dashboard ein PEI Dashboard erstellt
Die Mär vom positiven Risiko:Nutzen Verhältnis - Wo sind eigentlich die STIKO SOP Protokolle dazu?
PEI, BMG, RKI und Bfarm als vertrauenswürdige Quellen? - Sekundärquellen als Maß der Dinge?
Kompendium – SafeVac2.0 Daten - Gastartikel von RA Dr. Franziska Meyer-Hesselbarth
Schadmechanismen der modRNA
#Placentagate revisited - Schadmechanismen der Plörre während der Schwangerschaft - Die STIKO empfiehlt Schwangeren noch immer ein schädliches und nutzloses Produkt
X Mechanismen der Thrombosenbildung durch die Plörre - Auch Thrombosen lieben Diversität
Könnten Immunzellen von der Plörre transfiziert werden? - Und noch ein potenzieller Mechanismus für Krebs und VAIDS
Leberschäden durch modRNA-Produkte - Es steht sogar explizit in den Daten und ihren Reviews
Mechanismen neuronaler Schäden durch die Covid modRNA-Produkte - Biochemische Lobotomie?
Ist es möglich, durch die modRNA zu erblinden? - Wenn es dumm läuft, ja
Tinnitus durch modRNA-Produkte - Neuronale Schäden und Thrombosen, die üblichen Verdächtigen
Hörverlust durch modRNA Covid-Produkte - Erneut: Autoimmunreaktionen, Thrombosen und das Spike Protein
Mögliche Schadmechanismen der modRNA, die Menstruationsstörungen erzeugen können - Eigentlich anhand von Mittelstufenlehrbüchern vorhersehbar
Warum Vorerkrankungen durch modRNA-Produkte verstärkt werden - m1Ψ , Ribosomopathie, p53, ROS
N1-Methylpseudouridin (m1Ψ) als Krebsbeschleuniger - N1-Methylpseudouridin (m1Ψ) und dessen Auswirkungen sind schon schlimm genug ohne die restlichen Bestandteile des LNP
Mögliche Autoimmunmechanismen durch COVID-modRNA-Produkte - Ein weiterer zugrundeliegender Grundschadmechamismus
Kardiologische Schäden durch modRNA-Produkte - Direkte und indirekte Schädigungen
Muskelschäden durch modRNA-Produkte - Mögliche Ursachen des Muskelabbaus nach der Schlumpfung
Schadmechanismen durch Bindung/Blockade von ACE2 - ACE2 ist wahrscheinlich an diversen, bisher noch (un-)bekannten pathophysiologischen Prozessen beteiligt
Nierenprobleme durch modRNA Produkte - Nierenprobleme durch ACE2 Hemmung?
Psychosen durch Covid-Injektionen - New-onset psychosis following COVID-19 vaccination: a systematic review https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1360338
Endoteliitis/Vaskulitis - Das zieht einen ganzen Rattenschwanz an Problemen nach sich wie CFS oder Thrombosen
Lymphadenopathie und Lymphopenie nach modRNA-Impfung - Kein separater Mechanismus sondern ein tatsächlicher Fall
Hautprobleme durch Covid-Injektionen - Severe cutaneous adverse reactions (SCARs)
Mitochondriopathie - Eine Ansammlung an altbekannten Symptomen
Viroide, Obelisken, modRNA und das Sterben des Darmmikrobioms - Ein potentieller Schadmechanismus der modRNA?
Mastzell-Aktivierungssyndrom (MCAS Mast Cell activation Syndrome) - Erneut die übliche Liste an altbekannten Symptomatiken, aber mit anderer Ursache
Deregulation von praktisch allem über RAS und AT1R - Systembiologie vom Feinsten
Darmprobleme durch modRNA Impfungen - Sartane gegen leaky gut?
ModRNA- Sialinsäuren und das Spike-Protein - Low molecular Dextran als mögliche Behandlung?
Mögliche Erklärung für Th2-Shift bei BNT162B2 - AstraZeneca hat da eine mögliche Erklärung zu bieten.
Spike-Proteine vernetzen Fibrinogen - Eine teilweise Erklärung für die weißen, gummiartigen Gefäßverstopfungen?
Antiphospholipid Syndrome - Eine Autoimmunreaktion die zu Thrombosen und Fehlgeburten führt
Die modRNA Produkte reduzieren IgA Level und erhöhen somit die Infektionswahrscheinlichkeit - Alles jenseits der ersten Spritze war mehr als kontraproduktiv
Doch nur eine “milde” Myokarditis nach modRNA “Impfung”? - Sie ist zumindest immunologisch anders als eine “klassische” Myokarditis
Deregulierung diverser biochemischer Signalwege durch modRNA Injektionen -
Proteomic and serologic assessments of responses to mRNA-1273 and BNT162b2 vaccines in human recipient sera.
Das Spike-Protein beschädigt DNA - Nicht neu, nur durch die Zensur gekommen bzw. aktuell noch nicht zensiert
Wo verbleiben die körperfremden Lipide? - Wie weist man diese Lipide im Körper nach?
