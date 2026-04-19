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Timothy Burchett's avatar
Timothy Burchett
16h

"You've always been a favorite of mine... you force me to translate your great work showing, you get something for your work ethic"

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Werner
15h

"Der Preis für eine Grundimmunisierung ist im Rahmen einer durchschnittlichen Immunisierung für klassische Impfungen und damit weder billig noch überzogen teuer."

Problem: für eine völlig unnötige, dazu noch mit noch nie dagewesene Komplikation und Todesfall Risiko "Impfung" (Gentherapie) ohne Schutzwirkung trotzdem als "Schutzimpfung" verkauft ist das nicht nur zu teuer, es ist ein Verbrechen an der Menschheit. Auch die klassischen Impfungen , die da zum Vergleich herangezogen werden (z.B. auch die Teuerste, HPV) sind bis auf wenige Ausnahmen, großteils unnötig, bzw. schädlich.

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