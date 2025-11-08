DrBine’s Newsletter

miesepeter
14h

Sie tanzten um das Fläschchen rund,

der Trank so schwarz, der Atem wund.

Die kleinen Münder, rot verschmiert,

wie Hunger, der nach Leben giert.

Ein Tropfen glitt auf Omas Haut,

sie lächelt noch, doch längst vertraut

der Tod dem Haus, der Kinderhand,

die Sünden sät im Puppenland.

Die Glöckchen klingeln, Omas Blick

erstarrt im letzten Augenblick.

Die Kinder summen, sanft und fein,

vom lieben Tod ein Wiegeliedlein.

Und wo die süße Medizin

verlaufen ist – da welkt die Blümlein hin.

Das Haus wird still, die Wände lauschen,

wie Knochen unter Tapeten rauschen.

Egal - Hauptsache Omas Häuschen geht an die Eltern der Kinder. (Oder an den Staat).

Ernsthafte Frage: welche Mamas und Papas bringen ihr Kind freiwillig zum Kinderarzt um diesen Dreck in die kleinen Ärmchen pressen zu lassen?? Was sind das für Eltern?? Kapier ich nicht.