Das Spike-Protein und LNPs aktivieren das Komplementsystems - Das Komplement als mögliche Ursache von Impfschäden und Sheddingsymptomati?
Psychiatrische Nebenwirkungen von Impfstoffen - Ich habe zu diesem Themenkomplex zwei Artikel, einen über neurologische Schäden und einen über Psychosen.
Makrophagenpolarisation - SEIT WANN IST EINE ANHALTENDE ENTZÜNDUNGSFÖRDERNDE IMMUNANTWORT GUT FÜR DIE GESUNDHEIT?!?!?!?!?!?!?
modRNA noch ca. 17 Monate später in Hirnproben nachweisbar - Das SARS-CoV-2-Spike-Protein wird möglicherweise eher in den Hirnarterien von Frauen exprimiert
Wie entkommen die LNPs aus den Endosomen? (Endosomal Escape)
7 sich widersprechende Theorien aber keine exakten Messmethoden sind zumindest ein Anfang
Reduktion der männlichen Fertilität durch Autoantikörper gegen AT1R?
Rückgang der Spermienbeweglichkeit bei Spenderkandidaten in einer Samenbank in Dänemark zwischen 2019-2022
Diabetes durch das Spike-Protein - Alles nicht neu, aber mit Täterfoto während der Tat
Zerstörung der Eizellen bei Ratten und Menschen durch COVID-Impfungen
Das Spike-Protein ist cancerogen - Dr. Drosten, p53 und Krebs
Das Spike-Protein ist selbst direkt neurotoxisch - Zusätzlich zu den anderen Problemen der modRNA-Produkte, die neurologische Schäden verursachen
Geburtsdefekte durch genetische Impfung in der Schwangerschaft - Offizielle CDC Daten bis Ende 2021
Fehlgeburten nach COVID-Impfung - Die Fehlgeburtenrate nach modRNA-Injektion ist etwa doppelt so hoch wie nach einer Grippeimpfung
COVID-mRNA-Impfstoffe können laut mehr als 100 Studien auf 17 verschiedene Arten Krebs auslösen - Übersetzung aus dem Französischen
Sowohl modRNA-Injektionen als auch das Spike (und das Virus) schädigen verschiedene Stammzellarten - Schnellere Alterung und schlechtere Heilung?
Deregulierung diverser biochemischer Signalwege durch modRNA Injektionen Teil 2 - Synthetic mRNA Vaccines and Transcriptomic Dysregulation: Evidence from New-Onset Adverse Events and Cancers Post-Vaccination
(Vergleich) fetaler Probleme bei COVID-geimpften und COVID-ungeimpfter Frauen - Exploring COVID-19 vaccine adverse events among pregnant women: a cross-sectional study, 2022
Wie unterscheidet man Long COVID (PACS) von PostVac (PACVS)? - Die Unterscheidung ist nicht immer einfach oder eindeutig
Verändertes Amyloid-Plasmaprofil bei Patienten mit behindernden Kopfschmerzen nach SARS-CoV-2-Infektion und Impfung - Andauernder Kopfschmerz nach COVID-”Impfung” ist vielleicht nicht so harmlos, wie es scheinen mag und kann von Kopfschmerz nach Infektion unterschieden werden
Das Spike-Protein wird im Endoplasmatischen Retikulum produziert - Das alleine hätte als Grund reichen müssen, das Produkt nicht zuzulassen
Neue Paper zu Herzschäden durch modRNA-Injektionen / das Spike-Protein
Autoimmunmyokarditis - “Bei der Analyse der funktionellen Reaktionen auf Kv2 zeigten Patienten mit AMP nach mRNA-Impfung, nicht jedoch Patienten mit COVID-19, ein erweitertes Muster der Zytokinproduktion”
Neurologische Schäden durch das Spike-Protein - Die Belege häufen sich
mRNA-Coronaimpfung mit Zusatzeffekt bei Krebs? - Man gibt indirekt zu, dass mRNA-Coronaimpfung Turbokrebs verursachen kann und merkt es nicht mal
Protein Engineering
Directed (Protein) Evolution - Das Spike stinkt mir nach gene shuffling und phage display
Ugurs grenzdebile Schwachsinnsideen im Protein Design - Einleitung und Vorgeschichte
Ugurs grenzdebile Schwachsinnsideen im Protein Design
Teil 1 Warum es eine grenzdebil schwachsinnige Idee war, die Codons zu „optimieren“ #COptiGate
Ugurs grenzdebile Schwachsinnsideen im Protein Design
Teil 2: Warum es eine grenzdebil schwachsinnige Idee war, ein strukturell dynamisches Protein überhaupt auch nur anzufassen, dessen Struktur man bis heute noch nicht einmal im Detail kennt.
Ugurs grenzdebile Schwachsinnsideen im Protein Design
Teil 3: Warum es eine grenzdebil schwachsinnige Idee war, Proline zu verbauen.
Ugurs grenzdebile Schwachsinnsideen im Protein Design
Teil 4: Warum es eine grenzdebil schwachsinnige Idee war, N1-Methylpseudouridin (m1Ψ) zu verwenden.
