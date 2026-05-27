GeoffPainPhD hat mich darauf hingewiesen, dass 2-Hexyldecansäure auch als Produktionsrückstand aus der Synthese von ALC-0315 noch vorhanden sein könnte. Dieser Aspekt fehlt im Paper von Gabriele Segalla.

“2-Hexyldecansäure einer der wichtigsten Ausgangsstoffe bei der Synthese von ALC-0315”

Das Lipid ist möglicherweise unsauber und könnte Syntheserückstände von 2-Hexyldecansäure enthalten. Die HPLC Profile von ALC-0315 von 9 verschiedenen Herstellern sind alle unterschiedlich verunreinigt.

Für das ionisierbare Lipid ALC-0315 (einer der Hauptbestandteile der Lipid-Nanopartikel im BioNTech/Pfizer-COVID-19-Impfstoff) gibt es keine offizielle USP-Monographie, da es sich um einen neuartigen, herstellerspezifischen Hilfsstoff handelt. Die zulässigen Höchstwerte für Produktionsrückstände und Verunreinigungen sind daher nicht im Arzneibuch festgelegt, sondern wurden direkt im Zulassungsverfahren zwischen dem Hersteller und den Regulationsbehörden (wie EMA und FDA) definiert oder eben nicht definiert.

Das Produkt kann theoretisch sauber hergestellt werden und sollte in der HPLC so aussehen.

Der Peak ist bei ca. 5 min wie im obigen Paper, welches kommerziell hergestelltes ALC-0315 getestet hat.

Batchabhängige Analysen der bekannten Zulieferer Croda = Avanti, Merck, Evonik, Lipoid und Wilshire liegen mir jedoch nicht vor.

Getestet wurden die Lipide laut Rapporteur Rolling Review critical assessment report, Quality aspects, S. 159 wie folgt:

Durch visuelle Kontrolle oder Infrarotspektroskopie kann man Produktionsrückstände nicht detektieren.

Die Infrarotspektroskopie (IR oder FTIR) eignet sich nur sehr bedingt und in Ausnahmefällen zur Detektion von Produktionsrückständen. In der pharmazeutischen Qualitätskontrolle wird sie primär zur Identitätsprüfung von Rohstoffen eingesetzt, stößt bei der Reinheits- und Spurenanalytik jedoch schnell an ihre physikalischen Grenzen. Die regulatorischen Grenzwerte für unbekannte Rückstände oft bei 0,10 % bis 0,15 % oder im ppm-Bereich (z.B. bei Lösungsmitteln). Solch geringe Spuren sind für ein IR-Spektrometer schlicht unsichtbar.

Im Massenspektrometer sieht ALC-0315 noch katastrophaler aus:

Entsprechende MS-Daten von gelieferten Lipiden für die Herstellung von BNT162B2 liegen mir aktuell aber nicht vor.

Es wäre also sogar möglich, dass 2-Hexyldecansäure nicht nur als Abbauprodukt sondern bereits als Produktionsrückstand des Lipids selbst in das Produkt gelangt ist. Dieser Aspekt wurde in der Zulassung meines Wissens weder bedacht noch behandelt und auch von Gabriele Segalla nicht bedacht.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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