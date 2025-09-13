Wenn ein Arzt hier mitliest, der die BioNTech Werbemail auch bekommen hat, hier hat er das Material um mal ein paar Rückfragen an BioNTech zu stellen, wenn er Lust und Zeit hat.

Die aktuelle Lage in Deutschland im Herbst 2025

Multipolar fasst die aktuelle Lage und Beschaffungsmisere sehr schön zusammen:

Gesundheitsministerium: Deutschland muss noch rund 16 Millionen Impfdosen von Herstellern kaufen / Tatsächlich verabreichte Mengen weisen auf Überversorgung hin / Robert Koch-Institut empfiehlt Corona-Präparate nach wie vor als „Standardimpfung“ 10. September 2025 Berlin. (multipolar) Die Bundesregierung kauft weiterhin Millionen Dosen der Corona-mRNA-Präparate ein. Auf Nachfrage von Multipolar teilte die Pressestelle des Bundesgesundheitsministeriums mit, dass Deutschland „für die Impfsaison 2025/26“ noch rund 15,6 Millionen Dosen des mRNA-Impfstoffs der Firmen BioNTech und Pfizer sowie rund 365.000 Dosen eines Proteinimpfstoffs des Herstellers Novavax erwarte. Rechtliche Grundlage dafür seien die während der Corona-Krise „durch die Europäische Kommission abgeschlossenen Lieferverträge“. Darüber hinaus würden im zentralen Lager des Bundes derzeit (Stand Ende August 2025) circa 5,5 Millionen Dosen des Herstellers BioNTech/Pfizer (mRNA-Impfstoff, angepasst an die Varianten KP.2 und JN.1) lagern. Bis zum Erreichen des Verfalldatums würden die zentral beschafften COVID-19-Impfstoffe für „den Fall der Versorgungsrelevanz“ gelagert, erklärte das Gesundheitsministerium. Kritiker gehen schon heute von einer massiven Überversorgung mit Corona-Präparaten aus: Im Zeitraum Anfang Juli 2023 bis Ende Juni 2024 wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lediglich circa 4,5 Millionen Dosen der COVID-19-Impfpräparate in Deutschland verabreicht. Im März meldete das Deutsche Ärzteblatt noch, dass der Bund keine weiteren COVID-19-Impfpräparate mehr kaufe. Zu dieser Zeit hätten sich noch sieben Millionen Dosen im zentralen Lager des Bundes befunden. Wegen der Beteiligung an der Impfstoffinitiative der EU-Kommission bestünden aber weiterhin Abnahmeverpflichtungen für Präparate der Hersteller BioNTech und Novavax. Diese würden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis mindestens 2026 kostenlos zur Verfügung gestellt. Das von den Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer hergestellte und an die SARS-CoV-2-Variante LP.8.1 angepasste aktuelle Impfpräparat wird laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ab Mitte September kostenfrei vom Bund zur Verfügung gestellt. Die Marktzulassung wurde im Juli vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für alle Personen ab einem Alter von sechs Monaten empfohlen und im Anschluss von der EU-Kommission freigegeben . Die KBV meldete , dass der Bund „mit der Verfügbarkeit der an LP.8.1 angepassten Comirnaty-Impfstoffprodukte“ die „Auslieferungen“ der an die Virusvarianten JN.1 und KP.2 angepassten Impfstoffprodukte einstelle. Sie berief sich dabei auf Informationen des beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) angesiedelten Zentrums für Pandemie-Impfstoffe und -Therapeutika (ZEPAI). Auf Nachfrage stellt das Gesundheitsministerium gegenüber Multipolar klar, dass sich der Auslieferungsstopp lediglich auf die älteren BioNTech/Pfizer-Impfstoffe beziehe. Vom Hersteller Novavax gebe es „weiterhin nur den an die Variante JN.1 angepassten Impfstoff“. Dieser sei nach den Empfehlungen der WHO und der EMA für die Impfsaison 2025/26 weiterhin geeignet und werde für die Arztpraxen verfügbar sein. [...]

Das Problem sind neben den unglaublichen MENGEN, dass folgende Varianten eingelagert sind/werden: KP.2 und JN.1

Schauen wir doch bei einer “vertrauenswürdigen” Quelle wie NTV oder der WHO, was aktuell in Deutschland kursiert:

“Eine Rolle dürfte aber auch die neue Corona-Variante Stratus (XFG) spielen. Sie scheint der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge noch ansteckender zu sein als ihre Vorgänger. In Deutschland ist sie laut RKI inzwischen für rund 65 Prozent aller nachgewiesenen Covid-Infektionen verantwortlich. Die zuvor führende Nimbus-Variante (NB.1.8.1) macht inzwischen nicht mal mehr ein Viertel der Fälle aus. "Dominante Varianten setzen sich deshalb durch, weil sie dem Immunsystem besser ausweichen können als andere Varianten", erklärt Specht.”

variant under monitoring (VUM) = Varianten unter Beobachtung

VOI ist nicht definiert im WHO Dokument (schlechter Stil) ist aber wahrscheinlich variant of interest = Variante von Interesse.

65% XFG und <25% (NB.1.8.1) sind unterwegs und man bietet einen “Impfstoff” gegen JN.1 an

Man könnten nun argumentiere, dass JN.1 noch nahe genug an den neuen Varianten dran ist, dass es einen Schutz bietet, auch wenn Dr. Specht klar sagt: “Dominante Varianten setzen sich deshalb durch, weil sie dem Immunsystem besser ausweichen können als andere Varianten."

Man könnte aber auch argumentieren wie bei NTV:

”Die gute Nachricht: Stratus ist zwar ansteckender, doch die bisherigen Analysen zeigen keine Hinweise darauf, dass das Virus gefährlicher geworden wäre. Die öffentliche Gesundheitsgefährdung schätzt die WHO als "gering" ein. Bislang gebe es keine Hinweise auf erhöhte Schweregrade oder Sterblichkeit durch Stratus. Viele Erkrankte berichten über Heiserkeit und einen schmerzhaft kratzenden Hals. "Anders formuliert: Unsere Immunität ist inzwischen so gut, dass Corona nur noch die üblichen Erkältungssymptome mit sich bringt", sagt Specht. "Die Zeit, in der das Virus massenhaft schwerwiegende Krankheitsverläufe verursacht hat, ist vorbei."

[…] Für gesunde Menschen ohne Risikofaktoren reicht die bestehende Immunität meist aus. "Es gibt mittlerweile so gut wie niemanden, der nicht mindestens einmal Kontakt mit dem Virus hatte - ob durch Impfung oder Infektion", sagt Specht. Diese Immunisierung schütze auch bei den neuen Varianten vor einem schweren Verlauf. Wer unsicher ist, sollte sich beim Hausarzt beraten lassen, ob ein Booster sinnvoll ist, rät der Experte.””

Was nun? Immunität von den Jahren zuvor reicht oder die neuen Varianten sind super im Ausweichen? Irgendwie widerspricht sich der “Experte” selbst.

Auch XFG ist nicht XFG, wie man bei NTV schön sehen kann. Etwas irritierend ist die Angabe Datenstand 9. September 2023. Vielleicht ein Tippfehler?

Wenn also gaaaaaaaanz alte Kontakte mit einem Coronavirus nun plötzlich als Schutz durch Kreuzimmunität reichen, obwohl neue Varianten besser im Ausweichen sind, etwas, was 2020-2023 vehement als Schwurbelei bestritten wurde und nun bei NTV zu lesen ist, warum dann mit veralteten “Impfstoffen” überhaupt impfen?

Die aktuelle Werbeaktion

Wenn der Staat doch ohnehin die Ware geordert hat und “kostenlos” zur Verfügung stellt, nachdem selbst jene, die sich nie auch nur eine Spritze haben setzen lassen mit ihren Steuermitteln dafür bezahlt haben, kostenlos ist es also nicht wirklich, sondern man hat Vorkasse geleistet für ein Produkt, welches man gar nicht will, warum machen die Hersteller dann noch Werbung?

Sie haben ihr Geld doch sicher?

Die vor Jahren über die EU georderte Menge wurde vom Staat abgenommen.

Es kann dem Hersteller somit vollkommen egal sein, ob jemand sein Produkt verwendet oder nicht, die Kohle fließt auch ohne, dass man das medizinische Personal mit Mails zuschüttet.

Aktuell flattern an wissenschaftlicher Peinlichkeit kaum zu überbietende Werbeaktionen von BioNTech/Pfizer bei mir rein zum einen aus deutschen Praxen, zum anderen aus der Schweiz.

Deutschland: Wie BioNTech die COVID-Gefahr beschreibt

“Covid-19 zeigt weiterhin saisonales Verhalten” - was im Modellierungen der P(l)andemie übrigens nicht berücksichtigt wurde, nur so am Rande.