Ugurs grenzdebile Schwachsinnsideen im Protein Design
Teil 5: Welche (biochemischen) Basisdaten des Spikes ich erhoben hätte = meine Wunschliste an BioTNech/Pfizer
Haben wir es teilweise vielleicht mit einer Ribosomopathie zu tun?
Ugurs grenzdebile Schwachsinnsideen im Protein Design
Hat jemand nach hybriden Spike-Proteinen gesucht? - Welche Antikörper sich wohl auf hybride Spikes bilden?
Science stuff
Warum Patente keine wissenschaftliche Literatur sind und daher unter Science-Fiction Literatur einzuordnen sind - Literarische Zombies und Widergänger
Die Karriere des Spikes und seine Verbindung zu Pfizer begannen 1990 im Darm des Hundes - Gespikte historische Grundlagen Teil 1
Die Baric und NIH Patente - Gespikte historische Grundlagen Teil 3
Warum die modRNA-Impfung schon aufgrund von Schulwissen nie funktionieren konnte - Schulbücher sind zum lesen da und nicht nur zum ins Regal stellen
Wie man sich als ungeschlumpfter Wissenschaftler NICHT bewirbt (schätze ich)
Mir war langweilig und ich habe im Januar eine Bewerbung geschrieben
Der heiße Scheiß Teil 1 – ENDLICH Sequenzen!
Wissenschaftliche Nachrichten aus dem Substack Blätterwald 13.03.2023
Der heiße Scheiß Teil 2 – #Plazentagate
Wissenschaftliche Nachrichten aus dem Twitter Blätterwald: Nanolipide gehen durch die Plazentaschranke und man wusste das schon lange (21.03.2023)
DrBines wilde Hypothese: Könnte das als Verunreinigung vorliegende Plasmid von den Mitochondrien abgelesen werden?
Das Thema Impfung in alten Schulbüchern - Biologiebücher im Wandel der Zeit?
BioNTechs Werbevideo ist irgendwie schlecht gealtert - Realitätscheck gegen die aktuelle Literatur (stand 29.09.2023)
Integriert die Plörre nun oder nicht? - Entspannt euch, die DNA-Fragmente der Plörre müssen nicht integrieren, um Schaden anzurichten
Die kurios verquere Gedankenwelt der modRNA Gläubigen Teil 1 - Drew Weissman - mRNA vaccines - a new era in vaccinology (2018)
Kationische Nanolipide: was die Hersteller den Behörden bewusst verschwiegen haben - Pfizer hat verschwiegen, dass
Sind die kationischen NLP nun inflammatorisch oder nicht? - Kationischen NLP + Endotoxine scheinen keine gute Idee zu sein
Epigenetische Grundlagen für kulturelles Trauma - Epigenetic transmission of post-traumatic stress disorder (PTSD)
Der heiße Scheiß Teil 3 – Kann dsDNA alleine bereits Schlaganfälle auslösen?
Novel insight into cGAS-STING pathway in ischemic stroke: from pre- to post-disease
Der heiße Scheiß Teil 4 - Todesmeldungen kann man schon mal ein wenig länger liegen lassen - Pfizer hat sich wohl besonders beim Melden von Toten besonders viel Zeit gelassen.
Kationische Nanolipide sind wohl doch cancerogen und das weiß man seit den 1980er Jahren - Könnten (LNPs) das mononukleäre Phagozytensystem (MPS) verändern/beeinträchtigen? Alte Daten aus den 80er Jahren.
Christies Twitter Lehrgang zum Zeta-Potential - Das Zeta Potential und seine biologischen Folgen
Offensichtliche Zytotoxizität und intrinsische Zytotoxizität von Lipid-Nanomaterialien, die im COVID-19 mRNA-Impfstoff enthalten sind
Die kurios verquere Gedankenwelt der modRNA Gläubigen Teil 2
Irinas bzw. BioNTechs Geständnis des Vorsatzes: Non-Immunotherapy Application of LNP-mRNA: Maximizing Efficacy and Safety doi: 10.3390/biomedicines9050530
NOVAVAX/NUVAXOVID PSUR - Ich habe meinen ersten PSUR bekommen
Die Plörre ist wohl innen flüssig - ALC-0315 liegt flüssig im Kern des LNP vor und kann die modRNA mutieren
AstraZenecas Plörre - die Basics - Entspannt euch, halb so schlimm, bis zu 70% waren fremde menschliche Eiweiße und gar keine Viren
Novavax war nie eine Alternative - Die Tücken stecken im Detail
Achtung! Eine Impfung mit Polysorbat 80 in Spike-Produzenten kann zu virus like particles führen - Grippeimpfung und Schlumpfung vertragen sich so gar nicht
Die EMA weiß, dass der DNase I - Verdau nicht funktioniert und hier sind die Dokumente, die das belegen - Wenn das Problem nicht behoben werden kann, ist die modRNA-Plattform tot
Sammlung behördlicher Schuldeingeständnisse - Dokumente und Links, welche das Mitwissen der deutschen und EU Behörden belegen
P(l)andemic X/Disease X/60 days challenge/100 days challenge - Hatchett und Hepburn können es einfach nicht gut sein lassen.
