Die Tagesschau meldet aktuell: Warnung der WHO: Immer mehr Antibiotika wirken nicht mehr | tagesschau.de

Davon abgesehen, dass das vorhersehbar war und selbst die Entdecker vor einem breiten Einsatz gewarnt hatten, fallen mir spontan drei alte, erprobte Alternativen zu Antibiotika ein:

Balds Augensalbe für Anwendungen auf der Haut und den Augen

Methylenblausilber bei Sepsis

Methylenblau Ramanspektrostkopie von Methylenblausilber DrBines verbales Vitriol · Aug 11 Die Kombination von Methylenblau und Kolloidalem Silber wurde in den 1920er Jahren gegen Sepsis und bei anderen Problemen eingesetzt. Hergestellt wurde die Kombi unter dem Namen Argochrom von Merck. Read full story

Phagentherapie

Ich habe Phagentherapie im ersten Semester “Biologie für Mediziner” mit betreut. Das wurde/wird den Medizinern in Freiburg beigebracht.

Die Phagentherapie ist in Osteuropa etabliert und vom Frauenhoferinstitut erforscht.

Resistance to antibiotics? Phage therapy can help

https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/research/Articles/2020/bioeconomy/Fraunhofer-magazine-1-2020-solving-the-antibiotics-crisis.pdf

Schon vor vielen Jahren gab es den Forschungsverbund Phage4cure.

https://dl.phage.directory/.attachments/09a2fc9a78b18774a12eff75a8460332/758eadce/PhageDirectoryPhageFuturesEU2019PostShowReport.pdf

Auch in den USA erforscht man die Phagentherapie wieder.

Berryhill BA, Gil-Gil T, Smith AP, Levin BR. The future of phage therapy in the USA. Trends Mol Med. 2025 Apr 22:S1471-4914(25)00084-X. doi: 10.1016/j.molmed.2025.03.013. Epub ahead of print. PMID: 40268588; PMCID: PMC12353889. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40268588/

Fazit



Sowohl WHO als auch die deutschen Medien zeichnen sich erneut durch Ignoranz und Panikmache aus, statt die Alternativen zu fördern und die Antibiotika ruhen zu lassen, bis sich die Resistenzen (in ein paar Jahren) wieder verloren haben, sobald der Selektionsdruck auf diese Gene weg ist.

Statt funktionierende, altbewährte Alternativen einzusetzen, versucht man mehr vom nicht mehr funktionierenden zu finden, weil Antibiotika einfache Chemikalien sind und somit gewinnbringend vermarktet werden können, anders als Phagen oder Methylenblausilber.

Mit der richtigen Ausrüstung kann jeder Phagen aus der Kläranlage isolieren (aber nur im Sommer!!!!, sonst hat man Sporen von Detritus fressenden Bakterien und die wird man nicht los).

Dann macht man eine Flüssigkultur der Bakterien des Patienten. Setzt die Phagenmischung zu und wartet, bis die Lösung sich klärt. Die passenden Phagen haben sich vermehrt und können isoliert und angewendet werden.

Dafür braucht man aber entsprechende Bruträume und das ist nicht mehr normierter Pharmastandard, sondern eine zufällige, von der Natur bestimmte Hausmischung. Die Mischung macht es, weil gegen Mischungen ist es schwer Resistenzen zu entwickeln. Das verstößt aber gegen die strengen Regeln der Pharmaindustrie, welcher sie sich selbst regelmäßig entzieht.

Bald’s Eye salve kann sich jeder selbst mischen genau wie Argochrom. Dafür braucht man keinen Arzt oder Apotheker mehr. Balds eye salve mischt man aus Lebensmitteln und einer Zutat, die man bei Metzger oder Chemikalienversand gesondert bestellen muss (Gallenflüssigkeit vom Rind, alternativ die reine Form aus dem Chemikalienersand). Argochrom braucht nur kolloidales Silber in Pulverform und Methylenblau in Pulverform.

Souveränität und Unabhängigkeit von der Pharmaindustrie ist aber nicht gewünscht.