Beweis
Unzählige Menschen, die in Hilflosigkeit alleine gelassen sind, treffen auf unzählige Ärzte, die im Semmelweis-Reflex verfangen sind und sich opportunistisch auf die Seite der Herrschenden schlagen, um nicht sehen zu müssen, bei was sie weitgehend unkritisch mitgemacht haben.

Wie kriegen wir die Medizin wieder zurück auf die Seite der Menschen und ihrer konkreten Körper? Weg von ideologischer und kollektivistisch modellierter "Volksgesundheit" zurück zu ihrem seinerzeitigen Ethos?

Das halte ich für die entscheidende Frage der Zeit. Wie entscheidend die ist, sieht man auch an der Repression, der kritische Ärzte bis heute unterliegen. Aber auch an euren überfüllten Postfächern.