Meine Fragen an Dr. Schreckenberg - Er hatte nun wirklich genug Zeit mir zu antworten
Post-acute sequelae of covid-19 six to 12 months after infection: population based study - Frage an den Autor - Er hat wirklich geantwortet
Was wusste BioNTech darüber, dass sein Produkt shedded? - Özlems Inverstigators Brochure
Es gibt für die modRNA-Produkte keinerlei Grenzwerte/Akzeptanzkriterien
Mögliche biochemische Wege zu shedden - Ob das (patentrechtlich) in Ordnung ist?
Zensierte Paper - Wie man Daten die Zitierfähigkeit entzieht
Plappert Karlchen Klabauterbach unreflecktiert Staatspropaganda nach?
Keine Ahnung, ob er das wirklich glaubt und die Datenlage kennt
Freischwimmende Mitochondrien und freischwimmende DNA - Das macht noch einmal ein ganz anderes Fass an Problemen auf
Die Plörre ist stabiler als gehofft - Hermosilla J, Alonso-García - Analysing the In-Use Stability of mRNA-LNP COVID-19 Vaccines Comirnaty™ (Pfizer) and Spikevax™ (Moderna): A Comparative Study of the Particulate. doi: 10.3390/vaccines111
Schädliche Mittel wurden beworben, hilfreiche Mittel wurden diffamiert
Der heiße Scheiß - Synapsen produzieren Proteine zur Kommunikation
Komplettes, fremdes, humanes Genom in vorgeschriebenen Kinderimpfungen
Erhebliche Risiken durch Comirnaty – ein bedenkliches Gentechnikprodukt
Moderna Datensammlung Juli 2024 - Moderna Datensammlung für Prozesse
Hypothese: Könnten durch modRNA transfizierte T-Zellen ähnlich wie CAR-T-Zellen agieren/funktionieren? - Das würde eine lebenslange Überwachung der Patienten bedeuten
Erhebliche Risiken durch Spikevax – ein bedenkliches Gentechnikprodukt
Die nervige Bluetooth Verschwörungstheorie - Googelt einfach Cholesterische Flüssigkristallanzeige
Innenministerium bespitzelt 1600 Bürger und ich gehöre dazu - Gruß an den Verfassungsschutz - habt ihr nichts Besseres zu tun?
Das “Nanobot” Paper - Reißerische, falsche Interpretation altbekannter Daten
Cholesterinkristalle fördern kardiovaskuläre Erkrankungen durch Aktivierung des Immunsystems
Was Johnson&Johnson wusste Teil 1 - Was J&J nicht verstanden hat
Für den Impfstoff M-M-RVaxPro gibt es keine präklinischen Sicherheitsstudien. Dieser Impfstoff wurde direkt am Menschen getestet.
Meine IFG/FOIA Liste - Ich habe angefangen meine Fragen direkt zu stellen
Was AstraZeneca wusste Teil 1 - Was AstraZeneca nicht verstanden hat
Warum huACE2-Mäuse so wichtig gewesen wären - Schon eine Mutation reicht für einen riesigen Effekt in der Schadwirkung
Was Johnson&Johnson wusste Teil 2 - Dieser Artikel behandelt das dritte und vierte J&J Datenbündel von Seite 92 - 128 und Seite 152 - 204
Novavax wusste, dass das Spike-Protein thermostabil ist - Novavax ein Beispiel der “Transparenz”
N1-Methylpseudouridin bleibt in der Zelle und das wussten die Hersteller
Medizin-Nobelpreis für Entdecker der microRNA - microRNA und modRNA Fragmente?
Mindestens 55 nicht deklarierte chemische Elemente in COVID-19-Impfstoffen gefunden - Weder neu noch überraschend
Funktionieren Adjuvantien als Transfektionsmittel? - Waren alle Impfungen schon immer Gentherapien?
War COVID eine weltweite Militäroperation unter Befehl der USA/BARDA?
Military countermeasures, welche nationale Parlamente aushebeln, auch in der EU?
Der seltsame Körpergeruch der mit mod-RNA behandelten - Mythos oder gibt es eine rationale Erklärung?
Altbekannte Daten endlich juristisch verwertbar veröffentlicht
Pharmaceutical product recall and educated hesitancy towards new drugs and novel vaccines
Bald’s Augensalbe - Wenn die Altanglistik in Kooperation mit Biologen multiresistente Keime mit alter Naturmedizin besiegt
Das Kanzleramt und der Paxlovid Skandal - eine Chronologie des erneuten Versagens? - Wer außer Lauterbauch wollte da noch mitverdienen?
Ivermectin und Fenbendazol gegen Krebs? - Das neue FLCCC Protokoll
2007 wusste man: SV40 ist notwendig, damit DNA-Impfstoffe überhaupt funktionieren - War die MPOX Impfung als Booster gedacht und Teil des perfiden Plans?!
Pfizer verwendete ein altes Gentherapieplasmid für BNT162B2 und gibt in Figure 3 Autoimmunangriffe zu - Versucht man nun einen Fehler zu vertuschen, den man selbst publiziert hat?