“Risikogruppen sollten rechtzeitig geschützt werden – auch, um Belastungsspitzen im Gesundheitssystem zu vermeiden.” - Belastungsspitzen ist nicht das gleiche wie Überlastung, nur so nebenbei. Hier geht es nicht mehr darum, das Gesundheitssystem angeblich zu schützen (was nie der Fall war, es gab historische Unterauslastung )

Schauen wir uns mal die zitierten Quellen näher an:

Zitat 1:

Zenodo ist ein Preprintserver. Das klingt zumindest nach Wissenschaft. Ruft man die Publikation auf, landet man bei einer RKI Veröffentlichung, also einer amtlichen Verlautbarung ohne echten wissenschaftlichen Wert.

Letzter Zugriff von Seiten BioNTechs war der 20.03.2025, nur, verschickt wurde am 11.09.2025 und da gab es eine überarbeitete Version.

Inwieweit sich die Versionen unterscheiden hatte ich keine Lust zu prüfen. Man zitiert auf jeden Fall alte Daten, nicht die aktuelle Quelle und zudem Daten eines nicht peer reviewed Preprint-Servers.

Zitat 2: Infektionsradar ist eine staatliche Quelle und somit nicht zitierfähig, aber schauen wir uns die Daten doch mal an.

Belegt werden soll damit folgende Aussagen BioNTechs:

“Todesfälle in Bezug auf COVID-19: Risiko für Ältere bleibt bestehen



Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Todesfällen in Bezug auf COVID-19: Zwar ist die Zahl der COVID-19-Todesfälle in den letzten Jahren zurückgegangen, dennoch bleibt SARS-CoV-2 für vulnerable Gruppen gefährlich.2”

Was für ältere Tode meinen die in der Werbung?

Auch wenn ich beim BMG reinzoome, kann ich fast keine COVID-Toten finden:

Zitat 3:

Ein WHO Update ist keine Studie.

Zitat 4:

RKI Daten sind keine Studie

Was soll der ARE Report belegen?

”In Deutschland waren in der Saison 2024/2025 96 Prozent der COVID-19-Todesfälle über 60 Jahre alt.4 Dies zeigt, dass es weiterhin wichtig ist, diese Risikogruppe zu schützen.”

Diese Schwurbler! Hätten sie das 2020 geschrieben hätte man sie ans moralische Kreuz genagelt!

Was man nicht sagt, was auch im Report steht: “Der Anteil von COVID-19-Diagnosen an allen SARI-Fällen lag auf sehr niedrigem Niveau bei unter 1 %”

Wie viele Fälle waren es Deutschlandweit explizit, die zu den 96% gezählt wurden?

“In der Saison 2024/25 wurden bisher 2.439 Todesfälle mit SARS-CoV-2-Infektion an das RKI übermittelt. Unter diesen waren 96 % 60 Jahre oder älter.”

Wegen 2.439 Fällen, weniger Tote als an einem Tag normalerweise in Deutschland sterben, will man nun wieder jedes Leben über 60 retten. Schon klar.

Schon da stellt sich die Frage nach dem finanziellen Nutzen für das Gesundheitssystem abseits von der “jedes Leben zählt” Propaganda (die nicht für Impfgeschädigte gilt).

“Effektiver Schutz vor schweren Verläufen” ist NICHT Teil der Zulassung!

Erneut wirbt man mit off-label use!

Was ist der angebliche Beleg für diese Aussage? Eine wissenschaftliche doppelblinde Studie?

Zitat 5:

“Hausärzte bemängeln niedrige Impfquote gegen Grippe und Corona. Funke Mediengruppe. (Letzter Zugriff 08.04.2025)”

Ein Artikel in der Welt aus DEM LETZTEN JAHR!

https://www.welt.de/wissenschaft/volkskrankheiten/article254950606/Grippe-und-Corona-Vorbeugung-Hausaerzteverband-beklagt-zu-niedrige-Impfquoten.html

“Der KP.2-angepasste COVID-19-Impfstoff der Saison 2024/2025 war effektiv gegen Hospitalisierungen” 6,7

Den XBB Impfstoff der laut dieser Studie 2023/2024 wie folgt abschnitt und somit ein Komplettversager war, erwähnt man lieber nicht.

“COVID-19-Impfstoffe, die auf die Omicron-Variante XBB.1.5 abzielen, waren bei der Vorbeugung von Infektionen nicht wirksam und wiesen eine relativ geringe Wirksamkeit gegen Krankenhausaufenthalte und Todesfälle auf, die mit der Zeit rapide abnahm.”

