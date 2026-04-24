Eugenol ist der Hauptbestandteil (70–90 %) des ätherischen Öls der Gewürznelke (Syzygium aromaticum).

“Eugenol, auch Nelkenöl genannt, ist ein aus Nelken gewonnenes Aromaöl, das häufig als Aromastoff für Lebensmittel und Tees sowie als pflanzliches Öl zur äußerlichen Anwendung bei Zahnschmerzen und seltener zur oralen Einnahme bei Magen-Darm- und Atemwegsbeschwerden eingesetzt wird. Eugenol in therapeutischen Dosen steht nicht im Verdacht, erhöhte Leberenzymwerte oder klinisch erkennbare Leberschäden zu verursachen; die Einnahme hoher Dosen, beispielsweise bei einer Überdosierung, kann jedoch zu schweren Leberschäden führen.”

Eine Überdosis wären 10-30 ml des Öls.

Verkauft wird Nelkenöl gegen Zahnschmerzen online in 10 ml -30 ml Fläschchen. Und nein, ich habe keinerlei Kontakt zu den Herstellern. Das sind nur die Varianten, die ich mir zu persönlichen Versuchszwecken bestellt habe. Holger versucht es aktuell mit Gewürznelken lutschen direkt aus dem Gewürzschrank.

Alternativ kommt Eugenol in Piment (Nelkenpfeffer), Basilikum (insbesondere im „Heiligen Basilikum“/Tulsi), Zimt (vor allem in den Blättern) und Lorbeer vor.

Tulsi gibt es als Tee. Meine Lieblingsmischung ist seit vielen Jahren Tulsi Harmonie, den kenne ich seit Jahren und habe ihn schon vor 15 Jahren getrunken. Nur leider nicht mehr in letzter Zeit. Nun habe ich ihn nachbestellt.

Der kleine aber feine Unterschied:

In der Gewürznelke dominiert das normale Eugenol (bis zu 90 %).

Im Heiligen Basilikum (Tulsi) oder bestimmten australischen Pflanzen kann der Anteil an Methyleugenol deutlich höher sein.

Das kann vom Pflanzenteil, Erntezeitpunkt und Erntemethode abhängen.

Es ist aber immer sowohl Eugenol als auch Methyleugenol in den Pflanzen enthalten.

Eugenol ist ein Klassiker der pflanzlichen Medizin:

Zahnmedizin: Eugenol wird oft mit Zinkoxid zu einer Paste gemischt („Zinkoxid-Eugenol-Zement“), die als provisorische Füllung oder zur Beruhigung des Zahnnervs dient.

Lebensmittel: Als Aroma und Konservierungsstoff.

Parfümerie: Wegen des würzigen Duftes in Seifen und Parfüms.

Eugenol gegen MCAS

Was MCAS ist habe ich hier zusammengefasst:

MCAS betrifft sowohl gespikte Menschen als auch vom Shedding betroffene.

1997 konnte gezeigt werden, dass Eugenol gezielt ausgelöste systemische Anaphylaxie bei einer Dosis von 10 Mikrogramm pro Gramm Körpergewicht (kg) zu 100 % hemmte. Ratten, denen Eugenol injiziert worden war, zeigten eine signifikante, dosisabhängige Senkung der Histaminkonzentrationen im Serum. Die Untersuchung zeigt, dass Eugenol die physische Degranulation (das Entleeren der Speicherbläschen) verhinderte. Eugenol ist also ein Mastzellenstabilisator und zwar möglichweise direkt auf der genetischen Ebene, denn es konnte ebenfalls 1997 gezeigt werden, dass Methyleugenol induzierte systemische Anaphylaxie vollständig hemmte. Methyleugenol hemmte auch die durch Anti-Dinitrophenyl (DNP)-IgE ausgelöste lokale Anaphylaxie. Darüber hinaus hemmte Methyleugenol dosisabhängig die Histaminfreisetzung in Mastzellen, die durch die Verbindung 48/80 oder Anti-DNP-IgE aktiviert wurden. Eine Northern-Blot-Analyse zeigte, dass in mit Methyleugenol behandelten Mastzellen im Vergleich zu denen ohne Methyleugenol ein signifikant reduzierter Gehalt an mRNA der L-Histidin-Decarboxylase (HDC) exprimiert wurde. Wir schließen daraus, dass Methyleugenol die Histaminfreisetzung und die Überexpression des HDC-Gens in Mastzellen direkt beeinflusst.

2015 konnte man bei allergischem Asthma in Mäusen an Gewebeproben zeigen, dass Eugenol verhindert, dass zu viele Eosinophile (weiße Blutkörperchen, die Allergien mit verursachen) in die Lunge einwandern. NF-κB, ein Entzündungsmediator wird von Eugenol blockiert und „Wächter-Proteine“ (IκBα), die NF-κB im Zaum halten, werden gestärkt. Eugenol schaltet bei Mäusen Entzündungen somit direkt am Ursprung der Signalkette ab und behandelt nicht nur Symptome.

Eugenol kann auch bei Dermatitis bei Mäusen helfen, aber nicht in reiner Form, da reizt es die Haut. Bei Histamin bedingten Hautproblemen sollte man es wohl eher nicht auf den direkt betroffenen Stellen anwenden.

Fazit:

Die Wirkung und Wirkungsweise von Eugenol ist in der Medizin bekannt und so etabliert, dass es dazu kaum Labordaten gibt und die wenigen Daten die es gibt, sind fast alle von einer einzigen Arbeitsgruppe.

Da das Mittel aber so traditionell etabliert ist, weiß man, wie man es anwenden kann und bekommt es im Reformhaus oder Edeka, da meist von Yogi Tea, aber mit Süßholz, das mag ich nicht.

Holger und ich werde somit Selbstversuche mit Tulsi Tee und Nelkenöl durchführen und schauen, ob damit die MCAS bedingte Shedding Symptomatik besser wird. Wenn das funktionieren sollte, wären das billige, massentaugliche Mittel.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: