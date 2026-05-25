DNA Synthese aus dem "Nichts"
Die Natur hat noch einige Überraschungen für uns
Eine neue Studie in Bakterien zeigt “DNA lässt sich auf eine bisher unbekannte Weise aufbauen.”1
Für die Herstellung DNA braucht man normalerweise eine Vorlage anhand derer die
DNA-Polymerase eine Kopie von einer DNA-Vorlage
oder
eine Reverse Transkriptase DNA von einer RNA-Vorlage
herstellt.
Wissenschaftler der Stanford Universität haben nun entdeckt, dass Polymerasen ohne Vorlage funktionieren. Die Form der Polymerase selbst dient dabei als Vorlage für die de novo Synthese von DNA, ganz ohne Vorlage, sozusagen aus dem Nichts. Das Kopierenzym selbst scheint die Kopiervolage zu sein oder in sich zu tragen.
Das ist auch Evolutionär spannend für die Frage, was zuerst da war, Enzyme oder die DNA Vorlage, um Enzyme herzustellen. Haben bereits bestehende Proteine die DNA aus dem Nichts erschaffen?
„Diese Erkenntnisse erweitern das Funktionsspektrum der Nukleinsäurepolymerasen und enthüllen einen proteinbasierten Mechanismus für die sequenzspezifische DNA-Synthese.“3
Wie bei CRISPR-Cas9 handelt es sich beim beobachteten Mechanismus um einen Teil des “Immunsystems” von Bakterien, welche für die Abwehr von Bakteriophagen zuständig ist.
Diese mit der “immun”abwehr zusammenhängenden reversen Transkriptasen (DRTs), die Bakterien zur Abwehr von Virenangriffen nutzen, in diesem Fall Drt3b (Defense-associated Reverse Transcriptase 3) fungiert als eigene Bauanleitung für die herzustellende DNA.
Diese Studie identifiziert jedoch einen ausgeklügelten bakteriellen Abwehrmechanismus, bei dem das Enzym Drt3b einen Poly(AC)-DNA-Strang ohne jegliche Nukleinsäure-Matrize synthetisiert. Stattdessen nutzt das Enzym seine eigene Proteinstruktur als „physikalische Form“. Mithilfe hochauflösender Kryo-EM und biochemischer Assays konnten die Forscher nachweisen, dass bestimmte Aminosäuren im aktiven Zentrum von Drt3b, insbesondere Glu26 und Arg253, eine sterische und elektrostatische Umgebung schaffen, die nacheinander die Einbindung von dATP und dCTP begünstigt. Diese „proteinbasierte“ Synthese gewährleistet die Produktion einer präzisen Dinukleotid-Wiederholung und verlagert damit die Quelle der genetischen Information effektiv von einer DNA-Sequenz auf die dreidimensionale Faltung eines Proteins. 4
Die zentrale Neuheit von Deng et al. (2026) liegt in dem enzymatischen Mechanismus, durch den Drt3b unabhängig einen komplementären DNA-Strang synthetisiert und so einen doppelsträngigen Duplex erzeugt, ohne auf eine Nukleinsäure-Matrize angewiesen zu sein.
Dieser Mechanismus hat tiefgreifende Auswirkungen sowohl auf die Evolutionsbiologie als auch auf die synthetische Technik. […] Dieser Durchbruch definiert auch die funktionellen Grenzen der Polymerase-Superfamilie neu und legt nahe, dass andere „verwaiste“ Reverse-Transkriptasen sequenzspezifische, matrizenunabhängige Fähigkeiten besitzen könnten. […]
Während die Studie bestätigt, dass das Phagenprotein ST61 diesen Komplex aktiviert, bleibt der genaue Signaltransduktionsweg, der die Antiphagenabwehr auslöst, unklar. Darüber hinaus ist das endgültige Schicksal der synthetisierten DNA-Wiederholungen unbekannt: Wirken sie als kompetitive Köder, die die virale Replikationsmaschinerie binden, oder dienen sie als Signal für nachgeschaltete „Effektor“-Proteine, die den programmierten Zelltod (abortive Infektion) auslösen? Zudem bleibt die Frage nach der Termination bestehen – was bestimmt die endgültige Länge dieser repetitiven Polymere? Zu verstehen, ob der DRT3-Komplex durch intrinsische Prozessivität begrenzt ist, wird für das Verständnis seines Mechanismus entscheidend sein. Da sich unser Rahmenkonzept auf „proteinkodierte“ DNA ausweitet, wird deutlich, dass das Repertoire molekularer Informationssysteme weitaus vielfältiger ist, als unsere Lehrbuchmodelle einst vermuten ließen.5
Nield, D. (2026, April 21). DNA can be built in a way we’ve never seen before, study finds. ScienceAlert. https://www.sciencealert.com/dna-can-be-built-in-a-way-weve-never-seen-before-study-finds
Replikation – Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Replikation
Nield, D. (2026, April 21). DNA can be built in a way we’ve never seen before, study finds. ScienceAlert. https://www.sciencealert.com/dna-can-be-built-in-a-way-weve-never-seen-before-study-finds
Deng, P., Lee, H., Armijo, C., Wang, H., & Gao, A. (2026). Protein-templated synthesis of dinucleotide repeat DNA by an antiphage reverse transcriptase. Science, eaed1656. https://doi.org/10.1126/science.aed1656
Deng, P., Lee, H., Armijo, C., Wang, H., & Gao, A. (2026). Protein-templated synthesis of dinucleotide repeat DNA by an antiphage reverse transcriptase. Science, eaed1656. https://doi.org/10.1126/science.aed1656
Darüber hinaus ist das endgültige Schicksal der synthetisierten DNA-Wiederholungen unbekannt... sieht man das nicht jeden Tag?
oder auch: was sind Markow-Ketten?