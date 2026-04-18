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Dr Juergen Ott (“Doc Jerry”)
17h

Da gibt es mE nur eines - Todesstrafe für die Unterzeichner. Queimada Grande böte sich dafür ideal an (ok, die “Staatsoper Schweiz” müsste Brasilien wohl entschädigen (Tierwohl usw.), aber das wäre jetzt wirklich jeden Franken wert..)

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