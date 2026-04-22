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Dr Juergen Ott (“Doc Jerry”)
1h

Erneut - Grossen Dank für Ihre Mühe und detaillierte Recherche.

Zum Thema - was bedeutete „current“:

Ich hatte damals am Tag der sog. „Notzulassung“ in der Schweiz (ein Rechtsbegriff, der im CHer Recht übrigens gar nicht existierte, was darauf hindeutet, dass alles schon von Anfang rechtswidrig war - was nur bis dato keine -judikative, legislative, exekutive- Sau interessiert..) einen Info.Abend moderiert, an dem (u.a.) Prof. Hockertz erstmalig (online) in der Schweiz auftrat.

So weit ich mich noch erinnere, gab es per damals 24 Jahre totale klinische Misserfolge bei der Herstellung sog. mRNA-Impfstoffe. Insbesondere sind bei den Tierversuchen schlicht alle (?) Frettchen verreckt.

Woraufhin man dann dieselbe Drecksbrühe mal locker an die (beinahe) gesamte Menschheit gleich mehrfach verspritzt hat - so viel zu „current“..

Gegeben die bisherigen Richtersprüche (egal in welchem Land) zu dem Ganzen - fällt mir dazu nach mittlerweilen 5 Jahren nur ein:

Zur Hölle mit der Judikativen, von der Legislativen wie Exekutiven ganz zu schweigen.

Leider gibt es nach den altindischen Veden nur 7 Ebenen der Hölle, denn hier wir bräuchten hier klar mindestens eine 8. Ebene für praktisch Alle (von wenigen ehrbaren Ausnahmen abgesehen, wie etwa dem Weimarer Familienrichter oder den darob ermordeten vier afrikanischen Präsidenten et al.)

Entsprechend bleibe ich skeptisch bezüglich Ihrer -überaus anerkennenswerten- Arbeit, Dr Bine:

Ich erkenne praktisch niemand in Ant und Würde, der das in absehbarer Zeit aufarbeiten würde.

Ausser dem Volkzorn - sofern er denn erwachte.

Nur haben die Leute demnächst genug andere Sorgen - dank (ebenfalls inszenierter) Hochinflation, Energie-, und/oder Hungerkrise. Da nehmen die Leute ihr chronisch Kranksein und/oder vorzeitiges Ableben wie natürlich von oben vorgegeben gerne in Kauf.

Und ja - es ist “von oben” geheben - allerdings seitens irdischer Eliten (die, yes, zur Rechenschaft gezogen werden sollten.. nur eben..)

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