Sichtbare Partikel in parenteralen Arzneimitteln - Es gibt keine Grenzwerte
Gibt es überhaupt irgendwo zuverlässige Influenza Daten? - Das CDC hat auf jeden Fall keine zuverlässigen Daten, die des RKI und des PEI werden nicht besser sein.
SM-102 und ALC-0315 sind wahrscheinlich nicht biologisch abbaubar und aktivieren das Immunsystem - Es hätte aber biologisch abbaubare ionisierbare Lipide gegeben, die hat man aber nicht verwendet.
Pfizer gibt DNA Verunreinigungen und SV40-Sequenzen zu
Die Kanadische Gesundheitsbehörde hat nachgefragt und wurde dennoch abgebügelt
Studie: Projekt Scan 2000 - IgG als Indikator für Spikeopathie und Sheddingsymptomatik
Wie stark sind die Herzschäden bei Kindern nach modRNA-Behandlung?
Pfizer gibt den SV40 Promotor in EMA Dokumenten zu - EMA_CHMP_21199_2024_Type_II_variation_assessment.
Es wurde nachgewiesen, dass die DNA von BNT162B2 (Comirnaty) in die Zellen eindringt und dort verbleibt - BioNTech RNA-Based COVID-19 Injections Contain Large Amounts Of Residual DNA Including An SV40 Promoter/Enhancer Sequence
Ist das Sars-CoV2 Virus überhaupt neu gewesen? - Nur weil man es gerade entdeckt hat, ist es nicht notwendigerweise neu
DrBine kandidiert für den Bundestag - Daher brauche ich Unterstützerunterschriften aus dem Landkreis Emmendingen und Teilen der Ortenau
EU will saRNA Kostaive zulassen Teil 1 - Die japanischen Zulassungsdokumente Seite 1-12 (von 68)
EU will saRNA Kostaive zulassen Teil 2 - Die japanischen Zulassungsdokumente Seite 13-18 (von 68)
EU will saRNA Kostaive zulassen Teil 3 - Die japanischen Zulassungsdokumente Seite 19-33 (von 68)
EU will saRNA Kostaive zulassen Teil 4 - Die japanischen Zulassungsdokumente Seite 34-57 (von 68)
EU will saRNA Kostaive zulassen Teil 5 - Die japanischen Zulassungsdokumente Seite 58-Ende
EU will saRNA Kostaive zulassen Teil 6 - Post-marketing Daten der zweimonatigen Nachbeobachtung und japanische Herstellerinformationen
Konzeptpapier für die Entwicklung eines Leitfadens zu Qualitätsaspekten von mRNA-Impfstoffen für die Veterinärmedizin - Die EU ist zumindest bei Tieren dabei sich über Qualität von modRNA-Imofstoffen Gedanken zu machen
Unterricht Biologie 461 2021 Friedrich Verlag - Arbeitsblätter für den Biologieunterricht - Ein Faktencheck
Gibt es Viren oder nicht? - Ohne Viren würden wir noch Eier legen
Welche Antikörpertypen gibt es? - Was machen diese Antikörpertypen und wo findet man diese Antikörper?
Impfpropaganda in aktuellen Schulbüchern - Schulbücher voller nachgewiesener Fehlinformationen
Der neue Linder widerspricht sich selbst - Warum ist das dem Lektorat nicht aufgefallen?
Das Spike-Protein stellt einen neuen Rekord auf - 709 Tage nach der letzten Injektion ist das Spike-Protein noch stramm unterwegs
Publikation, die belegen, dass LNPs die Plazentaschranke überschreiten
Slowakische Daten zu DNA-Produktionsrückständen - Diesmal aus dem Labor von Dr. Soňa Peková
Das Comirnaty Sicherheitsdatenblatt - Wurde der Arbeitsschutz eingehalten?
Klärung der wissenschaftlichen Grundlagen von Chlordioxidlösung (CDS): Beseitigung von Fehlinformationen und Schaffung von Beweisen für die medizinische Verwendung - Erster wissenschaftlicher Übersichtsartikel über CDL
K(l)eine Übersicht über bekannte Produktionsprobleme - Noch fehlen die offiziellen Daten von Modul 3
In den Niederlanden wusste man im März 2021, dass man nach Infektion immun ist - Noch mehr Belege für einen Lügen-Lockstep Plan der europäischen/ weltweiten Politiker
Deuterium in Medikamenten - eine gute Idee? - Kann Deuterium in der Plörre gewesen sein und wäre das schlimm gewesen?
Antikörper (k)ein Maß für Immunität? - Quot liket Iovi non liket bovi
LNPs und ihre Protein-Corona - Nur eine weitere, lange bekannte, Problemzone
Was kann man vom Getreideschwarzrost über die Zero COVID Ideologie lernen?
