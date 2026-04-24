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Annett
12h

Hi Sabine, ich nehme Eugynol in grösserer Menge mit Erfolg seit langem- wirkt sogar gegen Falten😂! Und zwar nach dem Rezept von Tim Goyetche, dem ich seit längerem folge. Man kocht sich sein Nelkenwasser nach seinem Rezept selbst. Es gibt es riesige FB Gruppe mit grossen Erfolgen zu dem Thema. Nachdem er erst nicht mehr als 3x1oz. Empfohlen hat, ist er jetzt sicher, dass auch grössere Mengen gut verträglich sind. Gerade hatte er auch das Mcas Thema- mit demselben Ergebnis. Die Selbstherstellung von Eugynol ist total easy.

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2 replies by DrBines verbales Vitriol
The BarefootHealer's avatar
The BarefootHealer
15h

Followng with interest, please keep us posted on the results.🤔🤗🙏

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