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John Pearse
Oct 4

Wenn das kein ausreichender Sprengstoff ist was dann? Von wem kommt die Musterklage "Impfgeschädigten-Kollektiv gegen BRD"?

Vermutlicher Ausgang: ein weiteres Modul in der jahrhunderten alten Tradition der Unterdrückung von Kritikern (um das Wort "Gegner" zu vermeiden) der Impfideologie. Die inzwischen weltweit in die Millionen geht. Berechtigterweise. Belegt durch tausende, vielfach von Ärzten geschriebenen Büchern und -zigtausenden von Publikationen. Andererseit, ein Merkmal der Deutschen ist bekanntlich ihre Gründlichkeit, auch was die Dokumentation angeht. Restbestände von Rechtsstaatlichkeit sind auch noch feststellbar. Das könnte hier dem Impfimperium zum Verhängnis werden.

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