Die Börse darf man nicht anlügen (im Gegensatz zu Patienten und Regierungen)
Nahrungsergänzungsmittel gegen Depressionen - 4 NEMs (EPA + DHA, SAMe, Curcumin und Safran) als potenzielle sogar eigenständige Optionen für Erwachsene mit depressiven Störungen
Spike-Persistenz Rekorde - Nach und nach hat das Spike-Protein immer wieder seinen eigenen Rekord eingestellt
Bioskop II widerspricht in der Oberstufe seinem eigenen Mittelstufenbuch
Übersichtsartikel zur Corona Thematik - Reviews zum Einstieg für Neulinge
Faktencheck zu #Faktenfuchs: Bislang keine Belege für “Post-Vac-Syndrom”
Wortklauberei und geschätzte Expertenmeinungen als Glaubensbekenntnis
Corona-Impfung durch Privatärzte, SpiFa-Plakatkampagne - Propagandamaterial zur eingehenden zukünftigen Analyse
Was sind Amyloide? - Wenn die Pharma anfängt, über ein Problem aufzuklären, wittert sie das große Geschäft
Stadt und Universität Freiburg verweigern Transparenz - Was hat man in Freiburg zu verbergen, dass man die Protokolle nicht herausgeben will?
Komplementaktivierung als Ursache für Krebs? - Chemotherapy awakens dormant cancer cells in lung by inducing neutrophil extracellular traps.
Schon mal von Viroiden gehört? - Damit kann man effizient Pflanzen töten
Primerlose PCR und EP-PCR - PCR Exoten: Reassembly-PCR aus DNA-Fragmenten und fehlerbehaftete PCR
Deutsche Impfgegner und Impfzwang 1898 - Liest sich wie heute, nur die Sprache ist ein wenig gewählter
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken wirbt für riskante Krebsbehandlung mit CAR-T Zellen - Kennt sie den roten Hand Brief zu dieser Therapie?
Nasale Grippeimpfung als Verursacher einer Grippepandemie? - Ab wann reichen 2,4% Übertragungsfälle durch Shedding für eine Plandemie?
ModRNA Impfungen für Haustiere - Merck NOBIVAC - sicher und effektiv wie menschliche RNA-Impfstoffe
BioNTechs Liste der potentiellen prozessbedingten Verunreinigungen - Irina Vlatokovic hatte wieder das Bedürfnis, zu beichten
COVID-Skeptiker hatten Recht: Der COVID-19-Bericht der US-Regierung bestätigt viele zuvor kontroverse Ideen - Übersetzung aus dem Englischen
Biomolekulare Kondensate - Störung biomolekularer Kondensate als potentieller Schadmechanismus der modRNA-Produkte?
Unbeabsichtigte genetische Folgen von mRNA-Impfstoffen - Journal of Precision Biosciences, 7(1),1-11,10287
Polysorbat 80 überwindet die Blut-Hirn-Schranke - Polysorbat 80 in Lebensmitteln beschleunigt den altersbedingten kognitiven Verfall (bei Mäusen), daher ist es in Medikamenten harmlos, weil inert (in Menschen) oder so ähnlich.
Erneut irreführende Werbung durch BioNTech - Die Comirnaty off-label use Werbekampagne 2025/26 für LP.8.1
Polio Impfung in Afrika - Ein sich selbst verbreitender Impfstoff oder ein Pathogen?
Broschüren zum herunterladen und selbst drucken - 1. Sicherheitsdatenblatt 2. Wissenschaftliche Literatur zum Shedding-Phänomen
Die Staaten unterstützen weiterhin nutzlose Corona-Impfpräparate mit Steuermitteln - Die off-label use Werbung geht in Deutschland ebenfalls weiter
Bilden Verunreinigungen der Lipide auch in Zellen Addukte?
Mutieren Verunreinigungen der Lipide DNA, RNA und Proteine der betroffenen Zellen?
Und die modRNA integriert doch? - Ist wirklich der erste Fall belegt?
Die dünne Datenlage des Saisonalen LP.8.1-Produktes von BioNTech/Pfizer
Heiße Luft zur Beruhigung der Investoren mit Disclaimer, der gleichzeitig alles relativiert, daher von der Österreichischen Regierung wärmstens empfohlen
Liste der Impfungen, welche die Infektionswahrscheinlichkeit erhöhen - Wird laufend aktualisiert
LongCovid: Wenn Systemschergen eine politisch genehme Krankheit definieren?
Eine Krankheit wird staatlich sanktioniert erfunden und etabliert?
Hendrick Streeck - Das Institut - Eine Mischung aus Krimi und Wissenschaftskritik aus dem LabLit Genre
Corona-Tester gesucht - Wollen die diesen Fake-Bullshit noch mal durchziehen?
Die lange Nacht des Impfens und der Arbeitsschutz - Klärt bitte die Apotheker über den Arbeitsschutz bei OEB 5 Substanzen auf, damit sie sich und ihre Mitarbeiter nicht gefährden
BioNTech/Pfizer waren selbst zum linearisieren des Plasmids zu doof
Ein absoluter Anfängerfehler auf dem Niveau des kleinen genetischen Kurses des 5.
Exosomen als Teil eines kollektiven, speziesübergreifenden Immunsystems?
