Einige meiner Leser scheinen zu glauben, Holger und ich könnten ihnen mit medizinischen Ratschlägen (wie mögliche Behandlungen, Mittel und deren Dosierungen) helfen, und schicken mir ihre Krankengeschichten mit Bitte um Rat und Hilfe.

Bitte schickt mir NICHT eure Krankengeschichten!

(Bild KI generiert mit Bing)

Ich bin Biologin mit Spezialisierung auf Protein Engineering. Mein Doktor ist ein Doktor rer. nat. und nicht Dr. med.. Ich habe Erfahrung mit Prokaryoten, die haben nicht einmal einen Zellkern. Vielzeller mit Zellkern sind nicht mein Ding. Ich habe aktuell kein Labor und kann nur mit dem arbeiten, was andere veröffentlich haben.

Meine Zielgruppe waren am Anfang die Juristen, weil Juristen “nur” glaubhaft machen müssen und man somit wissenschaftlich freier argumentieren kann, solange man alles mit Quellen belegen kann.

Nun lesen auch Ärzte, Heilpraktiker und Betroffene mit. Die theoretisch-wissenschaftliche Datenlage muss jedoch nicht die Realität in der medizinischen Praxis widerspiegeln.

Ich bin auch nicht als Gutachterin bei Gericht tätig! Bitte fragt mich nicht nach Gutachten. Manchmal springe ich bei Anwälten ein, wenn sie mich direkt darum bitten, aber nur in absoluten Ausnahmefällen, falls sich keiner mit Renommee, Namen und Institution findet.

Holger Reißner ist European Industrial Engineer. Seine Kernkompetenz ist Aufklärungsarbeit und anregen zum selbst Denken.

Menschenmedizin ist nicht unser Ding! Wir dürfen das auch rein rechtlich nicht.

Ärzte und Heilpraktiker sind dafür ausgebildet betroffenen Menschen aufmerksam zuzuhören und gezielt zu behandeln.

Basierend auf gesichertem Hintergrundwissen und viel klinischer Erfahrung sind sie in der Lage qualifizierte Entscheidungen gemeinsam mit den Patienten zu treffen.

Meine Email ist meist kurz vor dem Limit und selbst bei Telegramm komme ich nicht mehr hinterher.

(Bild KI generiert mit Bing)

Das, was für Krankengeschichten gilt, gilt auch für Behördenanfragen und dergleichen, bitte setzt mich NICHT ins CC, ich kann mit euren Anfragen an diverse Behörden nichts anfangen. Ich möchte auch nicht ungefragt auf eure Rundmails mit Corona-Informationen. Die lösche ich ungelesen.

Ich lese aus diesem Grund kaum noch Emails und bin daher über Email kaum noch erreichbar.

Wir haben kein Team und keine Sekretärin und sind zudem noch viel unterwegs. Wenn ich nach einer Woche meine Mailbox öffne, vergeht mir direkt die Lust das abzuarbeiten.

Datenschutz beginnt bei der eigenen Krankengeschichte und euren Behördenanfragen!

Verteilt eure privaten und medizinischen Daten nicht per Email.

Wer medizinische Hilfe sucht findet sie hier:

MGWFD https://www.mwgfd.org/therapeutenvermittlung/

Hippokratischer Eid: https://www.aerzte-hippokratischer-eid.de/

Valdesana: https://valdesana.de/

Was können wir gut und gerne leisten?

Wir berichten was in der veröffentlichen Literatur zu finden ist, und setzen diese Informationen im Kontext geordnet zusammen.

Wir lassen Euch an der Gesundheits- und Krankengeschichten von uns und unserer Familie (natürlich nur mit deren Einverständnis) teilhaben.

Wir berichten von unseren eigenen experimentellen Erfahrungen.

Wir berichten - natürlich anonymisiert - von den Erfahrungen von Ärzten und Heilpraktikern aus unserem Umfeld.

Wir dürfen Hinweise auf Literatur und bereits veröffentlichte Behandlungspläne geben.

Wir zitieren allgemeine präventive Hinweise aus der Zeit vor Corona, die man z. Bsp. auch auf den Webseiten der Krankenkassen finden kann.

Wir teilen die Informationen zu „legalem Doping“ aka “gesundes Leben” bzw. auf Neudeutsch „Biohacking“.

Wie ihr mit diesen Informationen - hoffentlich kritisch und bewusst - eigenverantwortliche umgeht, bleibt Euch selber überlassen!

Lest die Literatur in den Fußnoten und nicht nur meine Zusammenfassungen.

