Emmendingen ist die große Kreisstadt des Landkreises Emmendingen.

Emmendingen liegt ca. 17 km nördlich von Freiburg im Breisgau im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz.

Nachdem es mehrere Corona Krisenstabsprotokolle von großen Städten gab wie

Köln: Protokolle Corona-Krisenstab - FragDenStaat

Berlin: Geheime Berliner Corona-Protokolle: Einblick ins Krisenmanagement

Heidelber: Coronavirus: Die Lage in Heidelberg | Heidelberg

Wollte ich wissen, wie das in meiner Region abgelaufen war.

Freiburg hat sich rundweg geweigert etwas herauszugeben.

Emmendingen gibt ein anderes Bild ab. Es sieht so aus, als hätte die Stadt einfach Anweisungen ausgeführt, von denen niemand zu wissen vorgibt, woher diese Anweisungen kamen.

Am 31. März habe ich in Emmendingen angefragt:

https://fragdenstaat.de/anfrage/alle-protokolle-des-corona-krisenstabs/#nachricht-1109737

Die Antwort war: Abgelehnt weil verjährt. Man versuchte es sich erst einmal einfach zu machen.

Habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen und habe direkt gefragt, was man zu verbergen hat und dass man es sich nicht schwerer machen soll, als es nötig ist.

Angeblich hat man nichts zu verbergen und ich kann vorbei kommen, um mir die Unterlagen, die mich interessieren anzuschauen.

Mach ich doch gerne. 30 min min dem Fahrrad schaffe ich auch bei Autofahrverbot. Ich habe daher spezifiziert, was mich interessiert: Die wissenschaftlichen Grundlagen für die Maßnahmen, ob es eine Risikoeinschätzung gab oder ob man einfach nur abgenickt hat.

Die Antwort ist: Das war der Landkreis, wir haben damit als Stadt nichts zu tun. Wir haben auch keine Ahnung wer so was sie eine Risikoabschätzung gemacht haben könnte.

Vielleicht war es das Landratsamt?! Das liegt übrigens 2 Gehminuten vom Rathaus entfernt…

Das Gesundheitsamt sensationelle 900 m weit entfernt, wäre zu Fuß in 12 min zu erreichen gewesen.

Das macht Anfragen in Kleinstädten so spannend. Eigentlich alles nahe beieinander und man kennt sich. Daher habe ich gefragt, wenn ich denn nun fragen kann, wegen der Unterlagen:

Im Rathaus behauptet man, man hätte keine Ahnung, wer mein Ansprechpartner sein könnte.

Das macht keine gute Figur.

Also habe ich einfach mal beim Landratsamt nachgefragt:

Alle Protokolle des Corona Krisenstabs - FragDenStaat

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

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