Microclots in Ungeimpften - Holger und ich sind leider auch betroffen
Die WHO warnt (mal wieder) - Immer mehr Antibiotika sind wirkungslos
Mir fallen spontan 3 erprobte, funktionierende Alternativen zu Antibiotika ein
Das Fehlen von Beweisen ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein
Nur 1% aller Mikroorganismen lassen sich überhaupt anzüchten, 99% hingegen nicht, sie existieren aber trotzdem
NextLevel verhöhnen alle Menschen, die unter Sheddingsymptomen leiden für einen billigen ad hominem Angriff - Der Unterschied zwischen “gibt es nicht” und “Labornachweis steht noch aus”
Warum IgG gegen das Spike-Protein als Ersatzparameter für Spike-Belastung genommen wird - Das geht nur beim Spike-Protein
3 ältere Publikationen, welche DNA-Rückstände in klassischen Impfstoffen bereits vor 10 Jahren belegten - Meruvax und Havrix sollte man wohl meiden
Viele Impfstoffe enthalten winzige Mengen an anorganischen Stoffen, genau wie Backwaren auch - Wenn die Kontrollen und Referenzen fehlen, sind die Untersuchungen leider nutzlos
Der GSK Seroxat Skandal - Vielleicht kann man aus den Fehlern der Vergangenheit für zukünftige Prozesse lernen?
Sollte es während der Handhabung und Verabreichung des Impfstoffs COMINARTY zu einer versehentlichen Verschüttung aufgrund eines Bruchs der Ampulle kommen, ist wie folgt vorzugehen - Anweisungen im Umgang mit modRNA Flüssigkeiten in der Region Ligurien
Beleg für Verzerrung durch Fallzählungsfenster - Classification bias and impact of COVID-19 vaccination on all-cause mortality: the case of the Italian region Emilia-Romagna
Die Tagesschau fragt: “Sollten alle Kinder gegen Grippe geimpft werden?”
Fachliche Inkompetenz bei der Wissenschaftsredaktion der Tagesschau?
Corona-Verschwörungstheorien und Psychotherapie - Corona conspiracy theories and psychotherapy Attempt at an approximation
Die Landsteiner Experimente von 1936, Korrelate und was “die Wissenschaft(TM)” daraus gemacht hat - Wir bilden Antikörper gegen Chemikalien, die in der Natur nicht vorkommen.
Woher wusste man in Italien bereits 2021, das Comirnaty eine OEB 5 Substanz ist?! - Das Sicherheitsdatenblatt Version 1.02 auf Italienisch
Wie sichert man seine Substack Artikel auf der eigenen Festplatte?
Einmal mit Profis arbeiten
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 1
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 2
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 3
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 4
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 5
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 6
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 7
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 8
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 9 (Kapitel 8)
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 10 (Kapitel 9)
Project Lightspeed - [IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 11 (Kapitel 10)
[IRONIE]Einmal mit Profis arbeiten[/IRONIE] Teil 12 (Epilog)
Wie sauber sind die Lipide ALC-0315 und ALC-0159 und sind sie überhaupt korrekt registriert? - REACH, ECHA und ICH - Gibt es ALC-0315 und ALC-0159 überhaupt in pharmazeutischer Qualität oder ist alles auf dem Markt nur biotech Qualität?
Was Pfizer wusste reloaded - Jubiläumsversion: Update nach 2 Jahren
Pfizer verbreitet Verschwörungstheorien - Ist Pfizer unter die Schwurbler gegangen?
Katalin Karikós Geständnis der eigenen Unwissenheit - Durchbruch - Mein Leben für die Forschung
BioNTechs vielversprechende Ergebnisse - BNT112 EudraCT Number: 2018-004321-86
Seit wann kursierte das angeblich neue Corona-Virus bereits? - War das Virus wirklich neu?
Warum ich glaube, dass es für die Aufarbeitung irrelevant ist, woher das Virus stammt - Die Laborleaktheorie als Ablenkung
Bristol Myers Squibbs Deal mit BioNTech - Ist das schwarzer Humor oder haben die keine Ahnung von Biologie?
Ugur und Özlems Dank an das Team BioNTech - Ein seltenes Original
Gastbeiträge
Some Vaxx analysis raw data - Don’t shoot the messenger, it’s not my data
Sein oder nicht sein? - Nicht auf meinem Mist gewachsen 01: Gastbeitrag von Doctora
Kardiomyopathien bei italienischen Kindern und Jugendlichen - Ein Vergleich zur groben Einschätzung 2009-2019 vs. 2022-2024 - Gastbeitrag von Engelbert Paschek
Die Bundesregierung setzt heimlich Gesetze und Verordnungen für Covid-19-Impfstoffe außer Kraft - Gastbeitrag von RA Edgar Siemund
Abgleich PEI - mit dem Buch “ Geimpft-gestorben” - Der Autor möchte erst einmal anonym bleiben.
