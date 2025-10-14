Die WHO warnt (mal wieder) - Immer mehr Antibiotika sind wirkungslos
Mir fallen spontan 3 erprobte, funktionierende Alternativen zu Antibiotika ein
Die Tagesschau meldet aktuell: Warnung der WHO: Immer mehr Antibiotika wirken nicht mehr | tagesschau.de
Davon abgesehen, dass das vorhersehbar war und selbst die Entdecker vor einem breiten Einsatz gewarnt hatten, fallen mir spontan drei alte, erprobte Alternativen zu Antibiotika ein:
Balds Augensalbe für Anwendungen auf der Haut und den Augen
Methylenblausilber bei Sepsis
Phagentherapie
Ich habe Phagentherapie im ersten Semester “Biologie für Mediziner” mit betreut. Das wurde/wird den Medizinern in Freiburg beigebracht.
Die Phagentherapie ist in Osteuropa etabliert und vom Frauenhoferinstitut erforscht.
Resistance to antibiotics? Phage therapy can help
https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/research/Articles/2020/bioeconomy/Fraunhofer-magazine-1-2020-solving-the-antibiotics-crisis.pdf
Schon vor vielen Jahren gab es den Forschungsverbund Phage4cure.
https://dl.phage.directory/.attachments/09a2fc9a78b18774a12eff75a8460332/758eadce/PhageDirectoryPhageFuturesEU2019PostShowReport.pdf
Auch in den USA erforscht man die Phagentherapie wieder.
Berryhill BA, Gil-Gil T, Smith AP, Levin BR. The future of phage therapy in the USA. Trends Mol Med. 2025 Apr 22:S1471-4914(25)00084-X. doi: 10.1016/j.molmed.2025.03.013. Epub ahead of print. PMID: 40268588; PMCID: PMC12353889. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40268588/
Fazit
Sowohl WHO als auch die deutschen Medien zeichnen sich erneut durch Ignoranz und Panikmache aus, statt die Alternativen zu fördern und die Antibiotika ruhen zu lassen, bis sich die Resistenzen (in ein paar Jahren) wieder verloren haben, sobald der Selektionsdruck auf diese Gene weg ist.
Statt funktionierende, altbewährte Alternativen einzusetzen, versucht man mehr vom nicht mehr funktionierenden zu finden, weil Antibiotika einfache Chemikalien sind und somit gewinnbringend vermarktet werden können, anders als Phagen oder Methylenblausilber.
Mit der richtigen Ausrüstung kann jeder Phagen aus der Kläranlage isolieren (aber nur im Sommer!!!!, sonst hat man Sporen von Detritus fressenden Bakterien und die wird man nicht los).
Dann macht man eine Flüssigkultur der Bakterien des Patienten. Setzt die Phagenmischung zu und wartet, bis die Lösung sich klärt. Die passenden Phagen haben sich vermehrt und können isoliert und angewendet werden.
Dafür braucht man aber entsprechende Bruträume und das ist nicht mehr normierter Pharmastandard, sondern eine zufällige, von der Natur bestimmte Hausmischung. Die Mischung macht es, weil gegen Mischungen ist es schwer Resistenzen zu entwickeln. Das verstößt aber gegen die strengen Regeln der Pharmaindustrie, welcher sie sich selbst regelmäßig entzieht.
Bald’s Eye salve kann sich jeder selbst mischen genau wie Argochrom. Dafür braucht man keinen Arzt oder Apotheker mehr. Balds eye salve mischt man aus Lebensmitteln und einer Zutat, die man bei Metzger oder Chemikalienversand gesondert bestellen muss (Gallenflüssigkeit vom Rind, alternativ die reine Form aus dem Chemikalienersand). Argochrom braucht nur kolloidales Silber in Pulverform und Methylenblau in Pulverform.
Souveränität und Unabhängigkeit von der Pharmaindustrie ist aber nicht gewünscht.
Zuerst möchte ich Sabine für ihre unermüdliche und mutige Arbeit danken. Ihre Stimme ist von unschätzbarem Wert – nicht nur für Deutschland, sondern weltweit.
Schauen wir genau hin, was die WHO eigentlich tut – warnt sie wirklich, oder hält sie Informationen zurück?
Wieder einmal wird die Antibiotika-Resistenzkrise als biologisches Problem dargestellt, obwohl sie in Wahrheit ein Systemproblem ist – die Folge jahrzehntelanger einseitiger medizinischer Logik, einer Monokultur der Antibiotika und eines blinden Glaubens an chemische Kontrolle.
Was jetzt unter dem Banner der Sicherheit eingeführt wird, droht die natürliche Zusammenarbeit zwischen Mensch, Bakterium und Umwelt weiter zu zerstören. Viele Menschen wissen nicht, dass Bakterien keine Feinde sind – sie bilden ein Ökosystem in uns, die Grundlage unseres Lebens. Doch genau darüber schweigt die Wissenschaft – und insbesondere die WHO.
Warum ist das so? Was bringt Menschen in solchen Positionen dazu, den Tod von Millionen in Kauf zu nehmen – oder gar als profitabel zu betrachten? Wie lässt sich das moralisch noch begreifen?
Wenn Millionen von Leben auf dem Spiel stehen, weil öffentliche Institutionen bewährte Alternativen ignorieren, ist das kein technisches Thema mehr, sondern eine politische und ethische Krise.
Wie können Menschen mit Gewissen noch für unabhängige klinische Studien zu Phagentherapie, Methylenblau, Argochrom und anderen historisch belegten Methoden eintreten?
Wie sollen Ärztinnen und Ärzte Schutz und Finanzierung erhalten, um diese Ansätze weiter zu erforschen, wenn Transparenz von WHO, EU und nationalen Behörden längst zur Illusion geworden ist?
Anstatt die biologische Widerstandskraft wiederzuentdecken – etwa durch natürliche Phagen oder Redox-Therapien – wählt man erneut den Weg der synthetischen Intervention und der patentierten Kontrolle.
Wer genau hinsieht, erkennt, dass das, was jetzt vorbereitet wird, eher einer Waffe gleicht als einem Heilungsplan.
Die wahre Gefahr liegt also nicht in der Mikrobe, sondern im Verlust des Gleichgewichts – zwischen Wissenschaft und Natur, zwischen Wissen und Macht, zwischen Fürsorge und Politik.
Und genau das wollen viele nicht sehen: dass die Krankheit des Systems tiefer sitzt als die Infektion selbst.
Gleichzeitig: Wenn jemand krank wird, will er geheilt werden.
Aber was geschieht, wenn gerade jene, die Wissen besitzen, unzuverlässig werden – und erneut zulassen, dass Leid und Tod zu einem Geschäft werden?
Sollen wir dann weiter wegsehen, streiten, resignieren – und sterben, weil die Gier und Macht einer kleinen Elite größer geworden sind als je zuvor?
ARTE strahlte vor Jahren (mehr als 10) eine Reportage zur Therapie mit Phagen aus. Darin u.a. die Reise eines Franzosen nach Georgien für eine "illegale" Behandlung einer nicht-heilende ln Unterschenkel Wunde wg. multiresistenten Keimen und die erfolgreiche Behandlung eines Brandopfers an einem Militärhospital in Belgien (?). Diese wurde unter Berufung auf das Helsinki-Protokoll möglich, das Behandlung mit nicht genehmigten Heilverfahren erlaubt, wenn alle zugelassenen nicht mehr helfen.
Der Beitrag könnte bei YT noch zu finden sein.