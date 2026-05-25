Eine neue Studie in Bakterien zeigt “DNA lässt sich auf eine bisher unbekannte Weise aufbauen.”

Für die Herstellung DNA braucht man normalerweise eine Vorlage anhand derer die

DNA-Polymerase eine Kopie von einer DNA-Vorlage

oder

eine Reverse Transkriptase DNA von einer RNA-Vorlage

herstellt.

Wissenschaftler der Stanford Universität haben nun entdeckt, dass Polymerasen ohne Vorlage funktionieren. Die Form der Polymerase selbst dient dabei als Vorlage für die de novo Synthese von DNA, ganz ohne Vorlage, sozusagen aus dem Nichts. Das Kopierenzym selbst scheint die Kopiervolage zu sein oder in sich zu tragen.

Das ist auch Evolutionär spannend für die Frage, was zuerst da war, Enzyme oder die DNA Vorlage, um Enzyme herzustellen. Haben bereits bestehende Proteine die DNA aus dem Nichts erschaffen?

„Diese Erkenntnisse erweitern das Funktionsspektrum der Nukleinsäurepolymerasen und enthüllen einen proteinbasierten Mechanismus für die sequenzspezifische DNA-Synthese.“

Wie bei CRISPR-Cas9 handelt es sich beim beobachteten Mechanismus um einen Teil des “Immunsystems” von Bakterien, welche für die Abwehr von Bakteriophagen zuständig ist.

Diese mit der “immun”abwehr zusammenhängenden reversen Transkriptasen (DRTs), die Bakterien zur Abwehr von Virenangriffen nutzen, in diesem Fall Drt3b (Defense-associated Reverse Transcriptase 3) fungiert als eigene Bauanleitung für die herzustellende DNA.

Diese Studie identifiziert jedoch einen ausgeklügelten bakteriellen Abwehrmechanismus, bei dem das Enzym Drt3b einen Poly(AC)-DNA-Strang ohne jegliche Nukleinsäure-Matrize synthetisiert. Stattdessen nutzt das Enzym seine eigene Proteinstruktur als „physikalische Form“. Mithilfe hochauflösender Kryo-EM und biochemischer Assays konnten die Forscher nachweisen, dass bestimmte Aminosäuren im aktiven Zentrum von Drt3b, insbesondere Glu26 und Arg253, eine sterische und elektrostatische Umgebung schaffen, die nacheinander die Einbindung von dATP und dCTP begünstigt. Diese „proteinbasierte“ Synthese gewährleistet die Produktion einer präzisen Dinukleotid-Wiederholung und verlagert damit die Quelle der genetischen Information effektiv von einer DNA-Sequenz auf die dreidimensionale Faltung eines Proteins.