Die Tagesschau hat wieder einmal ihre fachliche Inkompetenz demonstriert.

Die Frage der Tagesschau lässt sich ganz einfach beantworten, weil man 2012 den Dreifachimpfstoff gegen Influenza bei Kindern getestet hat:

“TIV (trivalent inactivated flu vaccine) bot keinen Schutz vor Krankenhausaufenthalten bei pädiatrischen Patienten, insbesondere bei Kindern mit Asthma. Im Gegenteil, wir stellten ein dreifach erhöhtes Risiko für Krankenhausaufenthalte bei Patienten fest, die den TIV-Impfstoff erhalten hatten. Dies könnte nicht nur die Wirksamkeit des Impfstoffs widerspiegeln, sondern auch die Bevölkerungsgruppe der Kinder, die eher geimpft werden.”

Also selbst Kinder, die zur Risikogruppe der Asthmatiker gehören, sind mit Grippeimpfung schlechter dran.

Warum will man unbedingt die Kinder impfen statt der Alten?

Weil man erneut die Kinder als Schutzschild nutzen will, weil die Influenza Impfung bei alten Menschen die Infektionswahrscheinlichkeit mit Influenza erhöht (genau wie bei den Kindern). Die Liste der Studien, welche das Belegen, habe ich hier aufgelistet:

Bei Kindern gibt es bisher einfach weniger Studien, die zeigen, wieviel häufiger Krank sie werden durch die Impfung. Die Pharmaindustrie versucht vielleicht auch diese Datenlücke noch finanziell auszunutzen.

Die Tagesschau macht zudem noch den Vorschlag, man könne doch den nasalen Impfstoff nehmen. Ich schätze, die meinen FluMist.

Das Problem hierbei ist: Kinder shedden die lebenden Viren massiv und würden damit die älteren Erwachsenen um sich eher anstecken als schützen:

Zum Glück wird diese “kinderfreundlich” Impfung in Deutschland nicht von der Krankenkasse gezahlt, außer das Kind ist Spritzenphobiker. Damit dürfte sich das Shedding durch FluMist in Deutschland in Grenzen halten.

Diesmal hat die STIKO wohl vernünftig entschieden, Kindern nicht mit FluMist impfen zu lassen. Anders lief es auf Mallorca.

Is ja nicht so, dass ich das nicht vorhergesagt hätte.