monique
Zuerst möchte ich Sabine für ihre unermüdliche und mutige Arbeit danken. Ihre Stimme ist von unschätzbarem Wert – nicht nur für Deutschland, sondern weltweit.

Schauen wir genau hin, was die WHO eigentlich tut – warnt sie wirklich, oder hält sie Informationen zurück?

Wieder einmal wird die Antibiotika-Resistenzkrise als biologisches Problem dargestellt, obwohl sie in Wahrheit ein Systemproblem ist – die Folge jahrzehntelanger einseitiger medizinischer Logik, einer Monokultur der Antibiotika und eines blinden Glaubens an chemische Kontrolle.

Was jetzt unter dem Banner der Sicherheit eingeführt wird, droht die natürliche Zusammenarbeit zwischen Mensch, Bakterium und Umwelt weiter zu zerstören. Viele Menschen wissen nicht, dass Bakterien keine Feinde sind – sie bilden ein Ökosystem in uns, die Grundlage unseres Lebens. Doch genau darüber schweigt die Wissenschaft – und insbesondere die WHO.

Warum ist das so? Was bringt Menschen in solchen Positionen dazu, den Tod von Millionen in Kauf zu nehmen – oder gar als profitabel zu betrachten? Wie lässt sich das moralisch noch begreifen?

Wenn Millionen von Leben auf dem Spiel stehen, weil öffentliche Institutionen bewährte Alternativen ignorieren, ist das kein technisches Thema mehr, sondern eine politische und ethische Krise.

Wie können Menschen mit Gewissen noch für unabhängige klinische Studien zu Phagentherapie, Methylenblau, Argochrom und anderen historisch belegten Methoden eintreten?

Wie sollen Ärztinnen und Ärzte Schutz und Finanzierung erhalten, um diese Ansätze weiter zu erforschen, wenn Transparenz von WHO, EU und nationalen Behörden längst zur Illusion geworden ist?

Anstatt die biologische Widerstandskraft wiederzuentdecken – etwa durch natürliche Phagen oder Redox-Therapien – wählt man erneut den Weg der synthetischen Intervention und der patentierten Kontrolle.

Wer genau hinsieht, erkennt, dass das, was jetzt vorbereitet wird, eher einer Waffe gleicht als einem Heilungsplan.

Die wahre Gefahr liegt also nicht in der Mikrobe, sondern im Verlust des Gleichgewichts – zwischen Wissenschaft und Natur, zwischen Wissen und Macht, zwischen Fürsorge und Politik.

Und genau das wollen viele nicht sehen: dass die Krankheit des Systems tiefer sitzt als die Infektion selbst.

Gleichzeitig: Wenn jemand krank wird, will er geheilt werden.

Aber was geschieht, wenn gerade jene, die Wissen besitzen, unzuverlässig werden – und erneut zulassen, dass Leid und Tod zu einem Geschäft werden?

Sollen wir dann weiter wegsehen, streiten, resignieren – und sterben, weil die Gier und Macht einer kleinen Elite größer geworden sind als je zuvor?

Guy-Harald Hofmann
ARTE strahlte vor Jahren (mehr als 10) eine Reportage zur Therapie mit Phagen aus. Darin u.a. die Reise eines Franzosen nach Georgien für eine "illegale" Behandlung einer nicht-heilende ln Unterschenkel Wunde wg. multiresistenten Keimen und die erfolgreiche Behandlung eines Brandopfers an einem Militärhospital in Belgien (?). Diese wurde unter Berufung auf das Helsinki-Protokoll möglich, das Behandlung mit nicht genehmigten Heilverfahren erlaubt, wenn alle zugelassenen nicht mehr helfen.

Der Beitrag könnte bei YT noch zu finden sein.