Wer mit sich mit dem Gedanken an Selbstexperimenten trägt, trägt auch die volle Verantwortung dafür und sollte daher die theoretischen Grundlagen kennen und verstehen.

Wer sich ohne fachlich-medizinische Begleitung auf ungesichertes Terrain begibt kann sich selbst schaden. Das gilt auch und insbesondere für „Entgiftung“ und „Ausleitende Maßnahmen“ - das kann schief gehen, wenn man zu viele Altlasten auf einmal freisetzt und diese freigesetzten Altlasten nicht gleichzeitig bindet und so unschädlich macht.

Appell an alle Leser:

„Übernimm die Eigenverantwortung für Dich und Deine Gesundheit!“

Seid immer offen und kritisch!

Informiere Dich umfassend und hole Dir medizinischen Rat bei den Experten dafür!

Hinweis an alle Neider:

Meine Artikel sind kostenfrei für alle Interessierten zugänglich und das bleibt auch so.

Ich habe keinerlei Interesse an Neiddebatten - dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade, da lese ich lieber wissenschaftliche Literatur. Ich habe daher bewusst von Anfang an auf Monetarisierung verzichtet und alle diese Knöpfe abgeschaltet.

Holger und ich verkaufen unser Wissen nicht - weder an den Staat, Gruppen oder Vereine und schon gar nicht an die Pharmaindustrie!

Wir sind ehrenamtlich und ohne Vortagshonorare unterwegs. Wir freuen uns über eine kostenfreie Unterkunft und Reisekostenerstattung.

Unsere Broschüren werden zum Selbstkostenpreis weitergegeben und stehen als Druckvorlage kostenlos zur Verfügung.

Bücher und Artikel schreiben kostet Zeit und ist für mich Hobby und Entspannung, wenn ich dazu komme. Ich schreibe mir in meinen Büchern den Frust von der Seele, das spart den Therapeuten.

Wer selbst ein Buch veröffentlicht hat weiß, dass man mit Kleinauflagen und ohne Bestsellerautor zu sein praktisch nichts verdient. Zudem sind die den Büchern zu Grunde liegenden Rohversionen kostenlos auf Substack verfügbar .

Zitat meines Mikrobiologie Professors: „Wenn sie mit Ihren Büchern Geld verdienen wollen, dann schreiben sie ein Kochbuch!“ Er hat damals bei seinem Lehrbuch draufgezahlt und war ein wenig gefrustet, als er das in der Vorlesung erzählt hat.

Warnhinweise für Ärzte und Heilberufe

„Jeder trägt die Verantwortung für sein aktuelles Wissen und die anwandten Therapien!“

Die von mir zitierte Literatur beschreibt in vitro bzw. in vivo Experimente oder teils sogar nur theoretische Überlegungen. Das muss man unterscheiden und abwägen.

Meine Artikel sollen nicht das lesen der Originalstudien ersparen, sondern das Lesen und Verstehen der Originale erleichtern.

Was argumentativ aus juristischer Sicht hilfreich sein kann, muss nicht aus medizinischer Sicht sinnvoll sein. Eine juristische Unterscheidung sollte jedoch vom Arzt getroffen werden, wenn ein Patient klagen will. Hier muss der Arzt auch juristisch sauber argumentieren. Das kann für den Patienten den Unterschied zwischen Sieg und Entschädigung oder juristische Niederlage und somit nicht bezahlbaren aber notwendigen Therapien bedeuten.

Ein Leser aus dem medizinischen Bereich kann sich nicht auf Substack Artikel berufen, diese sind nicht zitierfähig. Es können nur zitierfähige, wissenschaftliche Originalquellen als Referenz genutzt werden. Diese finden sich in den Fußnoten der Artikel oder als Links in den Artikeln.

Info für Anwälte und Juristen

Substack Artikel sind vor Gericht nicht zitierfähig, auch wenn sie netter und unterhaltsamer als die zugrunde liegenden wissenschaftlichen Originalartikel zu lesen sind. Ihr dürft gerne kopieren und sachlich umformulieren. Als Referenz ist jedoch immer eine passende, zitierfähige, wissenschaftliche Originalarbeit anzugeben.

Die Inhalte und Belege sind passend zu dem jeweiligen Fall auszuwählen. Dafür sollte man diese Quellen jedoch auch halbwegs verstanden haben.

Fazit:

Wer Holger und mich um medizinischen Rat fragt, wird als Antwort in Zukunft den Link zu diesem Artikel bekommen.