Zitat 6 ist tatsächlich ein richtiges Paper, obwohl BioNTech erneut nur die Preprint Version zitiert: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.12.26.24319566v1

Knapp über 50% Schutz gegen positiven Test finde ich jetzt nicht so überzeugend. Hier geht es nur um positiven Test, nicht einmal um Symptome oder wirklich schwere Krankheit durch das Virus selbst ausgelöst. Das ist rein Korrelation und keine Kausalität, würde ich sagen, aber klinische Studien sind nicht mein Fachgebiet.

“Innerhalb jeder ARI-Ergebniskategorie (Krankenhausaufenthalte, Notaufnahmen/Notfallambulanzen, ambulante Behandlungen) waren die Fälle diejenigen mit einem positiven SARS-CoV-2-Testergebnis und die Kontrollen diejenigen, die negativ getestet wurden.”

Wie auch immer, lassen wir es BioNTech mal durchgehen, dass

“Die Impfstoffeffektivität (VE) von COMIRNATY® KP.2 lag laut der Studie von Appaneal et al. etwa einen Monat nach der Impfung bei rund 68 % (42 % – 82 %) gegen Hospitalisierungen.”

DAFÜR IST DAS PRODUKT NICHT ZUGELASSEN!

Is ja schön, das im Nachhinein gezeigt wurde, dass Hospitalisierte einen Monat nach der Spritze 68% weniger positive Tests einer mittlerweile irrelevanten Erkältung hatten, das bedeutet aber nicht, dass man für ein zukünftiges Produkt damit werben darf und dabei das parallele Produkt der damaligen Zeit, das komplett versagt hat, unterschlägt. Die Erkältungssaison ist übrigens länger als ein Monat. Wie sah es danach aus?

Die Empfehlungen der STIKO sind auf Wunsch des RKI. Die Rolle der STIKO bei der Empfehlung ist hier anhand der RKI Files genauer untersucht:

Das PEI bat die STIKO Empfehlungen zu entwerfen bevor Daten verfügbar waren. BioNTech steckte der STIKO exklusive Daten zu, von denen wir nicht wissen, was drinnen stand.

Und dieses Gemauschel ist die Grundlage für Empfehlungen Jahre später.

Beleg dafür sind

Zitat 9 und 10

Zwei alte Epidemiologische Bulletins des RKI, welches weisungsgebunden durch das BMG, die STIKO überzeugt hat. Ein klassischer Zirkelschluss.

Pflichtangaben, auch umgangssprachlich Nebenwirkungen genannt:

Myokarditis wird als “sehr selten” bezeichnet…

Starke Menstruationsblutungen stehen mittlerweile auch im Kleingedruckten.

Spannend auch der Hinweis “VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG”.

Wie wurde das in der P(l)andemie mit der Verschreibungspflicht gehandhabt?

Schweiz: Behördlich angeordnetes Informationsmaterial

In der Schweiz schreibt man aktuell Altenheime an, weil es von den Behörden so verordnet ist. Staatliche Zwangswerbesendung, könnte man sagen. Während man in Deutschland ein opt-in braucht, ehe man einem Arzt Infos schicken darf als Pharmaproduzent, ist hier eine Ausnahme gegeben, weil der Staat möchte, dass man mit dieser Werbung belästigt wird.

Man schreibt ganz offen, dass man noch immer mit der SWISSMEDIC zusammenarbeitet.

Man gibt sich bei SWISSMEDIC der Illusion hin, dass es tatsächlich Menschen gibt, die bisher widerstanden haben und sich nun doch noch Grundimmunisieren lassen. Daher verschickt man auf Steuerzahlerkosten haufenweise Papiermüll.

Haben die in der Schweiz keine Impfpässe, wo man den nächsten Termin mit Bleistift einträgt?

Die Pflichtangaben zwischen Deutschland (BioNTech) und Schweiz (Pfizer) unterscheiden sich auch.

Fazit:

Die “Belege” der Firmen für die wie auch immer geartete Wirksamkeit ihres Produktes sind peinlich. Das Fazit überlasse ich daher an dieser Stelle ausnahmsweise mal NTV. Wer hätte gedacht, dass ich mal deren Meinung wäre mit einer Ausnahme: Corona war NIE ein Sonderfall.



"Wer vor Corona Angst hat, muss vor den 200 anderen Erregern ebenfalls Angst haben", so der Mediziner. "Corona ist kein Sonderfall mehr.“