Die Pharmakoökonomie in der Corona-Zeit - Vortragsfolien 3. Expertcouncil Kongress
Verschwörungstheoretiker – Perverse Überzeugungen und institutionelle Komplementarität - Übersetzung eines Artikels von Patent Sun aus dem Englischen
RKI-Files
RKI-Files von ChatGPT analysiert - Sicherung eines Twitter Threats von FJN
Best of Maske - Zusammenstellung der Absurditäten zum Thema Maske in den geleakten RKI-Protokollen
Best of “Politik” und “politische Entscheidungen” - Die P(l)andemie war eine politische Entscheidung
Schrappe Thesenpapier 2.0 - Was wusste das RKI spätestens am 12.05.2020
Chronologie des politischen Einflusses auf das RKI - #Minister #Lauterbach #Spahn #BMG #Minister
Warum ich davon ausgehe, dass die RKI-Protokolle echt sind - Es gibt immer mehrere Protokollversionen
Best of #STIKO aus den RKI-Files - War die STIKO wirklich unabhängig?
Der BNT162B2 Booster im Kontext der #STIKO und #RKI-Files - Ein Versuch einer Chronologie
Meine Highlights aus den Protokollen des Kanzleramtes - Protokolle des ExpertInnenrats der Bundesregierung unter dem Bundesolaf
Minister Buschmans Fragen an den ExpertInnenrat - Hat sich das Gremium an die DFG Leitlinien gehalten?
Wollte man Herzkranke vorsätzlich ermorden? - Reicht das für eine Anklage wegen vorsätzlichen Mordes?
Das RKI lügt sich erneut um Kopf und Kragen - Sind die zu doof Paper und Fachinformationen zu lesen?!
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf - Die Realitätsverweigerung des RKI gegenüber den real world Daten
Das RKI und die HPV-Impfung - Lehrer, die diesen Flyer verteilen, verstoßen gegen das Heilmittelwerbegesetz
Das RKI und die COVID-Impfung - RKI und PEI beim verbreiten Falschinformationen mal wieder im lockstep
OKaPII- Onlinebefragung von Klinikpersonal zur Influenza-Impfung -
Innerhalb des vom BMG festgelegten thematischen Rahmens ist das RKI frei in der Wahl der Forschung - Original Korrespondenz der 5 Chemiker mit dem RKI zum herunterladen
Wo ist die eigentlich geplante Charité Studie analog zu Cleveland Klinik Studie?
Methylenblau
Die molekularen, neuroprotektiven Mechanismen von Methylenblau
Metyhlenblau färbt Nervenzellen und Herzmuskelzellen
Ueber die Methylenblaureaktion der lebenden Nervensubstanz Von Prof. Dr. P. Ehrlich (1887)
Methylenblau zur Behandlung von Spike-Protein induzierter Pathologien
Emadi E et al. Application of methylene blue for the prevention and treatment of COVID-19: A narrative review.
Methylenblau hemmt die Prionenreplikation bei allen Spezies vollständig
Paper zur angeblichen Toxizität von Methylenblau
Methylene blue dye: Toxicity and potential elimination technology from wastewater
Über die schmerzstillende Wirkung des Methylenblau
Vom Farbstoff zum Medikament - Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik
Mercks Handbuch über Methylenblau und andere amerikanische Nachschlagewerke
Wenn man Seidenraupen mit Methylenblau füttert, wird die Seide rosa
Fotoinaktivierung von RNA-Viren mit Methylenblau
Antiviral Res. 2004 Mar;61(3):141-51. doi: 10.1016/j.antiviral.2003.11.004.
Das Carcinom als Stoffwechselkrankheit - Medizinische Zeitschrift, 1929 (Jahrgang 3, nr. 5, S. 1-5)
Methylenblau bei Nierenerkrankungen - Albuminurenie und Bright-Krankheit
Coerulamin „Richter“ - Coerulamin war eine Kombination aus Methylenblau und Hexamethylentetramin (Methenamin, Urotropin)
Das Geheimmittel - von Rudolf von Eichthal - Eine Kurzgeschichte über einen Streich mit Methylenblau
Der Krebs — Die Theorie der geschädigten Zellatmung
Österreichische Apotheker-Zeitung, Januar-Juni 1960 Nr. 10 5.3.1960 S. 134f
Das Krebsproblem als Selektionsproblem - Prof. von Ardenne berichtete in Stockholm über jüngste Forschungsergebnisse
Behördliche Verlautbarungen - Noch 1952 war Methylenblau in Österreich ein essentielles Mittel
Photodynamische Aktivität von Methylenblau - Die Arbeiten der AG König der Uni Saarland
Apothekenumschau verbreitet Fehlinformationen zu Methylenblau
Ein Versuch, den Harn zu diagnostischen Zwecken mit Methylenblau zu färben
Aryana Love verbreitet unfundierte Gerüchte über Methylenblau
Wer darf Methylenblau nicht nehmen? - Kontraindikationen und Beipackzettel
Über die Verwendung von Anilinfarbstoffen bei Nasen-, Hals- und Ohrenleiden
Über die Wirkung von Methylenblau auf die Säugetiere
Centralblatt für die Medizinische Wissenschaft, Nr. 11 1888 S 209-212
Alte Tipps zum Entfernen von Arzneiflecken / Methylenblau Flecken
Methylenblau gegen Typhus und anderen bakteriellen Durchfallerkrankungen
Über die antibakteriellen Wirkungen einiger Anilinfarbstoffe - Inaugural-Dissertation von August Beckh 1889