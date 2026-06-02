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Dr. Manfred Hauptreif's avatar
Dr. Manfred Hauptreif
11h

Das frustrierende an der ganzen Geschichte ist, dass es die unterschiedlichsten Abwehrstrategien gibt. Haupt-Linie ist ja immer noch IGNORIEREN. Wenn jemand dran bleibt mit Klagen, werden die Leute abgefischt, wenn man Experten benötigt. Bei meinem Verfahren, konnte ich nicht einmal Zeugen benennen, geschweige denn Experten. Dann gibt es die unterschiedlichsten Anwälte, die einen machen Kohle ohne den Ehrgeiz zu haben, für ihre Mandanten gewinnen zu wollen. die anderen haben nicht das Wissen. Ein paar Schreiben verfassen und horrende Summen von Rechtschutzversicherungen zu kassieren, ist die lohnendste Art Geld zu verdienen. Wären Anwälte an Entschädigungen beteiligt, wäre die Motivation sicher höher. (Grüße von Erin Brokowich). Richter haben erst recht keine Motivation, sich dem „Mainstream“ entgegen zu stellen. Selbst dann, wenn alles passt haben es Fachleute schwer, das Wissen an den Mann zu bringen.

An dieser Stelle ist Sabine ein höchst wichtiger Joker! Daher rührt mein Respekt für diese Arbeit für Sabine Stebel verbunden mit dem Wunsch, dass sich das Wissen verbreitet. 👍❤️👍

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Michael Fogelsang's avatar
Michael Fogelsang
1h

Ja,ja-gekauft wie gesehen, Pfizer-Basar (-Regel). Mein (geimpfter) Bekannter hat sich nun extra ein super teures Parfüm aus Polen kommen lassen, es hilft nur z.w. hab ich zuletzt festgestellt!

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